di James Thornton – Voglio condividere con voi le prove, basate sull’esperienza personale, di dove sta andando la Cina. ClientEarth, l’organizzazione di diritto ambientale che ho creato, ha un ufficio di 15 persone a Pechino. Lavoriamo come partner di fiducia con il Ministero dell’Ambiente. Formiamo giudici e formiamo pubblici ministeri nei procedimenti penali ambientali.

Ecco come tutto ha avuto inizio: nel 2014 sono stato invitato a Bruxelles per incontrare un gruppo di funzionari cinesi. Dissero di voler incontrare gli amministratori delegati dei gruppi ambientalisti occidentali perché stavano cercando di incoraggiare più gruppi ambientalisti in Cina. Poco dopo fui invitato a Pechino dalla Suprema Corte del popolo, il massimo tribunale della Repubblica Popolare Cinese. I giudici stavano lavorando ai regolamenti per una nuova legge che consentisse alle ONG ambientaliste cinesi di citare in giudizio le società inquinanti, comprese quelle di proprietà dello stato. Erano interessati ai miei consigli a causa della mia vasta esperienza nel contenzioso ambientale in Europa e in America. Volevano sapere come far funzionare un sistema del genere.

Mi sono così ritrovato in una sala conferenze a Pechino con tre giudici della Suprema Corte e alti funzionari del Ministero dell’Ambiente e del Congresso Nazionale del Popolo, che è il parlamento cinese. “Prima di entrare nei dettagli”, dissi, “voglio complimentarmi con voi. È sorprendente che voi stiate scrivendo una legge per consentire ai gruppi ambientalisti cinesi di citare in giudizio le società inquinanti, comprese quelle di proprietà dello stato. Questo è rivoluzionario!”.

Io e il mio team abbiamo così lavorato a stretto contatto con i giudici, progettando raccomandazioni su come rendere il sistema davvero efficace per i cittadini che applicano la legge. Una delle disposizioni chiave su cui abbiamo lavorato riguardava i costi. Ora, portare avanti un contenzioso ambientale costa denaro, e ciò che ti uccide davvero è se, quando perdi, devi pagare i costi della controparte. Abbiamo così deciso che questo avrebbe funzionato per i gruppi ambientalisti cinesi solo se, vincendo una causa, si fossero fatti pagare tutti i costi dagli inquinatori, e invece perdendo, non avrebbero dovuto pagare nessuno dei costi di chi inquina. Perché, vincendo o perdendo, stavano salvaguardando gli interessi della collettività e del bene pubblico.

Così la Cina dopo 3 mesi nominò 1.000 giudici dei tribunali ambientali. Ora i giudici ambientali, specialisti, sono rari nel mondo. In Europa, ad esempio, in Scandinavia ce n’è solo una manciata. La loro idea era che, nominando tutti questi giudici specializzati, avrebbero ascoltato una vasta mole di casi e aumentato rapidamente la qualità dello stato di diritto per l’ambiente in Cina. E così ci hanno poi chiesto di formare i giudici.

Abbiamo quindi collaborato con il capo del programma UE-Cina per l’ambiente per creare un ufficio ClientEarth a Pechino. Abbiamo organizzato un seminario di formazione per la Corte Suprema, dove abbiamo discusso le tendenze nel contenzioso sul clima in tutto il mondo. Abbiamo organizzato sessioni di formazione per tutti quei giudici di tribunali ambientali specializzati. Ad oggi, abbiamo formato più di 1.500 di questi giudici.

Circa un anno dopo aver iniziato a formare i giudici, un pubblico ministero è venuto nel nostro ufficio e ci disse: “Grazie a quella legge che hai contribuito a scrivere, noi pubblici ministeri abbiamo citato in giudizio il governo cinese a nome del popolo, per questioni ambientali, e non abbiamo mai potuto citare in giudizio il governo prima”. ClientEarth, d’altra parte, fa causa ai governi tutto il tempo.

Quindi ci hanno chiesto di condividere con loro la nostra esperienza di citare in giudizio i governi. Pubblici ministeri federali cinesi che ci chiedevano di insegnargli a citare in giudizio il governo cinese! È la richiesta più incredibile che abbia mai ricevuto.

Ovviamente, abbiamo iniziato a lavorare con loro. E ora abbiamo formato oltre 1.200 pubblici ministeri su come portare casi ambientali.

Solo nel 2020, la Cina ha portato in tribunale oltre 80.000 casi ambientali, e la maggior parte di questi casi sono stati intentati contro dipartimenti governativi. Ora, i pubblici ministeri hanno istituito uffici in tutto il paese per aumentare gli standard di conformità in tutto il paese. Ora, se questa non è una rivoluzione, è sicuramente un cambiamento epocale!

Adesso, ogni volta che parlo della Cina, mi viene sempre chiesto del carbone. La Cina brucia più carbone di qualsiasi altro paese. Ci stiamo lavorando. A seguito del denaro, collaboriamo, da alcuni anni, con le maggiori banche e istituzioni finanziarie cinesi. L’argomento che abbiamo avanzato è che il carbone è semplicemente un cattivo investimento da fare per loro. Di recente, abbiamo tenuto un seminario di due giorni a Pechino per queste istituzioni ed è stato molto incoraggiante vedere che l’argomento secondo cui il carbone è un cattivo investimento è stato ora interiorizzato da queste istituzioni ed entrato nel loro stesso modo di pensare.

Un altro grosso problema sono tutte le centrali elettriche a carbone che le aziende cinesi hanno pianificato di costruire al di fuori della Cina, nei paesi in via di sviluppo della Belt and Road. Quindi abbiamo lavorato, insieme a molti altri, con il Ministero dell’Ambiente, per cercare di capire come fermare tutte quelle centrali a carbone in cantiere. E la notizia meravigliosa è che, nel settembre 2021, il presidente Xi Jinping, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha annunciato che la Cina non avrebbe finanziato né costruito altre centrali elettriche a carbone al di fuori della Cina.

Abbiamo anche motivo di credere, e con una buona ragione, che le emissioni della Cina raggiungeranno presto il loro picco massimo e poi diminuiranno seriamente prima del 2030.

Ora, è necessario fare di più in Cina? Certamente, molto di più e più velocemente, proprio come in ogni altro paese. Ma quello che ho trovato incoraggiante sono tutti questi cambiamenti al sistema che hanno fatto negli ultimi anni.

Con ClientEarth lavoriamo in molti paesi in tutto il mondo, ma non ho mai visto l’intensa attenzione nel cambiare il sistema per salvaguardare l’ambiente come ho visto in Cina. Mi piace pensare di avervi dato ragioni di speranza. La Cina mi ha sicuramente dato speranza.

James Thornton è un avvocato ambientale e scrittore. È il CEO fondatore di ClientEarth, un’organizzazione globale di diritto ambientale senza scopo di lucro. Tratto da Tedx.