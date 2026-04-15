Il costo della vita è diventato veramente insostenibile. Leggete l’appello di Luca Faccio e firmate la petizione che ha lanciato su Io Scelgo.

Carissime lettrici e lettori,

qualche giorno fa, attraverso la piattaforma de Il Fatto Quotidiano IoScelgo, ho lanciato una petizione “Importi minimi per vivere dignitosamente: va aumentata la pensione di invalidità civile” per chiedere al governo Meloni e ai governi che seguiranno di aumentare gli importi della pensione che lo Stato eroga alle persone con invalidità al 100%.

Attualmente una persona con invalidità al 100% riceve dallo Stato, nel 2026 € 340,71 (con un limite di reddito di € 20.029,55), nel 2025 ne riceveva € 336,00 al mese (con un limite di reddito di € 19.772,50). L’eventuale indennità di accompagnamento – per chi ne ha diritto – nel 2026 è pari a € 552,57, con nessun limite di reddito, mentre nel 2025 era di € 542,02, anche in quel caso con nessun limite di reddito.

Fin dal 2010 evidenzio che gli importi della pensione sono troppo bassi e non permettono alle persone disabili di vivere in modo dignitoso. Ora, con i rincari dovuti alle guerre, il costo della vita è diventato veramente insostenibile.

Vi chiedo di firmare numerosi la petizione e di continuare a segnalarmi come sempre le vostre storie scrivendo a: [email protected]. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio di cuore

Luca Faccio

FIRMATE QUI LA PETIZIONE