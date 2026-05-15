Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato su The Guardian da John Kampfner, giornalista e autore di “Storia dei ricchi. Dagli schiavi ai super yacht, duemila anni di ineguaglianza”

A metà pomeriggio, a Fujisawa, gli studenti arrivano con gli zaini sulle spalle ed entrano in una stanza dove un gruppo di pensionati li accoglie con entusiasmo. Li fanno sedere, li aiutano con i compiti, li seguono nello studio. Accanto a loro ci sono anche alcuni genitori. Poco più avanti, alcuni studenti universitari vivono sopra appartamenti abitati da persone con più di 75 anni. Pagano un affitto ridotto della metà e, in cambio, controllano che gli anziani stiano bene durante i loro spostamenti quotidiani. Questa comunità multigenerazionale, che ho visitato in una piccola città poco lontana dal porto di Yokohama, è una delle migliaia di esperienze simili presenti in Giappone.

A volte le soluzioni alle grandi sfide sociali sono già davanti ai nostri occhi. Non costano necessariamente molto, richiedono attenzione al futuro, organizzazione e volontà politica. In Europa, invece, queste sfide vengono spesso rinviate.

Entro il 2050, il numero di centenari in Giappone potrebbe arrivare a quasi mezzo milione. La percentuale di pensionati potrebbe salire fino a sfiorare il 40%. In un certo senso, il Giappone è vittima del proprio successo. Per quarant’anni ha avuto una delle aspettative di vita più alte al mondo. Oggi è di 87 anni per le donne e 81 per gli uomini. Il Paese ha dimostrato anche un’altra cosa. Quando un problema è inevitabile, conviene affrontarlo per tempo. Nel 2000 il Giappone ha introdotto un sistema pubblico di assicurazione per l’assistenza a lungo termine, diventando uno dei primi Paesi a dotarsi di uno strumento di questo tipo. Il sistema è trasparente, comprensibile, facile da usare. Tutti sanno quanto devono pagare e da quando. I contributi iniziano al compimento dei 40 anni. L’obiettivo dichiarato è mantenere la dignità delle persone e una routine quotidiana indipendente, in base alle capacità di ciascuno. Il principio centrale è dare alle persone più voce in capitolo su dove e come vengono assistite. Gli anziani non ricevono semplicemente servizi assegnati dallo Stato. Sono incoraggiati a scegliere e contrattare autonomamente il tipo di assistenza di cui hanno bisogno.

Per tre anni ho cercato in tutto il mondo le migliori pratiche per affrontare le grandi sfide presenti e future. I dieci Paesi e le città che ho visitato, dal Giappone al Marocco, dall’India all’Austria, offrivano soluzioni spesso sorprendenti. Alcune erano radicali. Altre erano semplicemente il risultato di una migliore organizzazione.

Quando si parla dell’invecchiamento della società giapponese, l’attenzione internazionale si concentra spesso sui robot per l’assistenza agli anziani. Eppure le soluzioni più interessanti sono spesso quelle a bassa tecnologia. A Kawaguchi, una città a nord di Tokyo abitata da molti pendolari, sono stati aperti diversi centri di supporto generale alla comunità. Sono punti di accoglienza che offrono aiuto pratico a chiunque ne abbia bisogno. Può trattarsi di un consiglio medico, di un aiuto per pagare una bolletta, di un sostegno nella vita quotidiana o semplicemente di compagnia. Centri di questo tipo vengono introdotti in ciascuno degli oltre 1.700 comuni del Giappone.

Le destinazioni che ho studiato avevano tre elementi in comune. Resilienza, immaginazione e coraggio politico. Sono qualità che molti politici europei faticano da tempo a dimostrare. A queste se ne aggiunge un’altra, ancora più rara. Una seria pianificazione di lungo periodo. Con l’invecchiamento della popolazione, molte economie europee sono sotto pressione per finanziare pensioni, servizi di assistenza e sanità. Eppure proprio l’assistenza sociale e la riforma sanitaria restano tra i terreni politicamente più timidi. Ovunque mancano medici, infermieri e professionisti della cura. Il governo tedesco ha appena annunciato una serie di tagli ai servizi sanitari per rimettere in ordine i conti. Fino a poco tempo fa, la Francia veniva indicata come un esempio di successo sanitario. Il suo sistema altamente centralizzato, però, scoraggia medici e infermieri dal lavorare nelle regioni più svantaggiate, i cosiddetti deserti sanitari.

La Svezia, con un approccio più decentralizzato, continua invece a ottenere risultati migliori. Anche il caso spagnolo è significativo. La Spagna ha una delle aspettative di vita più alte d’Europa e un sistema sanitario nazionale universale, gratuito al momento dell’erogazione, simile al servizio sanitario britannico, gestito però dalle sue 17 comunità autonome invece che da un unico apparato centrale. Quando si parla di costruire un sistema trasparente per finanziare l’assistenza agli anziani, il Regno Unito resta tra i casi più fragili. Diversi primi ministri hanno annunciato cambiamenti e poi si sono tirati indietro davanti alle riforme proposte dalle commissioni da loro stessi istituite. Hanno rinviato il problema, sperando che il tempo lo rendesse meno urgente.

Giappone e Taiwan, invece, hanno iniziato a prepararsi alla sfida demografica decenni fa. L’assicurazione sanitaria nazionale di Taiwan, a differenza del servizio sanitario britannico, è rapida, efficiente e altamente digitalizzata. L’alfabetizzazione sanitaria e l’autonomia del paziente sono elementi centrali. Fin da giovani si impara l’importanza dell’alimentazione, dell’esercizio fisico e della responsabilità personale nella cura della salute. È un approccio che coinvolge l’intera società. Il sistema taiwanese ha pochissimi medici di base. I pazienti si rivolgono di solito direttamente a ospedali o cliniche, dove possono ottenere una prima visita entro circa 20 minuti. In alternativa possono prenotare tramite app, mentre il medico accede rapidamente alle informazioni online. Oltre alla velocità, colpisce il costo. Il sistema assorbe circa l’8% del PIL, molto meno della media europea, che si colloca tra il 10% e il 12%.

In questi esempi, tutti trasferibili in un contesto europeo, conta una cosa semplice. Funziona ciò che produce risultati.

Alcuni politici sostengono che tutto questo sia impossibile. Dicono che gli elettori li punirebbero per aver chiesto sacrifici nel breve periodo, mentre i benefici verrebbero raccolti dai governi successivi. Molti esempi dimostrano il contrario. Quando una politica viene presentata con trasparenza, quando gli altri partiti vengono coinvolti e quando gli elettori partecipano alla conversazione, il cambiamento viene accettato più facilmente. I leader, del resto, vengono puniti comunque. Friedrich Merz affronta alcuni tra i peggiori indici di gradimento per un cancelliere tedesco moderno. Keir Starmer potrebbe lasciare Downing Street molto presto. In Francia, i centristi sono stretti tra estrema sinistra ed estrema destra in vista delle prossime elezioni presidenziali. Mentre si agitano, molti leader europei cercano disperatamente un rimedio immediato. Più lo fanno, più si avvicinano al fallimento.

Ovunque si guardi, si vedono leader liberal democratici paralizzati dalla paura. Temono i mercati, spesso con buone ragioni. Temono i media tradizionali e i social media, a volte più del necessario. Aspettano che accada qualcosa di negativo e cercano di prevedere in anticipo cosa potrebbero dire i critici a ogni loro passo falso. È una spirale che si alimenta da sola.I partiti tradizionali continuano a tormentarsi sullo spostamento a sinistra o a destra, sull’aumento o sul taglio della spesa pubblica, sulla privatizzazione o sulla nazionalizzazione, su una nuova stretta contro l’immigrazione. Sono domande sempre più sterili.

Servirebbe un’altra postura. Più umiltà. Più curiosità. Più disponibilità a imparare dagli altri. In ogni settore delle politiche pubbliche e in ogni parte del mondo esistono buone pratiche da osservare. Come costruire un sistema educativo capace di rispondere alla sfida delle competenze posta dall’intelligenza artificiale. Come garantire case accessibili. Come creare un ambiente sostenibile e, allo stesso tempo, stimolare la crescita.

Basta guardare a Londra, Parigi e Berlino. Il legame tra risultati concreti e fiducia pubblica si è indebolito. I politici tradizionali hanno davanti una scelta molto semplice. Imparare a pensare al futuro con più immaginazione, oppure scoprire di non averne più uno.

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