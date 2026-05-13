I bambini di oggi vivono immersi nella tecnologia fin dai primi mesi, scorrono schermi prima di saper scrivere, interagiscono con assistenti vocali prima di saper leggere, crescono in un mondo dove il digitale è parte integrante dell’ambiente, come l’aria o l’acqua. Eppure, quando chiedi loro che lavoro vogliono fare da grandi, le risposte sono sempre le stesse: medico, insegnante, atleta, artista, scienziato (Studio Vocovision). Quello che colpisce è la coerenza: sembra di ascoltare bambini nati degli anni Sessanta.

La stessa tendenza emerge anche dallo studio OCSE “Lavori da sogno? Le aspirazioni professionali degli adolescenti e il futuro del lavoro”, secondo cui le aspirazioni professionali degli adolescenti restano concentrate su un numero ristretto di mestieri tradizionali e chiari, spesso poco allineati ai lavori emergenti e alla trasformazione digitale. A 15 anni, molti ragazzi immaginano ancora il futuro attraverso professioni riconoscibili, socialmente codificate, legate a figure che hanno incontrato a scuola, in famiglia, nei media o nella vita quotidiana. Il futuro tecnologico esiste già nelle loro mani, nei loro telefoni, nei loro schermi, nelle loro abitudini, ma entra molto meno nei loro desideri professionali.

Pur passando molte ore sui dispositivi, in Italia e nel mondo si parla anche di 6-7 ore al giorno per i più grandi, i bambini continuano a sognare lavori profondamente umani, legati alla cura, alla conoscenza, al corpo e alla relazione. Tra i sogni infantili dominano ancora figure riconoscibili, visibili, incarnate: medici, insegnanti, atleti, artisti, scienziati, professioni che i bambini vedono, incontrano, associano a un volto, a una storia, insomma a una funzione concreta, perché per immaginare il futuro serve prima poterlo vedere, come rileva questo interessante studio, che ha raccolto oltre 20.000 disegni di bambini tra 7 e 11 anni su cosa volessero fare da grandi, dimostrando che i bambini scelgono spesso mestieri che conoscono attraverso persone reali, famiglia, scuola, TV, film e radio.

Il caso più evidente è proprio il sogno di diventare medico. Durante e dopo la pandemia da COVID-19, diversi studi internazionali hanno rilevato un aumento del desiderio tra bambini e adolescenti di intraprendere professioni legate alla cura, in particolare quella del medico. La figura dei medici, esposti pubblicamente ogni giorno sui media, è stata percepita come eroica, indispensabile, dotata di competenza e umanità. Questo ha influenzato profondamente l’immaginario dei più piccoli, rafforzando il desiderio di “salvare”, “proteggere” e “guarire”. Il concetto di “prendersi cura” è apparso per i bambini come qualcosa di concreto.

Un bambino sogna ciò che può sentire, oltre a ciò che può usare; quando mancano figure di riferimento capaci di incarnare i nuovi mestieri, quando manca un racconto su chi costruisce la macchina, su chi progetta gli strumenti digitali, su chi dà forma alla tecnologia, quei mestieri restano invisibili. L’assenza dell’IA nei sogni infantili diventa così una conferma importante.

Anche in un mondo digitale, i bambini continuano a cercare empatia e relazione.

Per questo serve superare la demonizzazione dei dispositivi e la colpevolizzazione di chi cresce connesso.

Oggi molti governi stanno andando nella direzione del divieto: l’Australia ha introdotto una soglia a 16 anni per gli account social, mentre in Europa diversi Paesi discutono limiti simili per adolescenti e minori. Vietare può ridurre un rischio immediato, mentre la vera sfida resta costruire una cultura digitale. Il fatto che, pur immersi nella tecnologia, i bambini continuino a sognare di curare, insegnare, aiutare e costruire, mostra che la loro umanità è intatta. Il punto quindi riguarda l’accompagnamento e la condivisione.

Serve qualcuno che li aiuti a trasformare l’uso del digitale in consapevolezza. Togliere un tablet può limitare un abuso, mentre educazione, narrazione e presenza adulta possono aprire una visione per i giovani.

I bambini sono sempre uno specchio: se i loro sogni restano quelli di ieri, forse siamo noi adulti ad avere ancora molto da capire e da imparare, ascoltandoli.