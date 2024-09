In un paese in cui almeno 50 persone muoiono ogni anno a causa del sovraccarico da lavoro, un vento di cambiamento sta lentamente soffiando. Il governo giapponese sta ora spingendo per una settimana lavorativa più corta, quella di quattro giorni; ha avviato una campagna di “riforma dello stile di lavoro” che incoraggia orari più brevi, modalità di lavoro flessibili e fissa limiti agli straordinari garantendo al contempo le ferie annuali retribuite.

Il governo giapponese ha segnalato per la prima volta il suo sostegno a una settimana lavorativa più breve nel 2021, a seguito delle approvazioni da parte dei legislatori. Nonostante ciò, l’idea allora non fu ben accolta. Secondo il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, circa l’8% delle aziende in Giappone consente ai dipendenti di prendersi tre o più giorni liberi a settimana, mentre il 7% concede ai propri dipendenti un giorno libero imposto dalla legge.

Il paese, che ha una lunga storia di cultura laboriosa, tanto da avere un termine che significa letteralmente lavorare fino alla morte (“karoshi”), sta vivendo un periodo di preoccupante carenza di manodopera, per questo il governo ora vuole convincere più persone e aziende ad adottare la settimana lavorativa di quattro giorni avviando una importante campagna di promozione. Il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare offre anche consulenza gratuita, sovvenzioni finanziarie e una crescente raccolta di storie di successo per motivare più aziende ad adottare queste pratiche.

“Realizzando una società in cui i lavoratori possono scegliere tra una varietà di stili di lavoro in base alle loro circostanze, miriamo a creare un circolo virtuoso di crescita e distribuzione e consentire a ciascun lavoratore di avere una prospettiva migliore per il futuro”, si legge nel sito web del ministero per la campagna “innovare il modo in cui lavoriamo”.

Tuttavia, la risposta è stata tiepida. Il dipartimento che sovrintende a questi servizi di supporto per le aziende riferisce che solo tre aziende hanno chiesto consulenza su come apportare modifiche, regolamenti pertinenti e sussidi disponibili.

Forse ancora più significativo: dei 63.000 dipendenti di Panasonic Holdings Corp. che hanno diritto a programmi di quattro giorni presso il produttore di elettronica e le società del gruppo in Giappone, solo 150 dipendenti hanno optato per la settimana di 4 giorni, secondo Yohei Mori, che supervisiona l’iniziativa presso una società Panasonic.

L’approvazione da parte del governo di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata segna un cambiamento significativo in un paese in cui la cultura del workaholism è stata spesso accreditata per aver alimentato la ripresa del Giappone e il boom economico del dopoguerra. La pressione sociale per conformarsi e sacrificarsi per la propria azienda è intensa, con molti dipendenti che sincronizzano le loro vacanze per evitare di apparire negligenti o indifferenti.

Le lunghe ore sono ancora la norma, anche se l’85% dei datori di lavoro riferisce di offrire due giorni di attività di vita a settimana, e ci sono restrizioni legali sugli straordinari, negoziati con i sindacati. Tuttavia, la pratica degli “straordinari” – non retribuita – rimane diffusa.

Un recente libro bianco del governo su “karoshi” ha riportato almeno 54 morti di questo tipo all’anno, in genere a causa di infarti o ictus indotti da un sovraccalavoro.

L’etica del lavoro profondamente radicata in Giappone è spesso legata a un forte senso di lealtà e cameratismo all’interno delle aziende, come si riflette nei popolari spettacoli televisivi giapponesi e nei manga, che spesso si concentrano sul posto di lavoro.

“Il lavoro non è solo un mezzo per guadagnarsi da vivere in Giappone; è una parte significativa della propria identità”, ha detto Tim Craig, autore di “Cool Japan: Case Studies from the Japan’s Cultural and Creative Industries” Craig, sottolinea che il legame tra i lavoratori e le loro aziende è una norma culturale. Cambiare questa mentalità è considerato cruciale per mantenere una forza lavoro praticabile, soprattutto dato il calo del tasso di natalità in Giappone. Si prevede che la popolazione in età lavorativa si ridurrà da 74 milioni a 45 milioni entro il 2065, un declino in parte attribuito alla cultura della nazione incentrata sul lavoro.

I sostenitori del modello di tre giorni sostengono che potrebbe aiutare a mantenere i lavoratori che hanno bisogno di flessibilità, come quelli che allevano figli, si prende cura di parenti anziani o cercano un reddito aggiuntivo durante il pensionamento.