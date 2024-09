DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Quando andrai dal medico tra qualche anno, puoi aspettarti di essere accompagnato da una versione virtuale di te stesso. Questo cosiddetto gemello digitale sarà un modello funzionante del tuo corpo che può essere richiamato sullo schermo del computer di un medico. Aggiornato con i tuoi ultimi parametri vitali, aiuterà il medico a fare una diagnosi accurata. Apre anche la porta a medicinali e procedure progettate specificamente per te, aumentando notevolmente i tassi di recupero.

Potrebbe sembrare una fantasia, ma le basi sono state gettate. I ricercatori della Queen Mary University di Londra utilizzano già simulazioni al computer dei cuori di singoli pazienti per valutare diversi trattamenti per la fibrillazione atriale, un disturbo comune. Sarebbe troppo rischioso sperimentare sul cuore vero di qualcuno. Con altri organi che vengono anche gemellati dagli scienziati, sembra probabile che alla fine si collegheranno insieme per formare un corpo virtuale.

I gemelli digitali stanno iniziando a spuntare ovunque. Tra le altre cose, monitorano la salute dei motori a reazione degli aerei di linea, tengono traccia della rete di veicoli di Uber e replicano la vasta catena di fornitura di Amazon abbastanza bene da consentire al rivenditore online di prevedere con precisione le vendite con diversi anni di anticipo. Stanno aiutando le autorità locali a rispondere agli effetti delle inondazioni e consentendo alle case automobilistiche di risparmiare anni sullo sviluppo di nuovi modelli simulando test drive e incidenti. Vengono anche sviluppati per aiutare a gestire fabbriche, aziende e intere città. Tutto questo è stato potenziato dai recenti progressi nell’intelligenza artificiale ( IA ), che fornisce ai gemelli la capacità di fare previsioni sulle loro controparti fisiche e di perfezionarsi su nuovi dati.

I gemelli digitali sono nati come modelli informatici di base di oggetti e sistemi fisici. Man mano che i computer sono diventati più potenti, i gemelli sono diventati più sofisticati. Un software di progettazione e modellazione complesso significa che molti oggetti fisici inizialmente prendono forma nel mondo virtuale. Piccoli sensori, in grado di misurare ogni genere di cosa, alimentano i gemelli con dati in tempo reale, assicurando che rispecchino le loro controparti fisiche. Un’auto da corsa di Formula 1, ad esempio, può avere più di 250 sensori che aggiornano il suo gemello digitale durante un gran premio.

L’uso dell’IA porta tutto questo molto più avanti, consentendo ai modelli virtuali di diventare più sofisticati e di simulare e ottimizzare le attività nel mondo reale. Potresti temere che questo preannunci un futuro distopico; Morpheus, un personaggio di un film di fantascienza del 1999 in cui una macchina senziente sottomette l’umanità attraverso la realtà virtuale pervasiva, aveva un nome per questo. Come ha detto: “Matrix è ovunque. È tutto intorno a noi”.

La realtà è più prosaica. L’idea di creare rappresentazioni simboliche di cose del mondo reale è vecchia di secoli. Molte civiltà antiche costruirono modelli architettonici, a volte da mettere nelle tombe ma anche per capire come costruire le cose. La contabilità a partita doppia, sviluppata nel XV secolo, era una rappresentazione cartacea delle finanze di un mercante. La macchina di Phillips, un computer idraulico degli anni ’40, creò un “gemello” fisico dei flussi economici nazionali. I fogli di calcolo e i sistemi di gestione della supply chain consentono alle aziende di registrare le transazioni, tracciare l’inventario, fare previsioni e modellare scenari futuri.

Gli odierni gemelli digitali estendono questo processo, rendendo più facile per gli esseri umani affrontare problemi complessi. Possono agire come sfere di cristallo virtuali, consentendo alle persone di scrutare il futuro, individuare i problemi prima che si materializzino e testare idee folli senza conseguenze nel mondo reale. Per le aziende, questo dovrebbe significare progetti migliori, operazioni più snelle e meno errori costosi. Per la società, la promessa è altrettanto allettante: assistenza sanitaria personalizzata, città che scorrono e respirano più facilmente e, grazie alle minacce esposte dalla modellazione climatica, indizi su come il pianeta potrebbe evitare la catastrofe ambientale.

I gemelli digitali potrebbero creare problemi? Potrebbero farlo se fossero programmati male o hackerati. Condizioni mediche evitabili potrebbero essere ignorate, sistemi aziendali mandati in tilt e centrali elettriche critiche compromesse. I gemelli digitali divoreranno montagne di dati, alcuni dei quali sbagliati, alcuni dei quali pregiudizievoli e molti dei quali sollevano preoccupazioni sulla privacy e la sorveglianza. C’è anche il pericolo di una visione a tunnel poiché gli esseri umani si affidano sempre di più ai gemelli digitali e perdono cose che i sensori potrebbero non essere in grado di catturare. Tuttavia, questi rischi non sono specifici dei gemelli digitali. Si applicano a tutte le tecnologie emergenti, come hanno sempre fatto e sempre faranno. Tali preoccupazioni devono essere prese in considerazione, come nell’attuale dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale. L’emergere del mondo dello specchio digitale solleverà senza dubbio nuove domande, ma i suoi potenziali vantaggi sono già evidenti.