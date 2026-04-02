DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SUL THE GUARDIAN

Arwa Mahdawi – Quasi 30 anni dopo che gli scienziati hanno mappato i nervi del pene, hanno fatto lo stesso per il clitoride. Almeno gli uomini hanno smesso di negare che esista.

Non c’è più scusa per ignorarlo. Era una storia attesa a lungo, ma, quasi 30 anni dopo che la rete di nervi all’interno del pene è stata tracciata, finalmente abbiamo ottenuto una mappa 3D simile dei nervi all’interno del glande del clitoride. Non si possono vedere tutti i rami nervosi del clitoride tramite dissezione o metodi di imaging clinico, ed è per questo che questo tipo di visualizzazione è così importante.

Ju Young Lee, una delle ricercatrici dietro la scansione, ha detto di essere stupita che ci sia voluto così tanto tempo perché un progetto del genere si realizzasse. Ma il clitoride è stato a lungo poco studiato e frainteso. Il Malleus Maleficarum, un manuale del 1486 per l’identificazione delle streghe, lo descriveva persino come la “tetma del diavolo” e notava che, se ne trovavi uno, avrebbe dimostrato che una donna era una strega. (La buona notizia: pochi uomini riuscivano a trovarne uno. La cattiva notizia: potresti scoprire di essere una strega.)

Un modello stampato in 3D del clitoride basato sul lavoro del ricercatore Ju Young Lee. Fotografia: cirp GmbH

Nel corso dei secoli, il clitoride è stato scoperto, poi dimenticato, dibattuto e poi riscoperto più volte. La prima dissezione anatomica pubblicata fu eseguita dall’anatomista francese Charles Estienne nel 1546; lo descrisse con un certo fascino come il “membre honteux” (membro vergognoso). All’incirca nello stesso periodo, un anatomista di nome Andreas Vesalius respinse l’idea del clitoride, definendolo “una parte nuova e inutile” e sostenendo che non esistesse nelle donne sane. Non tutti gli uomini di quell’epoca erano così ignoranti. Nel 1672, il medico e anatomista olandese Regnier de Graaf osservò che ogni corpo femminile che aveva dissezionato aveva un clitoride visibile e aggiunse: “Siamo estremamente sorpresi che alcuni anatomisti non menzionino questa parte più di quanto non esistesse affatto nell’universo della natura.” E non ti sorprenderà che le donne fossero ben consapevoli del proprio corpo. Un’ostetrica di nome Jane Sharp descrisse la funzione sessuale del clitoride nel 1671.

È facile ridere degli uomini storici che associavano il clitoride alla stregoneria, ma la medicina moderna non è stata molto più illuminata. Uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista Sexual Medicine ha rilevato che, poiché “l’esame fisico del clitoride è raro e non viene insegnato regolarmente” nei programmi di formazione e nella pratica clinica di ginecologia, i medici trascurano regolarmente le condizioni di salute sessuale legate al clitoride.

Tutto questo per dire: questa mappa è uno sviluppo atteso da tempo che potrebbe avere importanti ripercussioni per la salute pubblica. Speriamo che il clitoride finalmente inizi a ricevere l’attenzione che merita.