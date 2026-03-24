Oggi, 24 marzo 2026, cade il centenario della nascita di Dario Fo, nato il 24 marzo 1926. Uno degli artisti più originali, liberi, coraggiosi e profondamente legati all’idea di partecipazione popolare che il nostro Paese abbia avuto. Vogliamo celebrarlo con riconoscenza, condividendo un estratto dal libro “Il Grillo canta sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il Movimento 5 stelle, scritto con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

“Spesso mi torna in mente un testo, grottesco e tragico insieme, scritto da Luciano di Samosata intorno al I secolo d.C.

Il testo originale è in greco e ha per titolo “La nave ovvero i desideri”. Si tratta di un lungo percorso, una camminata dal porto del Pireo ad Atene durante la quale Luciano e un gruppo di amici, tra cui i più loquaci sono Samippo e Timolao, si raccontano l’un l’altro i progetti più fantasiosi che hanno in mente di realizzare. Luciano fa da moderatore e incalza i compagni di viaggio con domande puntuali e spesso provocatorie.

I temi degli interventi passano dal surreale al grottesco, senza tuttavia mai perdere di vista la situazione tragica che in quel tempo si viveva ad Atene e in molte altre città della Grecia. I protagonisti propongono soluzioni spesso azzardate e impossibili per sortire da quel bailamme disperato.

Qualche settimana fa ho avuto un incontro con due amici straordinari, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che mi hanno proposto di unirmi a un viaggio lungo il folle percorso della nostra condizione politica e socioeconomica, di trattare cioè della disperata crisi che stiamo vivendo.

Ho suggerito di prendere a pretesto il viaggio di Luciano di Samosata, e così è stato. Non ci resta che metterci in cammino!”

Dario Fo

Tratto da: ” Il Grillo canta sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il Movimento 5 Stelle” di Dario Fo, Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo (2013)