A cinque anni dalla scomparsa del maestro Franco Battiato (18 maggio 2021), ci è gradita l’occasione per segnalare l’iniziativa editoriale di Maurizio Di Bona e Alessio Cantarella. Una trilogia illustrata che va a completarsi proprio in questi giorni e che non è la solita agiografia del grande cantautore e compositore catanese.

Si tratta infatti di tre volumi editi da Mimesis, l’Alieno (2023), L’Artista (2025) e L’Apolide (in fase di completamento), che raccontano Franco Battiato da molteplici punti di vista, grazie ad una coralità di voci, e soprattutto espandono una certa narrazione grazie alle tante vignette (238) ironiche e spiazzanti.

Nel primo volume il focus è sul personaggio strambo e lunare che negli anni 70 dalla Sicilia approda a Milano e s’impone come pioniere di musica elettronica e sperimentale, per poi consacrarsi con i successi pop degli anni 80 e proseguire con continui cambi di genere, fino a sublimarsi a fine carriera con musica colta, alla riscoperta del sacro.

Nel secondo volume vengono invece affrontate due dimensioni del nostro poco note al grande pubblico, quella del regista di cinema e teatro e del pittore che dipingeva, secondo canoni e stilemi del mondo bizantino, sotto lo pseudonimo di Süphan Barzani. All’insegna del “chi l’avrebbe mai detto”, c’è anche spazio per raccontare di una breve parentesi da calciatore, prima di essere rapito dal suono dei sintetizzatori. Si giunge così al terzo e conclusivo volume che ruota intorna al concetto di viaggio, dal momento che abbiamo a che fare con un autentico cittadino del mondo e artista nomade, che ha trovato nella “vita in movimento” e nelle “continue esplorazioni” la sua vera natura ed essenza.

Il libro raccoglie tutti i luoghi citati nelle sue canzoni ed il viaggio è declinato anche in termini di geografia dell’anima, per cui a quelle mappe segue il percorso dello spirito di un Franco Battiato che, non si limita a veicolare semi di conoscenza attraverso le canzoni, ma intende anche indicarci figure mistiche e pensatori illuminati degni di ascolto ed attenzione.

Sito di riferimento www.francobattiato.net