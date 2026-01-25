Queste tragedie non fanno solo morti, distruggono le famiglie e rendono tanti giovani orfani e soli. Sono persone e non numeri, non sono fredde statistiche.

Inaccettabile che in un Paese che si definisce civile, ci siano tutti questi morti sul lavoro.

Ho cercato di fare una cosa diversa questa volta, nel monitoraggio delle morti sul lavoro che conduco da 20 anni, per cercare di risvegliare le coscienze sopite di molti italiani, riporto anche se questi poveri lavoratori, che purtroppo non ci sono più, se erano sposati, convivevano e avevano figli. È tale l’indifferenza di tanti italiani, che mi fa paura. Spero serva ad indignare e sensibilizzare su queste tragedie.

Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

03/01/2026 Romeo Spera operaio di 53 anni, morto dopo due settimane di agonia.Era rimasto gravemente ferito, in un infortunio avvenuto in un deposito nel rione Pozzillo ad Acerra, in provincia di Napoli il 18 Dicembre 2025.Lascia la moglie e una figlia.

05/01/2026 Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, è morto schiacciato, per essere precipitato dentro al compattatore della carta a Borgoricco, in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figli.

08/01/2026 Antonio Formato operaio di 69 anni è morto sul lavoro, per essere caduto da un’altezza di 4 metri a Valdina, in provincia di Messina.

08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, ogni 2 ore usciva dal gabbiotto per fare la ricognizione al cantiere delle Olimpiadi a Cortina, dove la temperatura era a 15 gradi sotto lo zero.È morto sul lavoro per il freddo causato dalle temperature polari.Lascia la moglie e due figli

09/01/2026 Halili Xhevdet operaio di 59 anni, è morto schiacciato da una pressa negli impianti Sesa a Este in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figlie.

10/01/2026 Dario Codeluppi perito industriale di 50 anni, è morto dopo oltre 6 anni, per un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 Novembre 2019.Era rimasto coinvolto in un grave infortunio, mentre operava ad una macchina a controllo numerico nella sede della Vetromeccanica a Provazzano di Parma, riportando gravi lesioni neurologiche e cardiache.Lascia una moglie e 3 figli.

12/01/2026 Claudio Salamida operaio di 46 anni, è morto per essere precipitato dal quinto al quarto piano, durante un controllo alle valvole alla ex Ilva di Taranto.Lascia la moglie e un bimbo piccolo.

13/01/2026 Erri Talone operaio di 41 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, in un capannone industriale a Piombinara (poco distante da Colleferro).Lascia la moglie e due figlie

14/01/2026 Danilo Bergagna boscaiolo di 35 anni è morto colpito da un grosso ramo, precipitato da un albero che un collega stava potando a San Francesco al Campo, in provincia di Torino.Lascia la moglie e due figli piccoli.

16/01/2026 Loris Buscaglia operaio di 55 anni è morto per essere caduto da una piattaforma, da un’altezza di 4 metri, alla Vetrotec di Vallefoglia in provincia di Pesaro e Urbino.Lascia la moglie e due figli.

20/01/2026 Un operaio di 48 ann è morto dopo essere caduto dal un’altezza di 5 metri, dal tetto di un’azienda che produce attrezzatture e veicoli per la raccolta dei rifiuti a Frosinone.

21/01/2026 Josip Krizanec autotrasportatore di 30 anni è morto per essere stato travolto dal carico di mais che stava trasportando e che stava scaricando a Dovera in provincia di Cremona.

21/01/2026 Andrea Cricca agricoltore di 24 anni è morto schiacciato in un macchinario agricolo a Brusasco, in provincia di Torino.

23/01/2026 Alessio La Targia operaio di 40 anni è morto per essere caduto da un’impalcatura dal un’altezza di 5 metri a Palermo.Lascia la moglie e due figli.

23/01/2026 Federico Ricci operaio di 51 anni è morto schiacciato dalla benna della gru del camion, mentre stava scaricando materiale edile a Livorno.Lascia la moglie e un figlio.

23/01/2026 Florinel Croitoru operaio di 59 anni è morto per essere stato travolto da un mezzo meccanico a Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia in provincia dell’Aquila.