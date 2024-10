DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Gli stati del mondo ricco stanno diventando più grandi e meno proficui, e le forze che ne sono la causa non possono essere facilmente invertite. Mentre i governi si prendono cura dell’invecchiamento della popolazione e combattono la disuguaglianza salariale, stanno distribuendo di più in pensioni e benefit. Dal 1980 al 2022, la spesa sociale nei paesi ricchi con dati disponibili è aumentata dal 14% al 21% del PIL .

Eppure i politici sono stati restii ad aumentare le tasse per tenere il passo, e in molti casi le hanno tagliate. I prestiti sono quindi saliti alle stelle e, per pagare le bollette, i servizi pubblici sono stati compressi. Di conseguenza, molti servizi governativi stanno fallendo. In alcune parti del Canada i bambini trascorrono tanto tempo in lista d’attesa per l’asilo nido quanto ne trascorrerebbero all’asilo stesso. La Gran Bretagna sta rilasciando i detenuti in anticipo perché non ha costruito abbastanza prigioni; meno di due terzi dei treni a lunga percorrenza della Germania viaggiano in orario.

The Economist sostiene da tempo che l’età pensionabile dovrebbe aumentare con l’aspettativa di vita. Tuttavia, anche con questa politica, il rapporto tra pensionati e lavoratori può comunque aumentare semplicemente perché gli anziani sono così numerosi. In ogni caso, il formidabile potere di voto degli anziani rende difficile impedire che i loro benefici crescano. Allo stesso modo, è inevitabile che la tassazione progressiva e le integrazioni del reddito per i redditi bassi determinino una maggiore ridistribuzione quando aumenta la disuguaglianza salariale pre-tassazione. Se vogliono essere eletti, i politici faranno fatica a contenere la legge sul welfare. Se vogliono evitare l’implosione dei servizi pubblici, o crisi fiscali, dovranno invece pagare per un governo più grande aumentando le tasse. L’opzione che è sia fattibile che non troppo dannosa economicamente è quella di tassare i consumi aumentando l’IVA .

La buona notizia è che una maggiore ridistribuzione non deve necessariamente schiacciare il capitalismo. A differenza, ad esempio, dell’assunzione di dipendenti pubblici o della nazionalizzazione delle industrie, togliere denaro a Pietro per pagare Paolo è una politica economica relativamente leggera. Se gli aiuti costituiscono metà del bilancio di un governo, ad esempio, potrebbe scoprire di spendere il 40% del PIL ma impiegare solo il 20% dei lavoratori come dipendenti pubblici. In termini puramente economici, il sistema di ridistribuzione è costoso solo perché distorce gli incentivi, in particolare tassando il lavoro e l’impresa. Ridistribuzione e libero mercato possono coesistere felicemente se il sistema evita di intrappolare potenziali lavoratori nell’assistenza sociale e se utilizza tasse “efficienti” che sono delicate sugli incentivi.

Sfortunatamente, i governi odierni ignorano questa regola. Nel suo bilancio del mese prossimo, il nuovo governo laburista britannico dovrebbe aumentare le tasse sui risparmi e sugli investimenti, il che probabilmente danneggerà la crescita. Il Canada ha aumentato le imposte sulle plusvalenze. Il nuovo governo francese starebbe valutando nuove imposte sulle imprese. In America, che sta gestendo in modo sconsiderato un deficit annuale del 7,3% del PIL , i candidati alla presidenza negano la necessità di aumentare le tasse o di renderle efficienti. Invece, promettono espedienti distorsivi, come l’esenzione delle mance dall’imposta sul reddito e, nel caso di Donald Trump, l’esenzione anche per gli straordinari. Il signor Trump vorrebbe anche riequilibrare il sistema fiscale verso le tariffe, che distorcono grossolanamente gli incentivi contro il commercio internazionale.

I politici dovrebbero provare a introdurre tasse più efficienti. La cosa migliore sarebbe una tassa fondiaria. Sfortunatamente, gli elettori odiano l’idea, forse perché le tasse sulla proprietà richiedono agli individui di firmare assegni regolari e consistenti. La seconda scelta per efficienza è l’imposta sul valore aggiunto ( IVA ), un’imposta sui consumi che distorce gli incentivi solo nella misura in cui determinati beni e servizi sono esentati.

L’esperienza suggerisce che è più facile aumentare l’IVA rispetto ad altre tasse efficienti, tanto che il Partito Repubblicano americano si è storicamente opposto alla tassa perché rende troppo facile costruire uno stato sociale. (L’America, insolitamente, impone solo imposte sulle vendite a livello statale.) Nel 2011 la Gran Bretagna ha aumentato la sua aliquota IVA dal 17,5% al 20% e ha incontrato poche reazioni negative da parte dell’opinione pubblica . E l’IVA elevata ha a lungo aiutato i paesi nordici ad abbinare un grande governo a fiorenti economie di mercato; impongono aliquote del 24% o del 25%, tra le più alte nel mondo ricco. L’Estonia sta aumentando la sua tassa a livelli simili per pagare più difesa.

Un argomento contro l’IVA è che è regressiva, perché i poveri consumano più reddito dei ricchi. Ma i poveri hanno anche di più da guadagnare da migliori servizi pubblici e da una crescita economica più rapida. In ogni caso, l’IVA è meno regressiva se misurata in base al reddito a vita, piuttosto che a quello annuale; aumentare l’imposta colpirebbe i pensionati ricchi che spendono per ricchezza e non pagano più le tasse sul lavoro. Un altro argomento contro l’aumento dell’IVA oggi è che farlo aumenterebbe i prezzi e aggiungerebbe inflazione misurata. Ma l’inflazione è diminuita in modo significativo. Se gli aumenti fossero graduali, gli effetti sarebbero gestibili.

Lo stesso non si può dire delle conseguenze del permettere ai servizi pubblici di crollare e al debito di esplodere. Ciò farebbe indignare gli elettori e sconvolgerebbe le economie. L’IVA non è perfetta, ma poche altre tasse possono preservare i servizi pubblici mentre la popolazione invecchia e finanziare il Leviatano senza strozzare la libera impresa. Se uno stato è grasso, ha bisogno di un’IVA.