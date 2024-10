La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato qualche settimana fa l’integrazione del settore logistico “Última Mile!, che consentirà ai treni della metropolitana di Madrid di trasportare merci. Questo progetto pilota fa parte dell’iniziativa M4G, che mira a ridurre l’inquinamento, evitando lo spostamento in superficie di 5.000 pacchi al giorno, e la congestione associata con furgoni per le consegne.

Questa azione, realizzata in collaborazione con il corriere GLS Spagna, inizierà ad operare sulla linea 12 di MetroSur e durerà circa tre mesi. Per non intralciare gli spostamenti dell’utenza extraurbana, verrà attivato un treno specifico per il trasporto delle spedizioni, circa 700 al giorno, tra le 19:00 e le 20:00.

Le stazioni attraverso le quali passerà questo convoglio per raccogliere le merci saranno quelle dell’Università Rey Juan Carlos, di Alcorcón Central, dell’Ospedale Severo Ochoa e di Bercial, il cui tempo massimo di sosta non supererà i tre minuti. In ogni momento, i pacchi saranno custoditi dagli addetti di Metro de Madrid. Successivamente la suddetta società ne prenderà in carico gli stessi e procederà a consegnarli ai destinatari.

Nel prossimo trimestre inizierà una seconda fase di test, insieme alla società di distribuzione CITYlogin, che avrà luogo presso la stazione Embajadores della linea 3. Il volume medio di pacchi sarà di circa 400 al giorno, quindi sommati ai 700, più in totale ne verranno distribuiti più di mille.

In questo caso, la merce, proveniente dalle zone periferiche di Madrid, verrà trasportata nella zona a basse emissioni ZBE della capitale tramite trasporto suburbano. Nelle prime ore del mattino, prima dell’inizio del servizio all’utenza, un treno veloce senza passeggeri porterà le spedizioni a Embajadores. Successivamente, l’azienda ritirerà il carico e lo distribuirà ai clienti utilizzando mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, come biciclette o fattorini a piedi con carrelli.

In linea con questo progetto, l’Esecutivo regionale sta lavorando alla creazione della futura Agenzia Logistica della Comunità di Madrid, che nasce con l’obiettivo di fare della regione un punto di riferimento per il settore della distribuzione in tutto il Sud Europa.

La nuova entità, prevista per il 2025, adotterà un modello di collaborazione pubblico-privato avvalendosi dell’esperienza e delle conoscenze dell’attuale Centro Trasporti Coslada, che negli ultimi 25 anni ha guidato una parte notevole del lavoro svolto in questo ambito a livello regionale.