Un recente e approfondito studio scientifico, pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Frontiers in Public Health e commissionato dalla coalizione di ONG Pesticide Action Network, ha gettato luce su una gravissima emergenza sanitaria ed ecologica di portata globale. Secondo la ricerca, circa il 46% degli agricoltori e dei lavoratori agricoli di tutto il mondo subisce ogni anno un avvelenamento acuto e involontario causato dall’esposizione ai pesticidi.

Analizzando i dati pubblici disponibili relativi a un ampio arco temporale che va dal 2006 al 2023, gli esperti hanno calcolato che su una popolazione agricola mondiale stimata in 934 milioni di persone, si verificano ogni anno tra i 402 e i 433 milioni di casi di intossicazione. Questo significa che quasi la metà di chi lavora la terra va incontro a malesseri immediati dovuti alla tossicità dei prodotti chimici utilizzati. Oltre alle intossicazioni non fatali, lo studio stima circa 11.000 decessi all’anno, con una drammatica concentrazione in India, dove si registra quasi il 60% delle morti totali. Dal punto di vista geografico, il maggior numero assoluto di avvelenamenti si riscontra nell’Asia meridionale, seguita a ruota dall’Asia sud-orientale e dall’Africa orientale. Tuttavia, il primato negativo per il tasso di incidenza a livello nazionale appartiene al Burkina Faso, nell’Africa occidentale: in questo Paese, l’84% degli agricoltori ha dichiarato di essere rimasto intossicato. Questa situazione è aggravata da un trend economico preoccupante. Nonostante i ripetuti allarmi internazionali sui pericoli chimici, l’uso globale di pesticidi non si è mai fermato: dal 1990 al 2023 il consumo è raddoppiato, toccando la quota record di 3,8 milioni di tonnellate all’anno.

Questo massiccio utilizzo di sostanze chimiche non si ferma però entro i confini dei campi coltivati, ma entra direttamente nelle nostre case. L’enorme quantità di fitofarmaci impiegati a livello mondiale si traduce inevitabilmente in tracce e residui tossici che rimangono sui prodotti che acquistiamo. Come evidenziato nell’approfondimento del libro di Saverio Pipitone, “Pesticidi a tavola. I veleni autorizzati che mangiamo e respiriamo”, i cibi e le bevande che consumiamo quotidianamente, dalla colazione alla cena, rischiano di essere contaminati da un pericoloso mix di tossine. Il problema dell’avvelenamento, quindi, si sdoppia, se da un lato c’è l’esposizione diretta e acuta dei lavoratori nei campi, dall’altro c’è l’esposizione indiretta e silenziosa dei consumatori. Questa introduzione massiccia della chimica nell’agricoltura moderna finisce per intossicare l’intero ecosistema, compromettendo la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini e delle loro famiglie.

Il rapporto evidenzia come i lavoratori agricoli entrino in contatto con queste sostanze nocive in diverse fasi quotidiane: non solo durante la preparazione e l’irrorazione dei campi, ma anche toccando i macchinari, le piante trattate o indossando indumenti contaminati. Tuttavia, gli autori dello studio avvertono che i dati reali potrebbero essere ancora più drammatici. La ricerca, infatti, si è limitata a calcolare l’avvelenamento acuto (ovvero gli effetti negativi che compaiono a brevissimo tempo dall’esposizione) e non ha incluso nel conteggio gli oltre 84 milioni di bambini che lavorano nel settore agricolo mondiale.

Le preoccupazioni della comunità scientifica e delle associazioni, come la Health and Environment Alliance, si rivolgono anche ai devastanti effetti dell’esposizione cronica, cioè quella prolungata nel tempo. Esistono ormai prove schiaccianti che collegano l’uso dei fitofarmaci allo sviluppo di patologie neurologiche gravi. Tra queste spicca il morbo di Parkinson, una malattia progressiva che danneggia le aree del cervello legate al movimento e all’equilibrio. Il legame è così evidente che nazioni europee come Italia, Francia e Germania hanno ufficialmente riconosciuto il Parkinson come malattia professionale per chi lavora in agricoltura. A testimonianza di ciò, diverse storie personali confermano il legame ambientale: ex agricoltori, come l’olandese Rendert Algra, hanno raccontato al The Guardian come il loro lavoro giovanile di irrorazione nei campi di famiglia sia stato la causa scatenante della loro malattia in età adulta. Di fronte a quella che Jayakumar Chelaton, direttore di Pesticide Action Network India, definisce “una crisi che non può più essere ignorata”, le associazioni internazionali chiedono un intervento politico urgente. La richiesta principale è quella di applicare le raccomandazioni delle Nazioni Unite per eliminare gradualmente i pesticidi altamente pericolosi. Al tempo stesso, come sottolineato da Sheila Willis di Pesticide Action Network UK: “Ora che l’entità della sofferenza è stata rivelata, gli agricoltori devono essere supportati nell’accesso ad alternative più sicure per proteggere la propria salute e quella delle loro famiglie”.

Infine, gli esperti auspicano la creazione di sistemi di monitoraggio standardizzati e obbligatori a livello globale, poiché le attuali informazioni ufficiali sulle intossicazioni sono ancora troppo frammentarie e inadeguate.