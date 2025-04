DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

L’impeachment di un ex presidente, Yoon Suk Yeol, ha messo in luce molte fratture all’interno della società sudcoreana. Una di queste attraversa la numerosa comunità cristiana del Paese. Gli evangelici sono emersi come alcuni dei più ferventi sostenitori di Yoon, dopo il suo tentativo fallito di imporre la legge marziale. Jeon Kwang-hoon, un pastore dell’estrema destra, ha organizzato manifestazioni in suo onore sotto lo slogan “Salviamo la Corea”. Al contrario, il Consiglio Nazionale delle Chiese in Corea, un organismo ecumenico più moderato, ha accolto con favore la “storica decisione” della corte costituzionale di ripristinare la democrazia.

Il cristianesimo è da tempo una forza potente nella società sudcoreana e nelle sue battaglie per la democrazia. La Corea del Sud è tra i Paesi più cristiani dell’Asia, con circa il 30% della popolazione che si identifica come tale. I gruppi protestanti tendevano ad allinearsi strettamente ai regimi autoritari del dopoguerra, mentre i cattolici romani sostennero il movimento di democratizzazione negli anni ’80. Oggi le divisioni sono meno nette, ma non meno marcate. I cristiani sono “un asse a parte nello spettro di una società polarizzata; non ci allineiamo facilmente”, afferma Cho Seung-hyeon della Catholic Peace Broadcasting Corporation.

Per molti versi, lo status minoritario del cristianesimo non riflette la sua influenza nel Paese—così come accade in gran parte dell’Asia. Solo le Filippine e Timor Est sono nazioni a maggioranza cristiana. Eppure, mentre la popolazione cristiana diminuisce in Europa e Nord America, “il baricentro del cristianesimo si sta spostando”, sostiene Mathews George Chunakara della Christian Conference of Asia, un organismo regionale ecumenico. L’Africa e l’America Latina sono le principali fonti di nuovi credenti, ma anche l’Asia gioca un ruolo. Tra il 2020 e il 2025, la popolazione cristiana del continente è cresciuta in media dell’1,6% annuo. Lo scorso novembre, in segno della crescente importanza della regione per il cristianesimo, Papa Francesco ha visitato il Sud-Est asiatico.

Leader cristiani stanno emergendo sempre più spesso dall’Asia, osserva Todd Johnson del Gordon-Conwell Theological Seminary di Boston. Il Movimento di Losanna, un gruppo evangelico fondato dal pastore americano Billy Graham, è guidato da un coreano-americano che lavora estensivamente in Giappone. Recenti leader della Pentecostal World Fellowship e della World Evangelical Alliance, altri due importanti movimenti evangelici, includono rispettivamente un malese e un filippino. I missionari sudcoreani sono tra i più attivi al mondo. Un cardinale sudcoreano, Lazarus You Heung-Sik, è citato come possibile futuro papa.

Potrebbero esserci più persone che praticano il cristianesimo in Asia di quanto comunemente si creda. Fenggang Yang della Purdue University in Indiana sostiene che molti sondaggi sottostimano la quota di popolazione cristiana nei Paesi asiatici, costringendo gli intervistati a scegliere tra fedi alternative, quando le pratiche spirituali nella regione sono spesso ibride. Prendiamo il Giappone, che ha represso violentemente il cristianesimo fino all’apertura delle sue frontiere nel tardo XIX secolo. Solo l’1% della popolazione giapponese è considerata cristiana, ma se si permette di indicare più fedi, la quota che si identifica con il cristianesimo può salire al 3-4%, secondo Yang.

Il cristianesimo ha anche un’influenza sproporzionata nel settore educativo e, di conseguenza, tra le élite della regione. Nove dei 65 primi ministri giapponesi del dopoguerra (circa il 14%) sono stati cristiani, incluso l’attuale leader del Paese, Ishiba Shigeru. “Se cerchi un filo conduttore per spiegare questo fenomeno, è l’istruzione”, afferma Levi McLaughlin della North Carolina State University. Molte delle migliori scuole private del Paese hanno radici cristiane. Tra le circa 600 università private giapponesi, circa il 10% sono istituzioni cristiane, stima Yamaguchi Yoichi, presidente della Tokyo Christian University. L’influenza sproporzionata del cristianesimo è particolarmente evidente in Corea del Sud. Circa il 70% dei presidenti del dopoguerra del Paese sono stati cristiani, mentre circa un terzo delle università ha affiliazioni cristiane, dice Kim Eun-gi della Korea University.

La comunità cristiana contemporanea della Corea del Sud è incredibilmente variegata. “Esiste un intero spettro di estrema destra e sinistra, non solo nella società coreana ma all’interno delle chiese coreane,” afferma Kim. I credenti si allineano a volte con i progressisti su temi economici, come i diritti dei lavoratori, mentre si schierano con i conservatori su questioni sociali.

Le chiese evangeliche sudcoreane hanno guidato la resistenza ai diritti LGBT nel Paese. Queste megachiese hanno forti legami con quelle americane. La scorsa estate, Donald Trump junior, figlio dell’ex presidente americano, ha parlato alla Yoido Full Gospel Church, la megachiesa più grande del mondo, a Seul. “Continueremo a lottare per tutti i valori giudaico-cristiani in cui crediamo e che condividete con noi,” ha dichiarato. Queste chiese possono esercitare una “massiccia influenza” sulla politica sudcoreana mobilitando grandi gruppi di potenziali elettori, afferma Lee Dong-hwan, un pastore scomunicato dalla chiesa metodista coreana per il suo sostegno ai diritti gay.

Tuttavia, Lee osserva anche che un numero piccolo ma crescente di sacerdoti progressisti si è espresso a favore dei pride negli ultimi anni. La sua stessa conversione al sostegno della comunità LGBT è avvenuta dopo che un membro della sua congregazione gli ha fatto coming out. “Gesù accoglieva tutte le persone,” dice Lee. “Da che parte starebbe oggi?”