Non leggiamo più (e non facciamo nemmeno i conti)

Uno degli indicatori chiave di questo declino dell’intelligenza umana è la drastica riduzione della lettura. Un esempio: negli USA, nel 2022 il National Endowment for the Arts ha rilevato che solo il 37,6% degli americani ha dichiarato di aver letto un romanzo o un racconto nell’anno precedente; una percentuale in calo rispetto al 41,5% del 2017 e al 45,2% del 2012.

Ma non è solo questione di leggere meno. Secondo i risultati del 2023 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, si registrano punteggi più bassi anche nelle competenze numeriche. L’Italia totalizza 244 punti: siamo al quart’ultimo posto nel mondo seguiti solo da Polonia, Portogallo e Cile (la media OSCE è 263).

Schermi e cervelli: una relazione tossica

Sebbene esistano modi per utilizzare la tecnologia senza danneggiare la cognizione (e per vivere con meno stress), gli studi dimostrano che il “tempo davanti allo schermo” come lo conosciamo oggi danneggia il funzionamento verbale nei bambini e rende più difficile per gli adulti in età universitaria concentrarsi e trattenere informazioni.

Non c’è motivo di suggerire che l’intelletto umano sia stato danneggiato in modo permanente, ma sia in termini di potenziale che di esecuzione, la nostra intelligenza è definitivamente in declino. Non so come, non so quanto, ma dobbiamo gestire con estrema attenzione il nostro rapporto con la tecnologia.

È questo ciò che dovrebbe preoccuparci tutti, molto più di quanto non faccia ora.

L’AUTORE

Gianluca Riccio, direttore creativo di Melancia adv, copywriter e giornalista. Fa parte di Italian Institute for the Future, World Future Society e H+. Dal 2006 dirige Futuroprossimo.it , la risorsa italiana di Futurologia. È partner di Forwardto – Studi e competenze per scenari futuri.