Nell’ultimo anno si è scritto molto sulle nuove intelligenze artificiali generative, chiamate ad essere la prossima rivoluzione tecnologica, probabilmente al livello della Rivoluzione Industriale.

Il progresso di questa tecnologia sembra chiaramente inarrestabile, così come la sua integrazione in innumerevoli occupazioni che contribuiscono a generare incertezza su come questa tecnologia influenzerà il mercato del lavoro.

Attualmente, l’intelligenza artificiale (AI) viene utilizzata in campi diversi come la finanza, la lotta al cambiamento climatico, l’automotive o, ovviamente, il mondo dell’informatica. Praticamente qualsiasi professione venga in mente può beneficiare del contributo di questa tecnologia.

L’impatto, se usato correttamente, ha il potenziale per essere molto positivo. C’è però un ambito in cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale finora sembra un tabù: la politica.

La politica resta al riparo, almeno per il momento, dall’inesorabile avanzata dell’IA. Ciò ha a che fare con diversi fattori, come i rischi che i pregiudizi che ancora permangono possono comportare o l’idea che le persone hanno, molto interiorizzato, che la politica sia un compito eminentemente umano . Tuttavia, dal punto di vista della psicologia politica, vale la pena interrogarsi su come i cittadini percepirebbero tale integrazione.

La questione è particolarmente rilevante data l’attuale situazione politica. Ciò avviene in un momento di crescente tensione e polarizzazione a livello globale , in parte stimolato dall’aumento della disinformazione e dell’informazione selettiva causata, tra le altre ragioni, dall’emergere di nuove tecnologie come canali di informazione politica.

A tutto ciò si aggiungono discorsi politici che si basano sempre più su argomenti aggressivi ad hominem che cercano una rapida risposta emotiva invece di promuovere un dibattito politico. Questa strategia discorsiva, oggi associata soprattutto al populismo di destra radicale, non solo gode di un sostegno sempre più popolare, ma condiziona anche il discorso politico su larga scala.

Se la politica è disseminata di antagonismi, insulti, corruzione e incertezza. Perché non lasciare che le decisioni siano prese da una macchina “onnipotente” e neutrale?

Questa è la domanda che i ricercatori Marcos Dono e Eva Moreno Bella si sono posti recentemente in uno studio che hanno realizzato intitolato “La percezione fatalistica dello stato della società (detta anomia) ci porta ad accettare in misura maggiore che l’IA sia responsabile di governare?” La risposta che hanno trovato è sì.

Nello specifico, questa approvazione di una “tecnocrazia dell’intelligenza artificiale” è aiutata dalla percezione che la leadership politica sia corrotta, non influenzata da ciò che pensiamo dei nostri concittadini, anche quando è negativo. Chi sia responsabile di questo sostegno, quindi, è chiaro nella mente dei cittadini.

Nonostante tutto ciò, è importante non essere catastrofici, poiché il completamento di una tecnocrazia totale basata sull’intelligenza artificiale è, per molte ragioni, molto improbabile.

In alcuni paesi, l’intelligenza artificiale viene già utilizzata in ambiti politici e militari, come dimostrato dall’uso di sistemi avanzati nelle operazioni di guerra da parte di Israele a Gaza. È quindi cruciale comprendere come l’opinione pubblica reagisce a tali innovazioni, per prevenire eventuali abusi della tecnologia a fini antidemocratici.

Ci troviamo in un’epoca in cui una tecnologia rivoluzionaria come l’IA si sviluppa parallelamente a una politica che sembra sempre più dominata da conflitti e divisioni. Le ricerche di psicologia politica suggeriscono che contesti caratterizzati da instabilità economica e sociale favoriscono l’emergere di soluzioni estreme e semplicistiche, viste come rimedi immediati all’incertezza. Se da un lato l’estremismo appare come una soluzione attraente per alcuni, dall’altro presenta rischi che molti non sono disposti a correre. In questo scenario, l’idea di un governo gestito dall’intelligenza artificiale potrebbe essere percepita come una via d’uscita da un sistema politico disfunzionale.

Il concetto ricorda la trama del film “Matrix”, in cui i personaggi devono scegliere tra una vita reale ma difficile, e un’esistenza più confortevole sotto il controllo delle macchine. Allo stesso modo, la tentazione di affidarsi all’IA per prendere decisioni potrebbe sembrare allettante, nonostante i rischi associati.

Dal punto di vista della psicologia sociale, l’intelligenza artificiale generativa rappresenta una sfida e un’opportunità di ricerca senza precedenti. Per la prima volta nella storia, l’essere umano ha la possibilità di interagire con una macchina in grado di replicare, in modo sempre più fedele, il suo stesso modo di pensare. E’ fondamentale comprendere e regolare questa relazione, per garantire che l’integrazione tra uomo e macchina sia vantaggiosa e sicura, specialmente in un campo delicato come la politica.