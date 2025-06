DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Negli anni della pandemia, le persone si sono abituate a stare in casa. Le spese per i servizi, compresi i pasti al ristorante, i viaggi all’estero e le cure mediche elettive, sono crollate. La domanda di beni è aumentata, con una corsa ai computer e alle cyclette. Tali modelli si sono dimostrati notevolmente resilienti anche quando la vita è tornata alla normalità. Nel 2023 abbiamo chiamato le persone che spendono in questo modo “consumatori eremiti”.

L’economia eremitica è ormai decisamente un ricordo del passato. In tutto il mondo ricco, l’economia fuori casa sta tornando a ruggire. In effetti, la quota della spesa dei consumatori destinata ai servizi ha finalmente raggiunto il trend pre-pandemia (si veda il grafico sottostante). Tuttavia, c’è un colpo di scena. L’economia eremita è stata sostituita da un mercato dei consumi che si discosta ancora dalla norma pre-pandemia in modi importanti, anche se meno evidenti.

L’America esemplifica la rinascita dell’economia fuori casa. Dal 2023 la spesa per l’assistenza sanitaria è cresciuta del 10% in termini reali, mentre le spese per i trasporti pubblici sono aumentate del 21%. Al contrario, i consumatori non spendono più per gli utensili elettrici e gli attrezzi da giardino. Anche gli americani sono determinati a divertirsi. Stimiamo che, nelle maggiori compagnie aeree del paese, i ricavi derivanti da prodotti premium, come i viaggi in business class, stiano crescendo del 7% all’anno, rispetto a un aumento dell’1% su tutta la linea. Allo stesso modo, anche se i ricavi diminuiscono negli hotel economici, le vendite nelle strutture di lusso sono aumentate dell’8% su base annua.

Queste tendenze sono chiare anche oltre Atlantico. Goldman Sachs, una banca, tiene traccia dei prezzi delle azioni delle società europee che beneficiano quando le persone rimangono a casa (come quelle dell’e-commerce e dei giochi) e delle aziende che prosperano quando le persone si preoccupano di vestirsi (come palestre e ristoranti). Negli ultimi due anni, gli investitori hanno guardato più favorevolmente alle società coinvolte nell’economia out-and-about (si veda il grafico sottostante). Secondo OpenTable, un sito web di prenotazioni, in Germania il numero di commensali seduti al ristorante all’inizio di giugno era del 10% superiore rispetto a un anno fa.

In un certo senso, quindi, il covid-19 è davvero nello specchietto retrovisore. Eppure la pandemia continua a gettare una lunga ombra. Infatti, anche se le persone escono di casa, lo fanno sempre più da sole.

Airbnb riporta che le ricerche di viaggi in solitaria sono cresciute dell’80% questa primavera rispetto allo scorso anno. Secondo i dati ufficiali britannici, i viaggiatori utilizzano più spesso l’auto o il taxi, che offrono privacy, rispetto ai trasporti pubblici, che non lo fanno. Le persone sono anche meno propense a condividere i pasti rispetto a prima. Più di un quarto degli americani riferisce di aver mangiato tutti i pasti da solo il giorno precedente, un forte aumento rispetto a poco prima della pandemia. L’economia eremitica è scomparsa. Al suo posto c’è l’economia solitaria.