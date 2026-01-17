DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Come molti piantatori della Giamaica del XVIII secolo, Thomas Thistlewood si arricchì costringendo altri a lavorare per lui sotto la minaccia delle armi. A differenza della maggior parte dei proprietari di schiavi, teneva un registro dettagliato della propria crudeltà. I suoi diari, mai destinati alla pubblicazione, offrono preziose testimonianze sugli orrori quotidiani della schiavitù. In una prosa pragmatica, Thistlewood descrive la fustigazione degli schiavi e lo sfregamento di peperoncino sulle loro ferite; lo stupro di oltre cento donne; e la punizione di un fuggitivo, incatenato, cosparso di melassa ed esposto “nudo alle mosche per tutto il giorno”.

Clifton Crais, storico dell’Università di Emory, utilizza la terribile storia di Thistlewood — e molte altre simili — per sostenere un argomento sorprendente. A suo avviso, brutalità come quella di Thistlewood non furono solo una cicatrice del mondo moderno, ma un elemento essenziale della sua nascita. In The Killing Age afferma che “senza la violenza globalizzata, la Rivoluzione Industriale non sarebbe avvenuta”.

Crais costruisce il suo ragionamento su due idee da tempo popolari nella sinistra accademica. La prima è che l’Occidente sia responsabile della maggior parte dei mali del mondo. Come scrive lo stesso Crais, “uccidere è stato il contributo più profondo dell’Occidente alla storia mondiale”. La seconda è che il capitalismo sia intrinsecamente negativo. “Questo sistema economico è la causa della violenza”, afferma la piattaforma dei Democratic Socialists of America, un movimento politico che include tra i suoi membri Zohran Mamdani, il carismatico nuovo sindaco di New York.

È sempre allettante descrivere il passato in modi che riflettano il presente. Shakespeare accentuò la ripugnanza morale di Riccardo III perché non poteva permettersi di screditare la dinastia Tudor che aveva deposto il re gobbo. Gli imperialisti britannici lodarono l’Impero romano come modo indiretto di giustificare la propria missione “civilizzatrice”.

Quest’anno, mentre gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla loro fondazione, il mondo MAGA promuove una versione autocelebrativa della storia nazionale. La “Taskforce 250” della Casa Bianca invita a un entusiasmo senza freni per “il più grande viaggio politico” di tutti i tempi. All’opposto, il 1619 Project del New York Times fa risalire la vera nascita della nazione al giorno in cui la prima nave negriera attraccò sulle sue coste e descrive l’ingiustizia razziale come il fatto centrale della storia americana.

Crais avanza un’argomentazione ancora più audace, applicandola su scala globale. In oltre 700 pagine intrise di sangue, sostiene che “il ‘big bang’ del capitalismo — un punto di svolta nella storia del pianeta — non fu altro che l’uso globalizzato della violenza a fini di profitto”.

Il suo ragionamento è il seguente. Alla fine del XVIII secolo la tecnologia delle armi migliorò drasticamente in Occidente. Nuove armi da fuoco, spesso impiegate da compagnie private come la British East India Company, furono utilizzate per conquistare e saccheggiare territori stranieri. Altre vennero vendute a signori della guerra locali, che le usarono per depredare i vicini. Il commercio globale fu così alimentato da una corsa agli armamenti. In tutto il mondo, le popolazioni compravano armi o venivano derubate da chi le possedeva. Per raccogliere i fondi necessari, vendevano ciò che avevano: cera, canfora e nidi di rondine dalle giungle del Borneo; avorio dall’Africa; schiavi provenienti da quasi ogni regione.

Con una raffica di statistiche, Crais mostra che le armi rappresentavano davvero un enorme giro d’affari. Nel XIX secolo, osserva, le importazioni annuali britanniche di nitrato di potassio dall’India erano sufficienti a produrre polvere da sparo per uno o tre miliardi di colpi di moschetto, più dell’intera popolazione mondiale dell’epoca. I profitti derivanti dal commercio di armi, dal saccheggio e dalla schiavitù furono enormi e parte di quel denaro venne investita nelle fabbriche e nelle ferrovie a carbone che diedero forma alla Rivoluzione Industriale. In questo senso, “la distruzione ha creato il mondo moderno” e ha seminato i presupposti della minaccia esistenziale contemporanea, il cambiamento climatico.

Questo argomento presenta però gravi lacune. Non è affatto evidente che il mondo sia diventato più violento dopo la fine del XVIII secolo. Le torture inflitte da Thistlewood, per quanto abiette, non risultano palesemente peggiori di quelle praticate in epoche precedenti o in altri contesti. I Romani, ad esempio, facevano largo uso della crocifissione. I signori della guerra e gli imperialisti del XIX secolo non furono manifestamente più brutali o predatori di quelli del passato, dai crociati che saccheggiarono Costantinopoli ai Mongoli che attraversarono l’Eurasia seminando sangue.

I dati sul passato remoto sono incerti e controversi, ma studiosi come Steven Pinker dell’Università di Harvard sostengono che, nel corso dei secoli, la violenza sia drasticamente diminuita. Nel XIV secolo, i tassi di omicidio in Germania, Italia e Spagna erano rispettivamente circa 70, 200 e 50 volte superiori a quelli attuali. In alcune società di cacciatori-raccoglitori premoderne, fino a un terzo della popolazione moriva in modo violento.

Per i 18 secoli successivi alla nascita di Gesù, il reddito globale pro capite rimase pressoché stagnante. Poi, dopo il 1820, aumentò di quattordici volte. Non è plausibile attribuire questo improvviso arricchimento alla violenza. Ciò che cambiò non fu “l’inhumanity of man to man”, come scrisse Robert Burns nel 1784, ma un’esplosione di innovazione prodotta dai suoi contemporanei. In un solo decennio, ad esempio, vennero inventati il telaio meccanico, il battello a pale, la trebbiatrice e gli occhiali bifocali.

Il motore principale della Rivoluzione Industriale fu l’invenzione, la diffusione e l’applicazione di nuove idee. Questo processo si basava su una tecnologia precedente — la stampa — che ridusse il costo dei libri da mesi di salario a poche ore di lavoro. La conoscenza si accumula e accelera man mano che sempre più persone hanno accesso agli strumenti per apprendere, assimilare e sviluppare le idee esistenti.

I profitti derivanti dalla schiavitù e dal colonialismo accelerarono questo processo, come alcuni sostengono? Forse, ma con ogni probabilità in misura limitata. Le potenze europee con vasti imperi coloniali si industrializzarono più o meno allo stesso ritmo di quelle con colonie marginali. Il commercio degli schiavi non ebbe un peso maggiore nell’economia britannica rispetto all’allevamento ovino, eppure pochi affermano che “l’allevamento delle pecore abbia finanziato la Rivoluzione Industriale”, osserva uno studio di Kristian Niemietz dell’Institute of Economic Affairs.

The Killing Age è un’opera minuziosamente documentata e contiene passaggi affascinanti su chi uccise chi e chi rubò cosa in regioni del mondo spesso trascurate, dal Darfur alla Nuova Zelanda. Offre digressioni interessanti sui danni ambientali causati dai balenieri e dai cacciatori di elefanti del XIX secolo. Ma l’autore, che spesso usa “infinitamente” quando intende semplicemente “molto”, tende all’esagerazione. E la sua tesi centrale non regge. Il mondo moderno è stato maledetto dagli assassini, ma è stato costruito dai tecnici.