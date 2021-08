di Beppe Grillo – Settimana numero #177 (come il satellite artificiale russo Cosmos 177). Rivediamo insieme le uscite del Blog di questi ultimi sette giorni:

Le persone hanno bisogno di un nuovo diritto umano, permanente e incondizionato, il reddito di base universale. In questo video, l’attivista giapponese Shigheito Sasaki spiega i passi per realizzarlo, senza aumento delle tasse e inflazione.

Questa settimana migliaia di nativi brasiliani hanno manifestato davanti il parlamento a Brasilia, in difesa dei loro diritti costituzionali. La decisione è stata rinviata a settembre, (il tribunale prende tempo) e il coordinamento dei popoli indigeni ha preparato questa lista con 10 messaggi da divulgare al mondo intero. Leggete e condividete.

Siamo nel pieno della società dell’intelligenza artificiale e dell’intelligenza collettiva ma sembriamo inconsapevoli di dove stia andando il futuro. Serve un pacchetto di proposte legislative su Etica, Intelligenza Artificiale e Società digitale, ora. Ecco l’approfondimento di Luigi Gallo.

L’adozione della tecnologia richiede un certo adattamento alle condizioni locali, che a sua volta richiede capacità locali. Una metrica di queste capacità è la velocità con cui i paesi registrano i brevetti. Il Giappone brevetta il doppio degli Stati Uniti e la Cina ha aumentato il suo tasso di brevetti più di 250 volte. Paesi come Austria, Germania, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Nuova Zelanda e Singapore brevettano almeno un quarto di quello degli Stati Uniti. E altri paesi, come Australia, Canada, Svizzera, Iran, Israele, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia, brevettano poco più di un settimo dei brevetti registrati negli Stati Uniti. La cosa più preoccupante è il divario crescente nelle capacità locali necessarie per sfruttare al meglio le nuove innovazioni tecnologiche. Ecco quello che sta avvenendo e come possiamo fermare questo divario di conoscenza.

La Thammasat University di Bangkok, una delle più antiche università della Thailandia, ha una nuova fama: é la più grande fattoria urbana dell’Asia. Ecco il video.

Milioni di pannelli solari sono stati installati negli ultimi due decenni e, poiché in genere durano tra i 25 e i 30 anni, molti saranno presto pronti per la pensione e pronti per la discarica. Il problema è che non sono facili da riciclare, producendo invece una grande quantità di rifiuti. Come riciclare questa enorme quantità di pannelli?

Il glioblastoma è una forma molto aggressiva di tumore che colpisce il sistema nervoso centrale. Rappresenta circa il 45% di tutti i tumori che hanno origine nel cervello. Ora, per la prima volta, un team di scienziati dell’Università di Tel Aviv ha stampato in 3D il modello più completo mai realizzato in laboratorio di questo tumore tra i più letali. Una svolta che potrebbe aiutare a sviluppare trattamenti del tutto nuovi.

Da tempo in Cina il governo e i cittadini utilizzano un’app per segnalare e monitorare le aziende che inquinano l’aria, i fiumi e i laghi. Ecco i cambiamenti che si stanno compiendo grazie alla partecipazione attiva della popolazione. Leggete qui!

Ikea diversifica il proprio business. Il colosso svedese non venderà solo mobili e polpette. In breve, commercializzerà anche energia elettrica da fonti rinnovabili. Ecco in che modo.

Prendetevi del tempo e concedetevi la lettura del “Il mondo che verrà” di Pascal Basile. Definito “romanzo visionario” ma che è di una realtà disarmante. Di quelli che dovrebbero essere letti come monito per il nostro futuro.

