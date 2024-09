Ara Darzi spiega perché la resistenza agli antibiotici potrebbe essere più letale del cancro. Ecco la traduzione dell’articolo pubblicato sul The Economist.



Ho trascorso gran parte della mia carriera al St Mary’s Hospital di Londra, a pochi passi dal laboratorio in cui nel 1928 Sir Alexander Fleming fece la sua epocale scoperta della penicillina, il primo antibiotico.

Da allora sono state salvate milioni di vite e si pensava che i farmaci avessero posto fine alle malattie infettive. Ma quel sogno è morto perché i batteri resistenti agli antibiotici sono cresciuti e si sono moltiplicati. Oggi le infezioni incurabili, per le quali non esiste antibiotico, causano più di 1 milione di morti all’anno in tutto il mondo, un tributo che si prevede aumenterà di dieci volte entro il 2050, superando tutti i decessi per cancro.

Sono necessarie azioni radicali. Per la seconda volta nella sua storia, l’ Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunirà questa settimana per affrontare questa minaccia globale e proteggere l’umanità dal cadere in un’era post-antimicrobica in cui le semplici infezioni uccidono e gli interventi chirurgici di routine diventano troppo rischiosi da eseguire.

Un problema fondamentale è che gli antibiotici vengono prescritti alle persone con troppa superficialità e sono usati troppo ampiamente nell’agricoltura animale. Questo accade perché sono economici e hanno pochi effetti dannosi immediati.

Credo che dobbiamo prefissarci un nuovo, ambizioso obiettivo: entro il 2030 nessun antibiotico dovrà essere prescritto senza una diagnosi corretta che identifichi la causa sottostante come infezione batterica.

Immaginate di avere un test simile al Covid che potrebbe essere auto-somministrato e dire rapidamente ai pazienti e ai medici cosa stanno curando? Sarebbe trasformativo.

Tali test stanno diventando disponibili. A giugno il premio Longitude da 8 milioni di sterline (10,4 milioni di dollari) è stato assegnato a un’azienda svedese, la Sysmex Astrego, per aver sviluppato un test che in 15 minuti può rilevare quali infezioni del tratto urinario sono causate da batteri e in 45 minuti rivela a quale antibiotico sono sensibili.

La sfida nel far sì che il test venga adottato più ampiamente è che attualmente è molto più costoso (25 £ privatamente) degli antibiotici (misurati in centesimi). Ciò deve cambiare, attraverso una combinazione di scala e innovazione per ridurre i costi di produzione e diagnosi. Allo stesso tempo, il prezzo degli antibiotici deve tenere conto delle esternalità del trattamento e del controllo delle infezioni resistenti.

La diagnostica è stata storicamente sottovalutata, il partner povero del sistema sanitario. Lo abbiamo visto durante il covid, che ha messo in luce la vergognosamente sottodimensionata capacità di test del mondo. Dobbiamo cambiare la mentalità dei politici e dei commissari sanitari e riallineare gli incentivi, attraverso la regolamentazione se necessario.

Offrire ai pazienti un accesso più facile ai test diagnostici trasformerà anche la sorveglianza delle malattie. Forniranno un quadro in tempo reale della diffusione delle infezioni e dell’evoluzione dei modelli di trasmissione e resistenza. Ciò aiuterà a prevenire le epidemie con risultati prontamente disponibili per i medici su cui agire.

C’è un premio ancora più grande: la democratizzazione della diagnosi. Per troppo tempo è dipesa dai servizi sanitari, non dal paziente. Ciò erige barriere di accesso e costi.

Chiunque, ovunque, è a rischio di contrarre un’infezione farmaco-resistente potenzialmente letale. Ma la crisi è più grave nei paesi poveri e a medio reddito e tra i pazienti con più patologie. Essere in grado di effettuare il test senza dover accedere a cliniche o altri contesti sanitari tradizionali è fondamentale per garantire che i pazienti abbiano le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni sulla propria salute.

I test point-of-care hanno trasformato la cura dell’HIV , consentendo ai pazienti di fermare la trasmissione e prevenire l’insorgenza dell’AIDS iniziando il trattamento con farmaci antiretrovirali. Proprio come l’HIV è diventato una responsabilità globale, lo deve essere anche la resistenza agli antibiotici.

È una sfida unica, e non può essere controllata solo dalla scienza. Nuovi antibiotici efficaci sono, ovviamente, cruciali. Ma la ricerca innovativa sarà vana se non accompagnata da cambiamenti su larga scala nel comportamento. Fondamentale, dobbiamo imparare a usare saggiamente gli antibiotici che già abbiamo.

Abbiamo bisogno di un movimento globale per proteggere l’umanità dalla crescente minaccia. Il coinvolgimento pubblico è fondamentale per un problema che pone sfide così enormi.

Coinvolgere il pubblico è fondamentale per la Fleming Initiative, uno sforzo collaborativo per affrontare la resistenza antimicrobica, di cui sono presidente. Aumenterà la consapevolezza, promuoverà l’innovazione interdisciplinare nella ricerca, nella tecnologia e nella politica e coinvolgerà pazienti, dottori, agricoltori e altri nello sviluppo di misure che soddisfino le esigenze locali. Questo lavoro è già iniziato. Ad aprile abbiamo lanciato una rete multimediale, CHAIN , che, tra le altre cose, produce video che rendono le informazioni sulle infezioni resistenti più coinvolgenti e accessibili.

Sono passati otto anni da quando l’ ONU ha accettato per la prima volta di arginare la crescita delle infezioni resistenti ai farmaci, ma da allora i progressi sono stati scarsi. Gli antibiotici hanno sostenuto il progresso medico negli ultimi cento anni. Dobbiamo mantenerli efficaci per sostenere tutto ciò che accadrà in medicina nei prossimi cento anni.

Si tratta di un obiettivo ambizioso che richiederà una cooperazione senza precedenti, investimenti significativi in tecnologie diagnostiche e un cambiamento fondamentale nelle pratiche di prescrizione in tutto il mondo, tra cui diagnosi accessibili e supporto dai paesi più ricchi per quelli più poveri. Ci saranno eccezioni, come la sospetta sepsi che può essere pericolosa per la vita, in cui il trattamento deve iniziare immediatamente. Ma con il miglioramento della velocità dei test, l’elenco delle eccezioni si ridurrà.

L’uso improprio di antibiotici avviene perché i dottori prendono decisioni terapeutiche in un vuoto di informazioni. I farmaci sono efficaci solo contro le infezioni batteriche e nell’assistenza primaria almeno il 20% delle prescrizioni sono inappropriate. In alcune parti del mondo i pazienti possono ottenere antibiotici senza prescrizione medica.

Ciò va contro un principio fondamentale della sicurezza del paziente: che forniamo ai pazienti i farmaci giusti, nelle dosi giuste, al momento giusto, attraverso la via giusta. E crea aspettative sbagliate tra i pazienti che gli antibiotici saranno prontamente somministrati indipendentemente dalla causa principale.

Ara Darzi, Lord Darzi di Denham, è un chirurgo, direttore dell’Institute of Global Health Innovation presso l’Imperial College di Londra e presidente della Fleming Initiative. Ha guidato il recente rapporto sulle prestazioni del National Health Service in Inghilterra.