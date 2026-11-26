Il mondo occidentale sta attraversando una recessione di cui si parla ancora troppo poco, quella sessuale. Si fa meno sesso, si formano meno coppie, si ritarda l’inizio della vita intima e aumenta il numero di persone che trascorrono lunghi periodi senza alcun rapporto sessuale. Un fenomeno trasversale alle generazioni e ai Paesi industrializzati, analizzato dal The Economist in un approfondimento pubblicato ieri.

Gli ultimi risultati della National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal), una delle più importanti indagini al mondo sulle abitudini sessuali, mostrano che in Gran Bretagna la frequenza dei rapporti sessuali si è dimezzata nell’arco di poco più di trent’anni. Si è passati da quattro rapporti al mese nel 1990 a tre nel 2010, fino ad arrivare a due nel periodo 2022-2024. Un declino che l’invecchiamento della popolazione spiega soltanto in minima parte. La tendenza è globale: in Francia, nel 2023, le persone sessualmente attive avevano rapporti con una frequenza inferiore del 25% rispetto a vent’anni prima. In Finlandia si è passati da quasi sei rapporti al mese nel 1992 a meno di quattro nel 2023. Nella Repubblica Ceca la frequenza media rilevata nel 2024 era addirittura inferiore a una volta al mese. Negli Stati Uniti il fenomeno era già stato documentato prima della pandemia, mentre in Giappone il calo dell’attività sessuale è oggetto di studio da decenni.

A sorprendere maggiormente i ricercatori è il comportamento della Generazione Z, quella dei nati tra il 1997 e il 2012. In Gran Bretagna, nell’arco di un decennio, la percentuale di giovani donne tra i 16 e i 24 anni che non hanno mai avuto rapporti sessuali è raddoppiata, passando dal 19% al 38%. Tra i giovani uomini è salita dal 18% al 28%. In Giappone, nel 2025, il 55% delle donne non sposate tra i 20 e i 24 anni dichiarava di non aver mai avuto rapporti sessuali, contro meno del 40% nel 2005.

Si tratta di un’inversione di tendenza storic, per decenni, nelle società occidentali, l’età del primo rapporto sessuale si era progressivamente abbassata, oggi sta accadendo il contrario. Secondo Rhonda Balzarini, ricercatrice del Kinsey Institute, il problema risiederebbe soprattutto nella diminuzione delle opportunità di incontrare un partner, piuttosto che in una perdita del desiderio. Negli Stati Uniti, la percentuale di giovani tra i 18 e i 29 anni che convivono con un partner è scesa di dieci punti percentuali in un decennio, raggiungendo il 32% nel 2024. Secondo una stima dello stesso Economist, il rallentamento nella formazione delle coppie tra il 2017 e il 2025 avrebbe prodotto, a livello mondiale, circa 100 milioni di single in più rispetto a uno scenario in cui i precedenti tassi di formazione delle coppie fossero rimasti invariati. Mai nella storia dell’umanità era stato così semplice entrare in contatto con migliaia di potenziali partner. Eppure, incontrarsi sembra diventato sempre più difficile. Le applicazioni di incontri hanno trasformato la ricerca di un partner in un’esperienza simile a quella di un mercato digitale, dove le persone vengono selezionate attraverso fotografie, caratteristiche fisiche e una serie di parametri. L’illusione di avere a disposizione alternative praticamente infinite può incoraggiare standard sempre più elevati e una minore disponibilità a investire nelle relazioni. A questo si aggiunge il tempo trascorso davanti agli smartphone, la progressiva riduzione delle occasioni di socializzazione in presenza e l’impatto della pandemia, che ha privato milioni di adolescenti di esperienze relazionali durante una fase fondamentale della loro crescita. La tecnologia ha moltiplicato le possibilità di contatto, ma questo non si è necessariamente tradotto in maggiori opportunità di costruire legami reali.

Un altro elemento riguarda la crescente dipendenza dei giovani dalle famiglie di origine. Si diventa autonomi più tardi, si lascia più tardi la casa dei genitori e si costruiscono quindi relazioni stabili più tardi. In Gran Bretagna, la percentuale di persone tra i 15 e i 34 anni che vivono ancora con i genitori è passata dal 36% del 1996 al 42% del 2020. Un’indagine del Kinsey Institute condotta su giovani americani tra i 18 e i 29 anni ha rilevato che il 64% di coloro che vivevano con i genitori non aveva avuto rapporti sessuali nei tre mesi precedenti, contro il 27% di chi viveva da solo. Il sociologo Philip Cohen, dell’Università del Maryland, parla di un’adolescenza prolungata e di un ingresso ritardato nell’età adulta.

Anche i comportamenti della Generazione Z sono cambiati. I giovani bevono meno, fumano meno, escono meno e sono generalmente meno inclini ad assumersi rischi rispetto alle generazioni precedenti. Una trasformazione che presenta evidenti benefici per la salute e la sicurezza, ma che ha modificato anche i contesti nei quali tradizionalmente nascevano le relazioni sentimentali e sessuali.

Tra i principali sospettati della recessione sessuale figurano la pornografia online, i videogiochi, i social network e le piattaforme di streaming. In Gran Bretagna, circa la metà delle giovani donne e quasi nove giovani uomini su dieci dichiarano di aver guardato materiale pornografico nell’ultimo anno. Eppure, le ricerche citate dall’Economist non dimostrano che il consumo di pornografia determini necessariamente una riduzione dei rapporti sessuali. Alcuni studi hanno persino rilevato una correlazione positiva tra le due attività. Anche l’ipotesi che smartphone e piattaforme di intrattenimento abbiano sottratto tempo all’intimità rimane da dimostrare. Il declino dell’attività sessuale era infatti iniziato ben prima della diffusione di questi strumenti. Resta però da comprendere quanto la disponibilità permanente di forme di intrattenimento individuale e di gratificazione immediata possa modificare il nostro modo di vivere le relazioni.

La recessione sessuale riguarda anche le coppie consolidate, indipendentemente dall’età. In questo caso, una delle spiegazioni più interessanti risiede nell’organizzazione della nostra vita quotidiana. Il lavoro, i figli, gli impegni familiari, lo stress finiscono per comprimere il tempo e le energie da dedicare alla coppia. Negli Stati Uniti, i dati sull’utilizzo del tempo tra il 1975 e il 2018 mostrano che le madri della generazione millennial trascorrono il 52% di tempo in più con i figli rispetto alle madri della generazione dei baby boomer. I padri millennial dedicano alla genitorialità il doppio del tempo rispetto ai loro predecessori. Queste ore aggiuntive vengono spesso sottratte al riposo, al tempo libero e inevitabilmente alla vita di coppia. In Giappone, dove il 30% degli uomini e il 15% delle donne lavorano più di 50 ore alla settimana, la situazione è aggravata da una distribuzione ancora fortemente squilibrata delle responsabilità domestiche e familiari. Diversi studi mostrano come la qualità della relazione, la vicinanza emotiva, l’attenzione reciproca e la condivisione delle responsabilità quotidiane siano elementi fondamentali per il desiderio sessuale. Occorre inoltre considerare un cambiamento culturale positivo: una maggiore consapevolezza del consenso e una maggiore libertà di rifiutare rapporti indesiderati. Una diminuzione della frequenza sessuale, dunque, non rappresenta necessariamente un peggioramento della qualità della vita.

Abbiamo sviluppato strumenti capaci di metterci in comunicazione con chiunque e in qualsiasi parte del pianeta; abbiamo accesso a una quantità di intrattenimento senza precedenti e abbiamo moltiplicato le possibilità di scelta, eppure, sembra diventato sempre più difficile trovare il tempo per stare insieme. Forse la recessione sessuale è soprattutto il sintomo di una più ampia recessione relazionale: il progressivo impoverimento della dimensione umana in una società sempre più organizzata intorno alla produttività, alla massima prestazione e al consumo individuale.

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