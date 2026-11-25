Li Hongyi, ingegnere informatico, già a Google e fondatore di Open Government Products, l’unità sperimentale del governo di Singapore dedicata all’innovazione della pubblica amministrazione, racconta l’esperienza di Singapore e propone un nuovo modello di amministrazione pubblica più rapida, economica ed efficace, fondato sull’autonomia, sulla creatività e sulla partecipazione attiva dei cittadini. Di seguito, la traduzione integrale del suo intervento al TED:

Quando pensate al governo, che cosa vi viene in mente? Grande? Lento? Burocratico? Ma soprattutto, probabilmente, pensate alla frustrazione. Un sito web che non funzionava, un modulo che avete dovuto compilare per la terza volta, una pratica rimasta bloccata per settimane a causa di qualche stupida regola priva di senso.

Probabilmente conoscete qualcuno che giura che non lavorerà mai nella pubblica amministrazione e, senza bisogno di fare altre domande, sapete esattamente che cosa intende. Ma se non dovesse essere necessariamente così?

Qualche anno fa ho creato un gruppo di lavoro sperimentale all’interno del governo di Singapore. L’idea era semplice. Invece di adottare un processo decisionale dall’alto verso il basso, abbiamo formato piccoli gruppi di professionisti qualificati, dando loro l’autonomia necessaria per individuare e risolvere problemi in tutto il settore pubblico.

Funziona così: ogni anno, per tutto il mese di gennaio, mettiamo da parte tutte le attività non essenziali. Andiamo sul campo, visitiamo scuole e ospedali, incontriamo gli assistenti sociali per comprendere i loro problemi e sviluppare prototipi di possibili soluzioni. Alla fine del mese individuiamo i progetti più promettenti e dedichiamo il resto dell’anno a renderli operativi.

Il problema da risolvere è che il governo si basa su una struttura di tipo militare: gerarchica, con un processo decisionale centralizzato, ottimizzata per il comando e il controllo. È progettata affinché un piccolo gruppo di persone stabilisca la direzione da seguire e tutti gli altri vi si adeguino rapidamente e in maniera coerente.

Questo sistema funziona benissimo quando si sa già che cosa bisogna fare e si tratta semplicemente di eseguirlo. Funziona molto meno bene quando bisogna capire che cosa fare.

Con un processo decisionale centralizzato si finisce per creare un ingorgo intellettuale. Le idee rimangono bloccate mentre confluiscono verso il centro, in attesa di ricevere l’attenzione di persone che hanno troppo poco tempo e conoscono ancora meno il contesto. Si esaurisce letteralmente la capacità intellettuale disponibile. E anche quando qualcosa riesce ad attirare sufficiente attenzione politica per essere portato avanti, questo significa semplicemente che tutto il resto viene messo da parte.

Ecco perché un governo può realizzare progetti infrastrutturali da miliardi di dollari, ma continua a chiedervi la vostra data di nascita.

Quando chi prende le decisioni è sovraccarico, si può anche rendere il governo più grande, ma è davvero difficile renderlo migliore.

Vedete, il limite non è il denaro e nemmeno la volontà politica. È la nostra capacità di prestare attenzione. Se abbiamo molti problemi da risolvere, abbiamo bisogno della creatività e dello spirito d’iniziativa di molte persone.

Questo è l’esatto contrario del modello basato sul comando e sul controllo. Dobbiamo quindi affrontare la questione dalla direzione opposta.

E se, invece di una struttura dall’alto verso il basso, progettassimo il governo dal basso verso l’alto? Piccoli gruppi di lavoro, vicini alla realtà quotidiana, che si occupano concretamente delle cose invece di aspettare istruzioni.

Anziché impartire ordini, i dirigenti si concentrerebbero sul fornire risorse e creare connessioni, aiutando le persone ad assumersi direttamente la responsabilità dei progetti.

Questo amplierebbe la nostra superficie intellettuale, aumentando la nostra capacità di prestare attenzione, sviluppare competenze e risolvere problemi.

Questa è la mia teoria. Ma quanto funziona nella pratica?

Un anno, un gruppo di lavoro ha visitato una caserma dei vigili del fuoco e ha scoperto quanto tempo i pompieri trascorressero ogni giorno semplicemente a fare l’inventario dei loro mezzi. Portavano con sé grandi registri cartacei mentre controllavano le attrezzature.

Abbiamo quindi sviluppato una semplice applicazione che permettesse loro di svolgere facilmente questa attività attraverso lo smartphone. Oggi viene utilizzata in tutte le caserme dei vigili del fuoco di Singapore e consente di risparmiare ogni mese migliaia di ore di lavoro che altrimenti sarebbero state sprecate, letteralmente, a spuntare voci su un foglio di carta.

Un altro anno, un gruppo ha incontrato alcuni assistenti sociali e ha scoperto che, per ogni ora trascorsa con una persona assistita, dovevano impiegare un’altra ora intera semplicemente per redigere le relazioni sui singoli casi.

Abbiamo quindi sviluppato uno strumento che non si limita a trascrivere le conversazioni, ma genera automaticamente relazioni utilizzabili dagli assistenti sociali.

Un altro gruppo ha lavorato con i medici del pronto soccorso per implementare un sistema di gestione delle code. Stabilendo in modo intelligente le priorità dei casi, stiamo riducendo del 20% i tempi di attesa nei pronto soccorso.

Finora abbiamo realizzato oltre 40 progetti diversi, ciascuno dei quali rappresenta un esempio di un problema piccolo ma importante, che probabilmente non avrebbe mai ricevuto l’attenzione necessaria.

Per affrontare le difficoltà concrete vissute da persone reali, questi progetti hanno richiesto di risolvere contemporaneamente questioni tecnologiche, progettuali, normative e operative.

Progetti governativi analoghi normalmente richiedono anni e costano decine di milioni di dollari. Noi riusciamo sistematicamente a rendere operativi nuovi sistemi in appena sei mesi, con gruppi di lavoro di sole cinque persone.

Come cittadini, trascorriamo moltissimo tempo a discutere di ciò che vorremmo che il governo facesse. Quello che dovremmo fare, invece, è migliorare il modo in cui funziona.

Il governo non deve necessariamente essere il custode della sfera pubblica. Dovrebbe essere lo strumento attraverso cui ci mettiamo reciprocamente nelle condizioni di affrontare problemi che non possiamo risolvere da soli.

Quando eliminiamo il collo di bottiglia intellettuale, non soltanto otteniamo più idee di quante qualsiasi leader potrebbe concepirne, ma ogni problema riceve l’attenzione necessaria per essere effettivamente risolto.

Poiché questo approccio aveva funzionato con i dipendenti pubblici, abbiamo provato ad aprirlo anche ai cittadini.

Non eravamo sicuri che qualcuno fosse interessato. Dopotutto, perché mai dei privati cittadini dovrebbero preoccuparsi del bene comune?

Ebbene, abbiamo ricevuto centinaia di candidature e centinaia di idee: sistemi di apprendimento automatico per prevedere il momento migliore in cui organizzare la pulizia delle spiagge, strumenti per aiutare gli anziani a rimanere in contatto con la propria comunità, un sistema per monitorare le popolazioni di animali selvatici utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare registrazioni audio.

Con una piccolissima frazione di quanto costerebbe normalmente un singolo progetto governativo, abbiamo offerto ai cittadini di Singapore non soltanto un modo per esprimere ciò a cui tengono, ma anche la possibilità di agire concretamente.

Le persone vogliono farlo. A quanto pare, c’è qualcosa di profondamente naturale nel desiderio di fare del bene.

Credo che tutti noi, qui, desideriamo fare qualcosa di significativo nella nostra vita. Abbiamo soltanto bisogno che ce ne venga data l’opportunità.

Il governo è fonte di frustrazione proprio perché vorremmo che fosse molto migliore di quanto non sia. Sembra che, per quanto ci sforziamo, finiamo sempre per rimanere bloccati, aspettandoci sempre di più da un sistema già soffocato dall’enorme portata delle sue responsabilità.

Il mondo sta diventando sempre più complesso e, se non adotteremo un approccio diverso, i governi rimarranno indietro e tutto ciò che stiamo costruendo insieme finirà lentamente per sgretolarsi.

Ma non deve necessariamente andare così.

Il governo può essere meno incentrato sul controllo e più sulla capacità di mettere un maggior numero di persone nelle condizioni di fare del bene.

Possiamo ampliare la nostra superficie intellettuale promuovendo strutture organizzative migliori, dando visibilità ai problemi e intervenendo, laddove possiamo, per risolvere le sfide che siamo in grado di individuare.

Possiamo avere una società che non sia limitata dalla capacità di attenzione dei suoi leader, ma guidata dall’immaginazione dei suoi cittadini.

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