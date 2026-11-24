La concentrazione della ricchezza nelle mani di poche migliaia di persone non è più soltanto una questione economica, ma una questione di democrazia. È da questa considerazione che nasce il Manifesto di Parigi contro l’oligarchia internazionale, sottoscritto da oltre 110 intellettuali di tutto il mondo e pubblicato il 21 novembre 2026 sul quotidiano francese Le Monde.

Tra i firmatari figurano quattro premi Nobel per l’Economia, Daron Acemoglu, Esther Duflo, Paul Krugman e Joseph Stiglitz, oltre a personalità di fama internazionale come Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Mariana Mazzucato, Naomi Klein, Kate Raworth e Rutger Bregman.

L’appello è stato lanciato in occasione del primo vertice contro l’oligarchia internazionale, organizzato al Théâtre de la Concorde di Parigi, con l’obiettivo di gettare le basi per la nascita di un’”internazionale democratica”, capace di contrastare la crescente concentrazione del potere economico, politico, mediatico e tecnologico.

Nel 1987, quando la rivista Forbes iniziò a censire le più grandi fortune del pianeta, il patrimonio dello 0,0001% più ricco della popolazione equivaleva al 3% del PIL mondiale. Oggi questa minuscola porzione dell’umanità, composta da circa 3.000 nuclei familiari, possiede una ricchezza equivalente al 17% del PIL mondiale annuo. Ma il problema sollevato dagli studiosi non riguarda soltanto la quantità di denaro accumulato. Riguarda soprattutto ciò che quella ricchezza consente di controllare: multinazionali, giornali, televisioni, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche, campagne elettorali e sistemi di intelligenza artificiale. Il potere economico può trasformarsi in potere politico, che a sua volta può essere utilizzato per consolidare ulteriormente quello economico. Secondo i firmatari, la novità rispetto al passato è che questo fenomeno ha assunto una dimensione planetaria. Le decisioni di pochi grandi azionisti possono influenzare la vita di milioni di lavoratori, le entrate fiscali degli Stati, la circolazione delle informazioni e persino gli equilibri climatici del pianeta.

Per contrastare questa dinamica, il Manifesto di Parigi avanza tre proposte fondamentali. La prima riguarda la giustizia fiscale. Gli autori chiedono l’introduzione di un’imposizione minima annuale pari al 2% del patrimonio per le persone con ricchezze superiori ai 100 milioni di dollari. La proposta riprende e amplia quella elaborata nel 2024 dall’economista Gabriel Zucman su incarico della presidenza brasiliana del G20. Secondo le sue stime, una tassazione minima del 2% sui patrimoni dei soli miliardari potrebbe generare tra i 200 e i 250 miliardi di dollari all’anno. Estendendola ai patrimoni superiori ai 100 milioni di dollari, il gettito complessivo potrebbe raggiungere i 390 miliardi di dollari annui. A questa misura i firmatari propongono di affiancare un’imposta straordinaria per recuperare parte delle risorse fiscali che, secondo la loro analisi, non sono state prelevate in passato, contribuendo all’accumulo delle grandi fortune. La seconda proposta riguarda l’indipendenza dell’informazione. L’informazione, sostengono gli intellettuali, non può essere considerata una merce come tutte le altre, perché costituisce un’infrastruttura essenziale della democrazia. In un mondo in cui un numero ristretto di miliardari possiede grandi gruppi editoriali e piattaforme social utilizzate da miliardi di persone, il controllo dell’informazione assume una dimensione senza precedenti. Da qui la richiesta di rafforzare i media pubblici, limitare le concentrazioni editoriali, tutelare l’autonomia dei giornalisti e introdurre regole internazionali contro l’eccessiva concentrazione del potere mediatico digitale. La terza proposta riguarda l’intelligenza artificiale, ed è forse la più innovativa dell’intero manifesto. I firmatari sottolineano un paradosso, l’intelligenza artificiale è stata sviluppata utilizzando un patrimonio di conoscenze scientifiche, artistiche, culturali e linguistiche accumulato collettivamente dall’umanità nel corso dei secoli. Oggi, tuttavia, gran parte di questa tecnologia è controllata da poche società private, che ne commercializzano l’accesso. La proposta è quella di affidare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a fondazioni internazionali senza scopo di lucro, coinvolgendo direttamente i lavoratori e i ricercatori nei processi decisionali. Esistono già modelli alternativi nel mondo digitale: Wikipedia, Signal e Firefox sono esempi di progetti sviluppati nell’ambito di organizzazioni senza scopo di lucro. Un’intelligenza artificiale senza oligarchi, dunque, concepita come una risorsa al servizio della collettività e non esclusivamente degli interessi dei suoi proprietari.

Le proposte del manifesto pongono questioni complesse, dalla cooperazione fiscale internazionale alla valutazione dei grandi patrimoni, fino alla sostenibilità economica e alla governance delle tecnologie digitali. Ma al centro dell’iniziativa di Parigi c’è soprattutto una domanda: come può funzionare una democrazia fondata sull’uguaglianza politica dei cittadini quando il potere economico, informativo e tecnologico è concentrato nelle mani di pochissime persone?