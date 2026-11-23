Diciassette anni dopo il fallimento di Copenaghen, la diplomazia climatica mondiale si è nuovamente fermata davanti alla questione più importante, il futuro dei combustibili fossili. La COP31 di Antalya, in Turchia, si è conclusa ieri, il 22 novembre, dopo oltre due settimane di negoziati e più di cinquanta ore supplementari, senza un accordo politico generale tra i quasi 200 Paesi partecipanti. È stata la conferenza sul clima più lunga della storia, e, per la prima volta dal 2009, il vertice delle Nazioni Unite non è riuscito ad approvare una dichiarazione politica conclusiva condivisa.

Al centro dello scontro, ancora una volta, petrolio, gas e carbone. Le fonti energetiche che hanno alimentato lo sviluppo industriale degli ultimi due secoli continuano a rappresentare il principale ostacolo a un’intesa internazionale sulla riduzione delle emissioni. Il negoziato, guidato dalla presidenza turca di Murat Kurum insieme all’australiano Chris Bowen, responsabile delle trattative, si è arenato su due questioni fondamentali: l’impegno ad abbandonare progressivamente i combustibili fossili e le risorse economiche da destinare ai Paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico.

La proposta finale delle presidenze non conteneva un riferimento esplicito alla transizione dai combustibili fossili. Un’assenza particolarmente significativa perché già nel 2023, alla COP28 di Dubai, i governi avevano riconosciuto la necessità di allontanarsi dalle fonti fossili nei sistemi energetici. Tre anni dopo, anziché trasformare quell’indicazione in un percorso più concreto, la comunità internazionale non è riuscita neppure a concordare un nuovo testo politico che la richiamasse chiaramente.

Secondo le ricostruzioni di Reuters e Associated Press, l’Arabia Saudita ha avuto un ruolo centrale nell’opposizione a un linguaggio più incisivo sui combustibili fossili. Anche la Russia si è opposta a formulazioni esplicite sul loro progressivo abbandono. Dall’altra parte, l’Unione europea e numerosi Paesi vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale hanno giudicato insufficiente la proposta finale. Circa 130 Paesi avevano sostenuto la richiesta di indicazioni più chiare sulla transizione energetica, ma il consenso necessario non è stato raggiunto. L’Unione europea ha preferito non accettare un compromesso considerato troppo debole. La posizione europea si è scontrata con quella dei Paesi le cui economie dipendono fortemente dall’estrazione e dall’esportazione di idrocarburi. Le decisioni delle conferenze climatiche vengono generalmente adottate per consenso. Questo significa che un gruppo di governi determinato a bloccare una formulazione può esercitare un’influenza sproporzionata rispetto al proprio peso numerico. Il risultato è un sistema nel quale quasi 200 Paesi possono riconoscere l’urgenza della crisi climatica, ma non riuscire a concordare come affrontarne una delle cause principali.

L’altro grande terreno di scontro è stato quello dei finanziamenti climatici. I Paesi in via di sviluppo chiedono da anni maggiori risorse per adattarsi a un clima che cambia. Investimenti sempre più necessari per territori che spesso hanno contribuito in misura limitata alle emissioni storiche di gas serra. La proposta negoziale prevedeva un aumento dei finanziamenti per l’adattamento, ma non chiariva sufficientemente il punto di partenza rispetto al quale misurare l’obiettivo di triplicarli. Una differenza tutt’altro che tecnica: senza una base di riferimento condivisa, anche un impegno apparentemente ambizioso rischia di rimanere difficile da verificare. Le divisioni sui finanziamenti hanno così contribuito al fallimento dell’intesa generale. I Paesi più esposti agli effetti della crisi climatica chiedono strumenti per proteggere popolazioni e territori, mentre il negoziato internazionale continua a discutere su chi debba sostenere i costi e con quali obblighi.

Un ulteriore punto controverso ha riguardato le tecnologie di cattura e rimozione dell’anidride carbonica. La bozza finale incoraggiava un’accelerazione nello sviluppo di queste soluzioni. Tecnologie che possono avere un ruolo nella riduzione delle emissioni di alcuni settori industriali difficili da decarbonizzare, ma che sollevano interrogativi quando vengono presentate come alternativa alla diminuzione dell’utilizzo dei combustibili fossili. Il rischio, evidenziato dai critici della proposta, è che la promessa di catturare in futuro parte della CO₂ prodotta oggi diventi una giustificazione per continuare a estrarre e consumare petrolio e gas. È una questione che va oltre la tecnologia, riguarda la scelta tra intervenire direttamente sulle fonti delle emissioni oppure confidare nella possibilità di compensarne una parte attraverso sistemi ancora lontani da una diffusione sufficiente a risolvere il problema su scala globale.

Sarebbe però inesatto affermare che la conferenza non abbia prodotto alcun risultato. Secondo il bilancio ufficiale pubblicato il 23 novembre dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sono stati raggiunti accordi su diversi capitoli tecnici e operativi, tra cui transizione giusta, adattamento, cooperazione tecnologica e alcuni strumenti della finanza climatica. Uno dei risultati più significativi riguarda l’elettrificazione. Paesi che rappresentano circa la metà dell’economia mondiale hanno sostenuto l’obiettivo di portare la quota dell’elettricità nei consumi energetici finali globali al 35% entro il 2035, o di raggiungerlo anticipatamente. Il programma di azione collegato coinvolge 150 Paesi, 37 città e oltre 260 imprese, con un fatturato annuo complessivo superiore a 4.000 miliardi di dollari. L’obiettivo è accelerare gli investimenti nelle reti elettriche, nei trasporti, negli edifici e nell’industria. Sono stati inoltre compiuti passi avanti sul programma internazionale per una transizione giusta, prorogato per altri tre anni, e sul meccanismo destinato a sostenere la cooperazione tra Paesi affinché la trasformazione energetica tenga conto dei lavoratori e delle comunità coinvolte. Sul fronte dell’adattamento sono proseguiti i lavori per rendere operativi i 59 indicatori di Belém, strumenti destinati a misurare i progressi dei governi nella protezione dei territori dai cambiamenti climatici. Sono avanzate anche alcune procedure per facilitare l’assistenza tecnica alle comunità colpite da perdite e danni climatici. Si tratta di risultati reali, ma di natura diversa da un accordo politico globale: comprendono decisioni operative, programmi di cooperazione, iniziative volontarie e impegni di investimento che dovranno essere verificati nella loro effettiva realizzazione.

Il segretario esecutivo dell’UNFCCC, Simon Stiell, ha riconosciuto la profonda delusione per l’assenza di un accordo generale, sottolineando tuttavia che la cooperazione climatica internazionale continua a produrre progressi concreti.

Il fallimento di Antalya arriva mentre il tempo a disposizione per contenere il riscaldamento globale continua a ridursi…Il clima non aspetta i negoziati!