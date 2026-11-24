di Igor G. Cantalini

Sono le tre di notte, non riesci a dormire, hai litigato con il tuo partner, sei preoccupato per il futuro, hai un attacco d’ansia o semplicemente ti senti solo. Non chiami un amico, non telefoni a uno psicologo, prendi lo smartphone e inizi a parlare con un’intelligenza artificiale; ti risponde immediatamente, ti rassicura, ti pone domande, ti suggerisce come gestire le emozioni. È disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, spesso gratuitamente.

Milioni di persone in tutto il mondo stanno già utilizzando chatbot come ChatGPT, Gemini e Claude come confidenti, consiglieri personali e, in alcuni casi, come sostituti dello psicoterapeuta. Un fenomeno che sta crescendo rapidamente, soprattutto tra le nuove generazioni, e del quale non conosciamo ancora pienamente le conseguenze.

Secondo uno studio pubblicato nell’agosto 2026 su npj Digital Medicine, rivista del gruppo Nature, già nel 2024 tra i 14 e i 18 milioni di adulti statunitensi potrebbero aver utilizzato l’intelligenza artificiale per finalità legate alla salute mentale. Tra gli utilizzatori intervistati, il 48% dichiarava di aver bisogno di qualcuno con cui parlare, il 32% aveva paura di raccontare a un’altra persona le proprie difficoltà e il 28% ricorreva all’intelligenza artificiale per sostituire la terapia tradizionale. Nel marzo 2026, un’indagine della fondazione americana KFF ha rilevato che il 16% degli adulti statunitensi aveva utilizzato l’intelligenza artificiale nell’ultimo anno per ottenere informazioni o consigli riguardanti la propria salute mentale e il proprio benessere emotivo. La percentuale sale al 28% tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Secondo una ricerca pubblicata su JAMA Pediatrics nel 2026, il 19,2% dei giovani americani tra i 12 e i 21 anni ha utilizzato nel 2025 un chatbot per ricevere consigli sulla propria salute mentale, contro il 13,1% dell’anno precedente. Si tratta di una stima di oltre 8 milioni di ragazzi. Tra questi, il 42,8% lo fa almeno una volta al mese e il 91,7% considera utili i consigli ricevuti. Ma c’è un dato ancora più significativo, il 63,3% di questi ragazzi non ha raccontato a nessuno di utilizzare l’intelligenza artificiale per questo scopo, né ai genitori, né agli amici, né ai medici. Un’intera dimensione della loro vita emotiva rischia di rimanere invisibile alle persone che li circondano.

E in Italia? Secondo il Rapporto Italia 2026 dell’Eurispes, il 21,8% di chi utilizza l’intelligenza artificiale vi ricorre per ottenere sostegno emotivo o psicologico. Tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni si arriva al 33,8%. In Francia, un’indagine condotta nel 2026 da Ipsos BVA per la CNIL, l’autorità francese per la protezione dei dati personali, e il Groupe VYV, ha rilevato che il 48% dei giovani intervistati utilizza l’intelligenza artificiale per parlare di questioni intime o personali. Qualche giorno fa invece è stato pubblicato su JMIR Mental Health un ulteriore studio condotto su 2.020 studenti di un’università britannica. Un intervistato su quattro aveva utilizzato l’intelligenza artificiale per la propria salute mentale nei sei mesi precedenti, mentre l’8,6% dichiarava esplicitamente di utilizzarla come terapeuta personale o coach. Il 2,7% vi aveva cercato sostegno in presenza di pensieri autolesivi.

Ma cosa raccontiamo alle macchine? Quali domande poniamo loro?

Uno studio pubblicato sul Journal of Public Health, condotto su 500 persone di età compresa tra i 16 e i 90 anni, ha analizzato le principali tematiche affrontate da chi utilizza ChatGPT come supporto psicologico. Al primo posto troviamo stress, ansia e preoccupazioni (64%), seguiti dai problemi interpersonali (53,5%) e dalla crescita personale (51,2%). Il 73,3% cerca strategie per gestire le proprie emozioni, il 61,6% una prospettiva differente sui propri problemi e il 53,5% un aiuto per mettere ordine nei propri pensieri.

“Perché mi sento sempre inadeguato? Perché nessuno mi capisce? Come posso superare la fine di una relazione? Perché ho paura di essere abbandonato? Come posso affrontare la morte di una persona cara?” Sono il genere di domande che un tempo avremmo rivolto a un amico, a un familiare o a uno psicologo e che oggi possiamo rivolgere a un algoritmo. Ma perché lo facciamo? Una ricerca pubblicata nel 2026 su JMIR Mental Health ha individuato tra le principali motivazioni la disponibilità in qualsiasi momento (70,3%), la sensazione di ricevere un sostegno adeguato (51,8%), la maggiore facilità nel confidarsi (38%), la gratuità o il costo ridotto (33%) e l’anonimato percepito (25,7%).

Non bisogna affrontare lo sguardo di qualcuno, il suo giudizio o il timore di deluderlo; possiamo confessare alla macchina ciò che non abbiamo il coraggio di raccontare nemmeno alle persone che amiamo.

Ma il successo dello psicologo artificiale riflette anche le difficoltà dei nostri sistemi sanitari. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre un miliardo di persone nel mondo convive con un disturbo mentale. Eppure, la quota mediana della spesa sanitaria pubblica destinata alla salute mentale rimane appena del 2%. Milioni di persone non possono permettersi uno psicologo, devono attendere mesi per una visita o non riescono a trovare un professionista disponibile. L’intelligenza artificiale sta occupando uno spazio lasciato vuoto dalle istituzioni, dalla sanità pubblica e dalle nostre reti sociali. Il rischio è quello di costruire una salute mentale a due velocità: chi ha le risorse economiche per parlare con un essere umano e chi deve accontentarsi di parlare con una macchina.

In un articolo pubblicato su The Conversation, il ricercatore Alexandre Hudon affronta quello che definisce il fenomeno dell’illusione della compassione. Un chatbot può simulare l’empatia e farci sentire compresi, senza tuttavia possedere il giudizio clinico, le competenze e le responsabilità di uno psicoterapeuta. È proprio nella distanza tra la percezione di essere compresi e le reali capacità della macchina che possono emergere i rischi maggiori. Un bravo psicologo non ci dà necessariamente ragione; ci mette in discussione, riconosce le nostre contraddizioni, individua comportamenti autodistruttivi. I chatbot, invece, possono mostrare una tendenza all’accondiscendenza, un fenomeno conosciuto come sycophancy, arrivando a confermare le convinzioni dell’interlocutore anche quando queste sono sbagliate o potenzialmente dannose. Nel 2025, alcuni ricercatori dell’Università di Stanford hanno dimostrato come determinati chatbot potessero fornire risposte inappropriate in situazioni di grave fragilità psicologica, rafforzando convinzioni deliranti o non riconoscendo adeguatamente situazioni di crisi. Hudon mette inoltre in guardia dal rischio di un’eccessiva dipendenza da questi strumenti, che potrebbero progressivamente sostituire le reti di sostegno umano. Al tempo stesso, sottolinea come non esistano ancora dati affidabili sulla reale frequenza dei danni psicologici associati all’utilizzo dei chatbot. Questo non significa che l’intelligenza artificiale non possa rappresentare una risorsa straordinaria per la salute mentale.

Come spiega Pooja Shree Chettiar, neuroscienziata e ricercatrice della Texas A&M University, in un articolo pubblicato su The Conversation, alcuni strumenti progettati per il sostegno psicologico utilizzano tecniche della terapia cognitivo-comportamentale e possono aiutare le persone a gestire le proprie emozioni. Alcune sperimentazioni cliniche hanno mostrato risultati promettenti nella riduzione dei sintomi di ansia e depressione, ma esiste una differenza sostanziale tra uno strumento sviluppato e sperimentato sotto la supervisione di professionisti e un chatbot generalista al quale chiediamo semplicemente di comportarsi come uno psicologo.

E poi c’è una questione molto importante, quella dei dati. Per anni abbiamo consegnato alle piattaforme tecnologiche informazioni sui nostri consumi, sui nostri spostamenti, sulle nostre preferenze politiche, sui nostri interessi. Adesso stiamo consegnando loro qualcosa di ancora più prezioso, le nostre fragilità. Raccontiamo alle macchine i nostri traumi, le nostre paure, le nostre dipendenze, i nostri desideri più intimi, i nostri problemi familiari e sentimentali. Informazioni che, nel rapporto con uno psicoterapeuta, sono protette dal segreto professionale, mentre nel mondo digitale la loro gestione dipende dalle normative, dalle condizioni di servizio e dalle impostazioni delle singole piattaforme. Chi custodirà quindi queste informazioni? Come verranno utilizzate? Quali garanzie avremo? Quanto potrebbe valere economicamente la conoscenza delle vulnerabilità psicologiche di milioni di persone?

Abbiamo già visto nascere un’economia dell’attenzione. Potremmo assistere alla nascita di un’economia della fragilità umana?

Viviamo nell’epoca della massima connessione tecnologica della storia dell’umanità, eppure milioni di persone cercano conforto emotivo in un software. Abbiamo costruito macchine capaci di simulare l’empatia mentre fatichiamo a garantire un’assistenza psicologica accessibile a tutti. Abbiamo inventato interlocutori disponibili ventiquattr’ore al giorno mentre rischiamo di diventare sempre meno disponibili gli uni per gli altri.

L’AUTORE

Igor G. Cantalini – Esperto di comunicazione e marketing digitale di 45 anni, laureato in Scienze della Comunicazione, ha lavorato con brand di fama nazionale e internazionale, specializzandosi successivamente in Intelligenza Artificiale. Scrittore e divulgatore, pubblica articoli su vari temi.