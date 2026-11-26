Elon Musk ha annunciato che regalerà due azioni di SpaceX a ogni bambino degli Stati Uniti, per un valore complessivo potenziale di circa 18 miliardi di dollari. L’iniziativa, comunicata ieri, raddoppia la promessa fatta dal miliardario lo scorso ottobre.

Una delle azioni sarà donata direttamente dalla società aerospaziale, mentre l’altra proverrà dal patrimonio personale di Musk. La prima sarà trasferita nel dicembre 2026, la seconda nel giugno 2027, alla scadenza del periodo durante il quale Musk non può cedere i propri titoli.

L’operazione si inserisce nel programma dei Trump Accounts, conti di investimento destinati ai minori statunitensi e caratterizzati da agevolazioni fiscali. Il governo americano prevede inoltre un contributo iniziale di 1.000 dollari per ogni bambino avente diritto nato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028. Il capitale viene investito sui mercati finanziari, con l’obiettivo di costruire un patrimonio a disposizione dei beneficiari al raggiungimento della maggiore età.

Secondo la Casa Bianca, a ottobre erano stati aperti quasi 70 milioni di conti. Tuttavia, non è ancora chiaro quanti siano stati effettivamente attivati, condizione necessaria per beneficiare della donazione di SpaceX. Al prezzo di chiusura delle contrattazioni del 25 novembre, pari a 127,44 dollari per azione, ogni bambino riceverebbe titoli per un valore di circa 255 dollari, destinato naturalmente a variare nel corso degli anni.

L’annuncio arriva in un momento in cui cresce il dibattito sulla concentrazione della ricchezza nelle mani dei grandi colossi tecnologici e sulla distribuzione dei benefici economici generati dall’intelligenza artificiale.

L’iniziativa introduce un elemento interessante nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza: quello della partecipazione diretta dei cittadini al capitale delle aziende tecnologiche, fin dall’infanzia. Un’idea che avevamo già lanciato sulle pagine del nostro Blog, quella di rendere i cittadini partecipi della ricchezza generata dall’innovazione tecnologica, non soltanto attraverso forme di sostegno al reddito, ma anche attraverso la partecipazione alla proprietà delle imprese. Un cambio di paradigma che consentirebbe di condividere i dividendi del progresso tecnologico, anziché concentrarli nelle mani di pochi.