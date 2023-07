Il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, l'economista Jayati Ghosh e oltre 230 cofirmatari scrivono una lettera - pubblicata sul The Guardian e su Le Monde - al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente della Banca Mondiale per rafforzare gli obiettivi della lotta all'aumento delle disuguaglianze

Come economisti e leader impegnati ad affrontare l’estrema disuguaglianza nel mondo, chiediamo alla vostra leadership di garantire che le Nazioni Unite, attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, e la Banca mondiale sostengano nuovi obiettivi e indicatori strategici vitali, consentendo di raddoppiare gli sforzi per lotta contro le crescenti disuguaglianze estreme.

Viviamo in un’epoca di disuguaglianza economica esageratamente elevata. La povertà estrema e la ricchezza estrema sono aumentate bruscamente e simultaneamente per la prima volta in venticinque anni. Tra il 2019 e il 2020, la disuguaglianza globale è cresciuta più velocemente che mai dalla seconda guerra mondiale.

Il 10% più ricco della popolazione mondiale riceve attualmente il 52% del reddito globale, mentre la metà più povera della popolazione guadagna solo l’8,5%. Miliardi di persone affrontano le terribili difficoltà dell’aumento dei prezzi del cibo e della fame, mentre il numero di miliardari è raddoppiato nell’ultimo decennio.

Sappiamo che l’elevata disuguaglianza mina tutti i nostri obiettivi sociali e ambientali. Il Rapporto sullo sviluppo mondiale del 2006 e molti altri studi hanno dimostrato che le disuguaglianze estreme che vediamo oggi hanno un effetto distruttivo sulla società. Corrodono la nostra politica, distruggono la fiducia, ostacolano la nostra prosperità economica collettiva e indeboliscono il multilateralismo. Sappiamo anche che senza la loro netta riduzione, i due obiettivi di porre fine alla povertà e prevenire il collasso climatico saranno chiaramente messi a rischio.

Nel 2015, tutti i governi del mondo hanno compiuto il passo storico di fissare un obiettivo di sviluppo sostenibile per ridurre le disuguaglianze (SDG10). Tuttavia, sulla scia della pandemia di Covid-19 e della crisi inflazionistica globale, le disuguaglianze sono peggiorate. L’SDG10 rimane largamente ignorato. Altrettanto preoccupante è il fatto che il suo obiettivo principale, basato sull’obiettivo di prosperità condivisa della Banca Mondiale, non misuri o monitori adeguatamente gli aspetti chiave della disuguaglianza. I dati delle indagini sulle famiglie mostrano che un Paese su cinque che mostra un trend positivo nella “prosperità condivisa” ha visto contemporaneamente aumentare la disuguaglianza secondo altri indicatori, come il rapporto Palma (un indicatore di disuguaglianza inventato nel 2011 dall’economista cileno Gabriel Palma), anche in Paesi come Mongolia, Cile e Vietnam.

Quest’estate abbiamo un’opportunità unica per rafforzare la nostra determinazione a ridurre questo profondo divario e inviare un chiaro segnale alle persone di tutto il mondo che le istituzioni destinate a servirle sono veramente impegnate a porre fine alla crisi della disuguaglianza estrema.

Dobbiamo rafforzare gli obiettivi esistenti. Dobbiamo agire ora e raggiungere un accordo per rafforzare gli obiettivi e la misurazione dell’SDG10, esaminando la disuguaglianza sia tra i Paesi che all’interno di essi, utilizzando indicatori che misurino la ricchezza e la disuguaglianza di reddito. Siamo lieti che la Banca Mondiale stia rivedendo il suo obiettivo di “prosperità condivisa”, quindi la nuova leadership ha la grande opportunità di rafforzare questo obiettivo di lotta alla disuguaglianza guardando all’intero spettro della distribuzione del reddito e della ricchezza.

Sono stati compiuti progressi significativi nella raccolta di dati sulla disuguaglianza. Stime più accurate dei redditi più alti supportano lo sviluppo di nuove politiche basate su una chiara analisi distributiva dell’impatto dei cambiamenti politici. Queste analisi devono essere sistematizzate e portate avanti, in modo che la disuguaglianza possa essere studiata da ogni governo. Questo sarà l’unico modo per garantire un ampio consenso politico sulla trasformazione delle nostre economie verso un futuro a zero emissioni di carbonio.

Gli obiettivi sono importanti. La leadership conta. La Banca Mondiale e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per ridurre le disuguaglianze sono in una posizione unica per mobilitare la riduzione delle disuguaglianze di cui il nostro mondo diviso ha urgentemente bisogno oggi. Vi chiediamo di cogliere questa opportunità per sostenere obiettivi più ambiziosi e migliori parametri di riferimento sia per la ricchezza e il reddito, sia per le quote salariali del reddito nazionale. Inoltre, l’SDG10 non è un obiettivo separato e a sé stante: tutte le politiche economiche, finanziarie e sociali devono essere valutate per il loro probabile impatto. Ciò invierebbe un chiaro segnale della nostra ambizione collettiva di forgiare un mondo fondato sull’uguaglianza.

Tra i primi firmatari:

François Bourguignon, ex capo economista della Banca Mondiale, professore emerito alla Paris School of Economics; Lucas Chancel, economista, co-direttore del Laboratoire sur les inégalités mondiales alla Paris School of Economics; Helen Clark, ex primo ministro della Nuova Zelanda (1999-2008), ex amministratore del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (2009-2017); Sandrine Dixson-Declève, presidente del Club di Roma; Jayati Ghosh, professore di economia all’Università del Massachusetts, ex presidente del Centro per gli studi economici e la pianificazione dell’Università Jawaharlal-Nehru; Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite (2007-2016); Thomas Piketty, direttore di studi presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris School of Economics; Ismail Serageldin, ex vicepresidente della Banca Mondiale (1992-2000), copresidente del Nizami Ganjavi International Center, Baku; Joseph Stiglitz, professore alla Columbia University, ex capo economista della Banca Mondiale; Justin Yifu Lin, ex capo economista e vicepresidente senior della Banca Mondiale; Gabriel Zucman, professore alla Paris School of Economics.

Illustrazione di Pawel Kuczynski https://www.facebook.com/pawelkuczynskiart/