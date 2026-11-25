Esiste davvero un modo sostenibile di mangiare il pesce? Secondo George Monbiot, giornalista e ambientalista britannico, la risposta è no. In un editoriale pubblicatosul The Guardian, Monbiot mette in discussione l’intero sistema delle certificazioni di sostenibilità della pesca, accusando alcune delle più importanti organizzazioni ambientaliste di legittimare lo sfruttamento degli ecosistemi marini anziché proteggerli.

Quando una specie viene dichiarata a rischio a causa della pesca eccessiva, ai consumatori viene consigliato di acquistarne un’altra. La pressione commerciale si sposta così su una nuova popolazione ittica, che rischia a sua volta di essere sovrasfruttata.

Il giornalista cita il caso della Marine Conservation Society, che nell’aprile scorso aveva suggerito ai consumatori britannici di sostituire il merluzzo con il nasello. Appena sei mesi dopo, la stessa organizzazione ha dovuto rivedere le proprie raccomandazioni a causa della crescente pressione della pesca sul nasello. Al tonno rosso pescato nelle acque britanniche viene invece attribuita una valutazione positiva, nonostante le incertezze sulla consistenza delle popolazioni locali e sulla loro capacità di sopportare un aumento della pesca commerciale. All’inizio di novembre il Marine Stewardship Council (MSC) ha rinnovato la certificazione di sostenibilità di un’importante attività di pesca del krill antartico, nonostante le obiezioni di diverse organizzazioni ambientaliste. Questi piccoli crostacei sono alla base dell’ecosistema dell’Oceano Australe e rappresentano una fonte essenziale di nutrimento per balene, foche e pinguini. La pesca industriale rischia di compromettere questo delicato equilibrio. Secondo il nuovo rapporto dell’organizzazione ambientalista Oceana, intitolato Catch Me If You Can, nel 66% delle ispezioni in mare sui pescherecci britannici superiori ai 12 metri sono state riscontrate violazioni delle normative, contro il 10% delle imbarcazioni inferiori ai 10 metri. Nel solo 2025 si stima che 100.000 tonnellate di pesce siano state rigettate in mare, morto o morente, dagli stock soggetti alle quote britanniche. Una delle ragioni è la convenienza economica a disfarsi delle catture meno redditizie per continuare a pescare specie di maggior valore commerciale. Oceana chiede l’introduzione di sistemi di monitoraggio elettronico a bordo dei pescherecci per contrastare queste pratiche.

Il problema, naturalmente, non riguarda soltanto il Regno Unito. In Italia, secondo i dati dell’ISPRA, nel 2023 il 44,4% degli stock ittici sottoposti a valutazione scientifica risultava sovrasfruttato. Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, secondo il rapporto 2025 della FAO, The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries, questa percentuale raggiunge il 52%, nonostante nell’ultimo decennio la pressione della pesca si sia ridotta di circa il 50% e la biomassa delle specie commerciali esaminate sia aumentata del 25%.

Secondo i dati pubblicati dal CREA nel gennaio 2026, delle circa 11.600 imbarcazioni della flotta italiana attiva nel Mediterraneo nel 2024, appena il 17% pratica la pesca a strascico, ma concentra il 60% della stazza complessiva e quasi la metà della potenza motrice. Lo strascico genera il 47% dei ricavi della flotta italiana, mentre la piccola pesca artigianale, che rappresenta il 69% delle imbarcazioni, contribuisce per il 23% al valore economico del pescato.

La pesca a strascico di fondo, come denuncia Monbiot, è consentita persino all’interno di alcune aree marine protette. Il trascinamento delle reti sui fondali distrugge habitat complessi, formatisi nel corso di decenni o secoli, compromettendo la biodiversità e la capacità di rigenerazione degli ecosistemi. Eppure, il pesce catturato in queste aree può ottenere le stesse valutazioni di sostenibilità di quello pescato al di fuori di esse. Uno studio scientifico pubblicato nel 2025, dal titolo Certifying ‘not yet sustainable’ fisheries – the uncertain journey to global best practice, evidenzia le criticità del sistema di certificazione MSC, attraverso il quale alcune attività di pesca possono ottenere il marchio di sostenibilità pur dovendo ancora soddisfare determinate condizioni per migliorare le proprie prestazioni ambientali.

La tutela degli oceani non può limitarsi a certificare il pesce che arriva sulle nostre tavole, ma deve partire dal rispetto dei limiti naturali degli ecosistemi marini e della loro capacità di rigenerarsi. Altrimenti, la sostenibilità rischia di diventare soltanto un’etichetta dietro cui nascondere lo sfruttamento delle risorse del pianeta.

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