La Terra ha nove grandi sistemi che ne regolano la stabilità e rendono possibile la vita nelle condizioni che conosciamo. Sette hanno ormai superato i limiti considerati sicuri. È il risultato del Planetary Health Check 2026, il nuovo rapporto realizzato da oltre 60 scienziati e coordinato dal Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Il concetto di “confini planetari” nasce per misurare quanto possiamo modificare i grandi equilibri della Terra prima di aumentare significativamente il rischio di cambiamenti profondi nel loro funzionamento. Ogni confine viene monitorato attraverso indicatori scientifici che permettono di capire quanto ci siamo allontanati dalle condizioni relativamente stabili nelle quali si è sviluppata la civiltà umana. Il rapporto 2026 fotografa una situazione precisa: sette confini su nove sono stati oltrepassati e tutti e sette continuano a muoversi nella direzione sbagliata. Riguardano il clima, l’integrità della biosfera, l’acqua dolce, l’uso del suolo, i cicli di azoto e fosforo, l’acidificazione degli oceani e l’introduzione nell’ambiente di nuove sostanze prodotte dall’uomo. Rimangono entro i limiti globali l’ozono stratosferico e gli aerosol atmosferici. Il cambiamento climatico è soltanto una parte di questa fotografia. Foreste, oceani, suoli ed ecosistemi svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere stabile il sistema terrestre, assorbendo una parte della CO₂ che produciamo e regolando acqua, temperatura e cicli naturali. Il rapporto segnala che questa capacità di compensazione si sta indebolendo proprio mentre aumenta la pressione esercitata dalle attività umane. L’edizione di quest’anno dedica particolare attenzione ai pozzi naturali di carbonio, cioè quei sistemi che sottraggono anidride carbonica dall’atmosfera. Oceani e terre emerse assorbono insieme circa la metà delle emissioni di CO₂ generate dalle attività umane. La loro capacità di continuare a svolgere questa funzione è quindi decisiva: se una quota maggiore delle nostre emissioni restasse nell’atmosfera, il riscaldamento procederebbe più rapidamente anche a parità di emissioni prodotte.

Anche gli oceani stanno cambiando, assorbendo una parte della CO₂ atmosferica, l’acqua marina diventa progressivamente più acida. Nel 2025 l’acidificazione degli oceani è diventata il settimo confine planetario ufficialmente oltrepassato e il rapporto 2026 conferma il deterioramento. Il fenomeno modifica le condizioni chimiche nelle quali vivono coralli, molluschi e numerosi organismi alla base degli ecosistemi marini.

Un’altra pressione riguarda le cosiddette “nuove entità”, la categoria con cui gli scienziati indicano sostanze e materiali introdotti dall’uomo nell’ambiente a una velocità superiore alla nostra capacità di valutarne e controllarne gli effetti. Il problema riguarda soprattutto la quantità e la diffusione di composti artificiali che entrano nei sistemi naturali e possono persistervi per tempi molto lunghi.

I confini planetari vanno interpretati come soglie di rischio, non come punti oltre i quali avviene improvvisamente una catastrofe. Superare un confine significa entrare in una zona nella quale aumenta la probabilità di cambiamenti su larga scala e diventa più difficile prevedere la risposta del sistema terrestre. Più ci si allontana dalla zona considerata sicura, maggiore diventa il rischio. Esiste però un precedente importante che dimostra quanto questi indicatori possano anche cambiare direzione. Il confine relativo all’ozono stratosferico è oggi nella zona considerata sicura. Il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987, ha portato alla progressiva eliminazione delle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono e il sistema sta recuperando. È uno dei pochi casi in cui l’umanità ha identificato un problema planetario, ne ha individuato la causa e ha coordinato una risposta internazionale sufficientemente ampia da modificarne la traiettoria.

Il Planetary Health Check trasforma così la salute della Terra in qualcosa di più simile a un cruscotto. Alcuni indicatori possono migliorare, altri peggiorare, e ogni anno è possibile osservare la direzione nella quale si stanno muovendo. Misurare questi confini permette almeno di sapere dove ci troviamo.