In appena 5 giorni, questa settimana sono morti 15 lavoratori. È un vero e proprio bollettino di guerra, una vera mattanza quotidiana. Come dico sempre, non sono fredde statistiche, ma sono persone e non semplici numeri, che avevano degli affetti, che avevano degli hobby, che avevano una vita.

(Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze)

09/12/2024 5 operai sono morti, stamani, nell’esplosione alla raffineria Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Si chiamavano: Vincenzo Martinelli 51 anni, Franco Cirelli 50 anni, Gerardo Pepe 45 anni, Carmelo Corso 57 anni, Davide Baronti 50 anni.

10/12/2024 Angelo Montemurro, operaio di 51 anni, è morto, per essere caduto da un’altezza di 3 metri, mentre stava effettuando lavori di coibentazione di una copertura di un capannone industriale a Monteforte Irpino

10/12/2024 Altair Iannicelli, operaio di 39 anni, è morto investito da un tir, mentre lavorava in un cantiere stradale sull’A1 tra Cassino e Pontecorvo. Lascia la moglie e 3 figli

11/12/2024 Lulzim Buci, operaio di 53 anni, è morto, per essere caduto da un’altezza di circa 6 metri, mentre stava rimuovendo amianto da un vecchio capannone, in un’area industriale, in un’azienda a Frosinone.

11/12/2024 R.C, titolare, è morto, schiacciato da un macchinario, nella sua azienda a Massa Finalese, comune di Finale Emilia.

11/12/2024 Guglielmo Maiello, macchinista di 57 anni, è morto, travolto da un treno alla stazione di Rubiera

11/12/2024 Un pescatore di 50 anni è morto, a seguito di un incidente avvenuto durante le operazioni di pesca a quattro miglia al largo di Fano. Dalle prime ricostruzioni, per essere stato colpito da un cavo che l’ha fatto cadere in mare.

11/12/2024 Mimma Faia, 38 anni, è morta dopo 2 mesi di coma, folgorata da una scarica elettrica, mentre puliva la cappa di una trattoria a Palermo

12/12/2024 Antonio D’Angiolella, operaio di 45 anni, è morto per essere stato colpito da una bienna che si è staccata da una ruspa, mentre lavorava al termovalorizzatore di Parona Lomellina, in provincia di Pavia.

12/12/2024 Teresa Carceo, 49 anni, dipendente di un resort, è morta, precipitando con un veicolo elettrico da un’altezza di 4 metri nella struttura a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze

13/12/2024 Un operaio di 65 anni, è morto per essere rimasto incastrato in un macchinario per il trattamento del cemento a Bianzone