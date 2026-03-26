C’è una notizia che racconta meglio di molte analisi la fase che sta attraversando l’Europa industriale. Secondo il Financial Times, Volkswagen è in trattative con Rafael Advanced Defence Systems, il gruppo israeliano legato all’Iron Dome, il sistema di difesa aerea usato da Israele per intercettare razzi e missili a corto raggio, per convertire lo stabilimento tedesco di Osnabrück alla produzione di componenti destinati a questa tecnologia. Si parla di un impianto preciso, di una riconversione mirata e di un passaggio simbolicamente potentissimo, perché una fabbrica nata per l’industria civile europea viene ora considerata come possibile tassello della filiera militare.

Osnabrück era già da tempo una fabbrica appesa a un filo, Volkswagen aveva comunicato ufficialmente a dicembre 2024 che lì la T Roc Cabrio sarebbe stata prodotta fino a metà 2027 e che per il sito erano allo studio usi alternativi. Questo significa che il destino dello stabilimento era aperto da mesi, dentro una più ampia ristrutturazione del gruppo tedesco, alle prese con rallentamento del mercato, costi elevati e forti pressioni competitive.

Ad Osnabrück sono impiegate circa 2.300 persone e il gruppo sta cercando una soluzione per il dopo 2027. Secondo il Financial Times, l’obiettivo della trattativa con Rafael sarebbe proprio quello di salvare questi posti di lavoro attraverso una riconversione industriale. È qui che il caso Volkswagen diventa una questione politica di prima grandezza, perché se una fabbrica dell’auto può continuare a vivere solo entrando nella filiera della difesa, significa che la manifattura europea sta cambiando pelle sotto la pressione simultanea della crisi industriale e del riarmo continentale.

Volkswagen, da parte sua, ha cercato di segnare una linea; il gruppo avrebbe escluso la produzione diretta di armi e parlerebbe di componenti per la difesa aerea. La distinzione pesa sul piano pubblico e reputazionale, però il quadro generale resta abbastanza chiaro. Il sito di Osnabrück verrebbe comunque inserito in una catena produttiva connessa all’Iron Dome, uno dei sistemi di difesa più noti al mondo, sviluppato da Rafael. La stessa Rafael presenta l’Iron Dome come un sistema di difesa aerea a corto raggio e multi missione già testato in combattimento, mentre il ministero della Difesa israeliano ha annunciato nel novembre 2025 un nuovo grande contratto con l’azienda per ampliarne la produzione. Tradotto in termini concreti, la domanda cresce e servono nuovi poli produttivi e Osnabrück può diventare uno di questi.

Questa prospettiva non spunta però dal nulla, già nel marzo 2025 l’amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, aveva dichiarato che lo stabilimento di Osnabrück sarebbe stato molto adatto alla produzione per la difesa. Pochi giorni dopo era arrivata anche una visita al sito, segnale di un interesse crescente dell’industria militare per gli impianti automobilistici in difficoltà. In altre parole, la possibile svolta Volkswagen Rafael è il punto di arrivo provvisorio di una tendenza più ampia. L’auto europea rallenta, la difesa europea accelera, le fabbriche cercano sbocchi e il confine tra economia civile ed economia militare diventa ogni mese più sottile.

Stiamo entrando a tutti gli effetti in una nuova fase europea in cui la crisi industriale viene assorbita, almeno in parte, dall’espansione del settore bellico. E la domanda sorge spontanea: che tipo di Europa stiamo costruendo se i posti di lavoro che l’auto non riesce più a garantire vengono salvati dalla produzione per la difesa missilistica?