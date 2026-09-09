DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE GUARDIAN

Come cantava Joni Mitchell, i progettisti di molti centri urbani di tutto il mondo «hanno asfaltato il paradiso e ci hanno costruito un parcheggio». Il Premio europeo per lo spazio pubblico urbano cerca di dimostrare che le città non devono rimanere per sempre prigioniere dell’era dell’automobile.

La lista dei finalisti del premio, annunciata mercoledì, mette in luce progetti architettonici che trasformano le infrastrutture destinate alle automobili in spazi capaci di aiutare gli abitanti delle città ad affrontare le temperature sempre più elevate provocate dalla crisi climatica: rotatorie convertite in vasche per rinfrescarsi, grandi strade trasformate in oasi verdi e parcheggi diventati giardini.

Tra i cinque finalisti spicca il progetto Round About Baths di Leopold Banchini, realizzato a Logroño, nel nord della Spagna. L’architetto svizzero ha cercato di recuperare quello che definiva uno «spazio perduto» lungo una delle principali arterie della città: un’isola di cemento con una fontana in disuso.

Ispirandosi ai bagni pubblici del XIX secolo, lo studio di Banchini ha utilizzato pannelli di legno grezzo per costruire una struttura semplice, collocata direttamente sopra la fontana. La vasca preesistente è diventata una piscina poco profonda, mentre i vasi da fiori in ghisa sono stati riutilizzati come bracieri per riscaldare un bagno turco.

«Abbiamo ceduto moltissimo spazio pubblico alle automobili. Se vivi in città con dei bambini, hai costantemente paura che possano essere investiti da un veicolo di passaggio», ha dichiarato Banchini. «Questo limita così tanto i nostri movimenti che quasi non ce ne accorgiamo più».

Il progetto di Leopold Banchini a Logroño è rimasto in piedi soltanto per una settimana. Foto: Josema Cutillas.

Chi spera di vedere oggi i bagni della rotatoria resterà però deluso: la struttura di Banchini rimase in piedi soltanto per una settimana, nel giugno 2025, nell’ambito di Concéntrico, il festival di architettura di Logroño. Il progetto ha così mostrato, involontariamente, quanto sia difficile modificare in modo permanente un’infrastruttura progettata intorno all’automobile.

«Se avessimo costruito qualcosa di più duraturo, avremmo dovuto affrontare diversi problemi di sicurezza», ha spiegato Banchini, ricordando che i bagnanti potevano raggiungere la rotatoria soltanto attraverso un attraversamento pedonale posto su uno dei lati.

«Le regole sulla circolazione automobilistica sono difficili da modificare e qualsiasi richiesta deve solitamente arrivare fino alle autorità comunali», ha aggiunto. «I politici hanno molta paura di intervenire su tutto ciò che riguarda le automobili, perché temono di perdere voti».

I progettisti di un altro intervento spagnolo arrivato in finale, la Plaça de les Glòries Catalanes di Barcellona, hanno ottenuto risultati più duraturi. Le tre grandi arterie che un tempo convogliavano il traffico verso lo svincolo a quadrifoglio di Glòries sono state parzialmente interrate, liberando spazio per un’ampia area verde.

La Plaça de les Glóries Catalanes di Barcellona si è rivelata un successo tra i residenti della città. Fotografia: Fernando Lua

Anche lo Zuidpark di Anversa nasce dal tentativo di sottrarre spazio urbano alle automobili. Situato nel quartiere Zuid, nella parte meridionale della città belga, questo spazio verde lungo 800 metri occupa l’area sulla quale sorgeva un grande parcheggio gratuito.

Nel 2015 le autorità comunali indissero un concorso per trasformare il sito in uno spazio pubblico. «Lavoro a progetti di questo tipo da 25 anni, ma questo parco doveva essere completamente diverso da tutto ciò che avevamo realizzato in precedenza, proprio a causa della questione climatica», ha raccontato Bart Van Gassen di Tractebel, la società di progettazione urbana che si aggiudicò l’incarico.

La società decise di scavare il 70% della superficie del nuovo parco e di predisporre uno strato di terreno profondo un metro e mezzo, per permettere ad alberi e arbusti di crescere più rapidamente. A due anni dall’inaugurazione, avvenuta nel 2024, lo Zuidpark è costeggiato da doppie file di 500 nuovi alberi, che offrono ombra durante le ondate di calore.

Le persone si divertono giocando a ping-pong sotto il sole spagnolo. Fotografia: Aitor Estévez Olaizola

«La vegetazione sta crescendo in modo straordinario», ha affermato Van Gassen. «Abbiamo progetti realizzati dieci anni fa nei quali gli alberi sono ancora più piccoli di quelli che si trovano qui». Una recente ricerca dell’Università di Anversa, ha aggiunto, ha rilevato temperature significativamente più basse all’interno del parco rispetto al resto della città.

La crisi climatica non porta soltanto ondate di calore intenso, ma anche precipitazioni estreme. Lo Zuidpark cerca di gestirne gli effetti attraverso aree ribassate, chiamate «giardini della pioggia», progettate per raccogliere l’acqua piovana. Riempite con vecchi blocchi di pietra blu rinvenuti durante i lavori e con piante capaci di crescere in ambienti umidi, queste zone dall’aspetto più selvaggio sono diventate popolari aree gioco per i bambini. Le automobili, tuttavia, non sono scomparse del tutto. Un nuovo parcheggio a pagamento, disposto su quattro piani, si trova sotto i settori settentrionale e meridionale dello Zuidpark ed è accessibile attraverso ingressi situati all’esterno del parco.

Zuidpark è stato costruito sul sito di un ex parcheggio ad Anversa. Fotografia: Isabelle Pateer

«Si potrebbe criticare il progetto perché rimane comunque un parcheggio da 2.000 posti auto, situato molto vicino al centro cittadino», ha osservato Van Gassen. «Dal punto di vista della sostenibilità, forse sarebbe stato preferibile costruirlo più lontano. D’altra parte, senza quel parcheggio forse non sarebbe stato possibile realizzare il parco».

L’aggiunta di un profondo strato superficiale di terriccio ha contribuito alla crescita rigogliosa delle piante nello Zuidpark. Foto: Isabelle Pateer

Tra i finalisti del premio, assegnato ogni due anni, figurano anche il Corridoio verde di Leça, nel nord-ovest del Portogallo, e il Parco della Pace di Vicenza, in Italia.

Il vincitore sarà annunciato il 15 ottobre. Il premio è organizzato dal Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, in Spagna, insieme ad altre sei istituzioni europee dedicate all’architettura.