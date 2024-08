Di seguito l’articolo pubblicato su The Economist in cui Mark Zuckerberg e Daniel Ek spiegano perché l’Europa dovrebbe abbracciare l’intelligenza artificiale open source.

Questo è un momento importante nella tecnologia. L’intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare il mondo, aumentando la produttività umana, accelerando il progresso scientifico e aggiungendo trilioni di dollari all’economia globale.

Ma, come per ogni balzo in avanti innovativo, alcuni sono meglio posizionati di altri per trarne vantaggio. I divari tra coloro che hanno accesso a questa straordinaria tecnologia e coloro che non ne hanno stanno già iniziando a palesarsi. Ecco perché un’opportunità fondamentale per le organizzazioni europee è l’intelligenza artificiale open source. Ciò garantisce che il potere non sia concentrato tra pochi grandi attori.

Internet funziona in gran parte con tecnologie open source, e lo stesso vale per la maggior parte delle principali aziende tecnologiche. Crediamo che la prossima generazione di idee e startup sarà costruita con l’intelligenza artificiale open source, perché consente agli sviluppatori di incorporare le ultime innovazioni a basso costo e offre alle istituzioni un maggiore controllo sui propri dati. È la migliore possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per guidare il progresso e creare opportunità economiche e sicurezza per tutti.

Meta rende open source molte delle sue tecnologie di intelligenza artificiale, tra cui i suoi modelli linguistici di grandi dimensioni (Llama), e istituzioni pubbliche e ricercatori stanno già utilizzando questi modelli per accelerare la ricerca medica e preservare le lingue. Con più sviluppatori open source di quanti ne abbiano negli Stati Uniti, l’Europa è particolarmente ben posizionata per sfruttare al meglio questa ondata di intelligenza artificiale open source. Tuttavia, la sua struttura normativa frammentata, costellata di implementazioni incoerenti, ostacola l’innovazione e frena gli sviluppatori. Invece di regole chiare che informino e guidino il modo in cui le aziende fanno affari in tutto il continente, il nostro settore si trova ad affrontare normative sovrapposte e linee guida illogiche su come rispettarle. Senza cambiamenti urgenti, le aziende europee, gli accademici e altri rischiano di perdere la prossima ondata di investimenti tecnologici e opportunità di crescita economica.

Spotify è orgogliosa di essere considerata un successo tecnologico europeo, ma siamo anche ben consapevoli di essere ancora uno dei pochi. Guardando indietro, è chiaro che il nostro investimento iniziale nell’intelligenza artificiale ha reso l’azienda ciò che è oggi: un’esperienza personalizzata per ogni utente che ha portato a miliardi di scoperte di artisti e creatori in tutto il mondo. Mentre guardiamo al futuro dello streaming, vediamo un enorme potenziale nell’uso dell’intelligenza artificiale open source a vantaggio del settore. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di come l’ intelligenza artificiale può aiutare più artisti a farsi scoprire. Una struttura normativa semplificata non solo accelererebbe la crescita dell’intelligenza artificiale open source, ma fornirebbe anche un supporto cruciale agli sviluppatori europei e al più ampio ecosistema dei creatori che contribuisce e prospera su queste innovazioni.

Regolamentare contro i danni noti è necessario, ma una regolamentazione preventiva dei danni teorici per le tecnologie nascenti come l’intelligenza artificiale open source soffocherà l’innovazione. La regolamentazione complessa e avversa al rischio dell’Europa potrebbe impedirle di capitalizzare le grandi scommesse che possono tradursi in grandi ricompense.

Prendiamo l’applicazione non uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( GDPR ) dell’UE. Questa direttiva fondamentale era intesa ad armonizzare l’uso e il flusso dei dati, ma invece i regolatori della privacy dell’UE stanno creando ritardi e incertezza e non sono in grado di concordare tra loro su come la legge dovrebbe essere applicata. Ad esempio, a Meta è stato detto di ritardare l’addestramento dei suoi modelli sui contenuti condivisi pubblicamente dagli adulti su Facebook e Instagram, non perché sia stata violata una legge, ma perché i regolatori non hanno concordato su come procedere. Nel breve termine, ritardare l’uso di dati che vengono usati di routine in altre regioni significa che i modelli di intelligenza artificiale più potenti non rifletteranno la conoscenza collettiva, la cultura e le lingue dell’Europa, e gli europei non potranno utilizzare i più recenti prodotti di intelligenza artificiale .

Queste preoccupazioni non sono teoriche. Data l’attuale incertezza normativa, Meta non sarà in grado di rilasciare modelli imminenti come Llama multimodal, che ha la capacità di comprendere le immagini. Ciò significa che le organizzazioni europee non saranno in grado di accedere alle ultime tecnologie open source e i cittadini europei si ritroveranno con un’IA creata per qualcun altro.

La cruda realtà è che le leggi concepite per aumentare la sovranità e la competitività europea stanno ottenendo l’effetto opposto. Questo non si limita al nostro settore: molti amministratori delegati europei, in una serie di settori, citano un ambiente normativo complesso e incoerente come una delle ragioni della mancanza di competitività del continente.

L’Europa dovrebbe semplificare e armonizzare le normative sfruttando i vantaggi di un mercato unico ma diversificato. Basta guardare al crescente divario tra il numero di leader tecnologici europei autoctoni e quelli provenienti da America e Asia, un divario che si estende anche agli unicorni e ad altre startup. L’Europa deve rendere più facile avviare grandi aziende e fare un lavoro migliore nel trattenere i suoi talenti. Molte delle sue menti migliori e più brillanti nell’intelligenza artificiale scelgono di lavorare fuori dall’Europa.

In breve, l’Europa ha bisogno di un nuovo approccio con politiche più chiare e un’applicazione più coerente. Con il giusto ambiente normativo, unito alla giusta ambizione e ad alcuni dei migliori talenti dell’IA al mondo, l’ UE avrebbe una reale possibilità di guidare la prossima generazione di innovazione tecnologica.

Crediamo che l’intelligenza artificiale open source possa aiutare le organizzazioni europee a sfruttare al meglio questa nuova tecnologia livellando il campo di gioco e speriamo che l’ UE non limiti le possibilità che stiamo solo iniziando a esplorare. Sebbene Spotify e Meta utilizzino l’intelligenza artificiale in modi diversi, concordiamo sul fatto che una regolamentazione ponderata, chiara e coerente può promuovere la concorrenza e l’innovazione, proteggendo al contempo le persone e dando loro accesso a nuove tecnologie che le potenziano.

Mentre tutti possiamo sperare che con il tempo queste leggi diventino più raffinate, sappiamo anche che la tecnologia si muove rapidamente. Nel suo corso attuale, l’Europa perderà questa opportunità irripetibile. Perché l’unica cosa che l’Europa non ha, a meno che non voglia rischiare di rimanere ancora più indietro, è il tempo.