di Beppe Grillo – Il Ceo di Tes Marco Alverà, impegnato nello sviluppo del metano ottenuto da idrogeno verde ed anidride carbonica atmosferica, fornisce alcune cifre sulle quali si basa tutta l’operazione.

Eccole:

prezzo attuale del metano 40€/MWh

costo dei certificati ETS 60 €/MWh che devono essere pagati se si brucia naturale gas

prezzo di riferimento 100€/Mwh

costo stimato per il metano da sintesi 150€/Mwh ( cifra coerente con un costo dell’Idrogeno verde metà di quello previsto dall’UE per il 2030)

L’operazione non sarebbe competitiva se non fosse per il fatto che Tes conta di poter accedere agli incentivi che negli USA sono previsti dall’IRA ( inflaction reduction act) che potrebbero dimezzare i costi così che una soluzione concettualmente da evitare diventa possibile.

Molte alternative sarebbero preferibili ma certamente questa soluzione trova sostenitori tra coloro che aborrono i cambiamenti.