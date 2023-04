Le case del futuro saranno diverse da quelle di oggi, anche perché dovremo far fronte a prezzi energetici crescenti, cambiamenti climatici e costi elevati della vita. Ma la creatività non ci manca, e avremo diverse frecce al nostro arco.

di Gianluca Riccio – La società svedese Aritco e quella di ricerca Springwise hanno recentemente presentato un report sulle case del futuro. Il documento esamina diverse innovazioni sostenibili che potrebbero aiutare le abitazioni di oggi a resistere alle sfide e ai cambiamenti del prossimo secolo.

Case del futuro: energia rinnovabile e design accattivante

Le case del futuro potranno probabilmente produrre gran parte dell’energia di cui hanno bisogno, anche grazie a soluzioni di design che rendono la tecnologia rinnovabile meno invasiva.

Turbine eoliche come quelle di Joe Doucet, o le italiane Airon, sembrano più un’installazione artistica che una fonte di energia. Fioriranno diversi modi di integrare i pannelli solari nel design delle case, sistemi BIPV come il fotovoltaico di Mitrex, o le tegole di Invisible Solar che si adattano a diversi materiali come pietra, mattoni o legno.

Non mancheranno anche celle a combustibile ad idrogeno per immagazzinare l’energia solare, come quelle che oggi sviluppa Lavo. Nei prossimi anni, il perfezionamento di queste soluzioni prefigura un possibile futuro di case autosufficienti dal punto di vista energetico.

Risparmi energetici e isolamento: prendo i popcorn

Oltre a produrre energia, le case del futuro dovranno ridurre il consumo energetico. Tra le soluzioni proposte ci sono “seconde pelli” isolanti per gli edifici e docce che ricircolano l’acqua. Ma la vera novità potrebbe venire dalla ricerca dell’Università di Göttingen, in Germania, che suggerisce l’utilizzo del popcorn come materiale isolante esterno, grazie alle sue proprietà idrorepellenti e ignifughe. Che spettacolo.

Resilienza e multifunzionalità

Le abitazioni del prossimo secolo dovranno essere anche resistenti e pronte a tutto. Tra le soluzioni proposte troviamo cucine modulari e intelligenti che riducono gli sprechi alimentari e mattoni porosi riciclati che migliorano il drenaggio dell’acqua piovana.

L’assicuratore australiano Suncorp ha ideato un concetto di casa resistente alle intemperie più estreme, mentre Naturawall propone pareti verdi esterne che limitano l’inquinamento acustico e creano habitat per gli animali. Insomma, un futuro resiliente non deve per forza essere triste e desolato.

Case del futuro, in sintesi: la chiave di tutto è l’innovazione

È chiaro che le vecchie soluzioni non saranno più sufficienti per affrontare i problemi delle case del futuro.

Le sfide del cambiamento climatico sono enormi, ma questo report mostra che ci sono molte strade da percorrere e tanti attori pronti ad affrontare queste nuove sfide, tra aziende, designer e università.

L’AUTORE

Gianluca Riccio, classe 1975, è direttore creativo di un’agenzia pubblicitaria, copywriter, giornalista e divulgatore. Fa parte della World Future Society, associazione internazionale di futurologia e di H+, Network dei Transumanisti Italiani. Dal 2006 dirige Futuroprossimo.it, una risorsa italiana sul futuro.