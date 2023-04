Un nuovo sistema di intelligenza artificiale chiamato ModelScope, sviluppato da Huggingface, realizza brevi video da qualsiasi input di testo. I primi risultati sono alquanto bizzarri ma è subito chiaro quanto diventeranno potenti questi strumenti

A questo link è possibile fare qualche prova, inserendo una frase in inglese all’interno del modulo dove c’è scritto “enter your prompt” e poi cliccare su “generate video”. Il video generato sarà di pochi secondi.

Di seguito alcuni esempi generati dagli utenti:

“Macron pulisce Parigi”

Come sempre, questa IA generativa è stata addestrata su un ampio set di dati di video esistenti creati dall’uomo, sollevando alcune importanti questioni legali quando si tratta di proprietà intellettuale di grandi detentori di diritti d’autore.

“Il problema fondamentale con l’IA generativa e i deepfake in tutti questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale è che i dati di addestramento utilizzati non sono di proprietà dei fake realizzati”, afferma il fondatore e CEO di Hyperreal Remington Scott . “E i detentori del copyright non vengono pagati. È un problema fondamentale che diventerà davvero grande. Presto, le persone addestreranno le IA su tutti i film, quindi costruiranno storie completamente nuove usando l’IA. Abbiamo visto quanto Napster sia stato pessimo per l’industria musicale: questo è Napster 2.0 per l’intero settore. Siamo nel selvaggio West in questo momento, ma guarda come andrà a finire. Uno studio porterà qualcuno in tribunale e dirà “apri i dati di formazione, vediamo su cosa ti sei allenato”. E se non hanno usato il materiale di quello studio, ogni altro studio potrà fare lo stesso e dire “ah, ma tu hai usato il mio”.

Anche Meta di Zuckerberg ha annunciato l’uscita di Make-a-Video , un sistema di Intelligenza Artificiale che genera video dal testo. Ancora è in fase di studio e non si sa ancora quando il colosso tecnologico lo renderà disponibile.