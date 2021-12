di Beppe Grillo – Come ogni domenica rivediamo insieme le pubblicazioni di questa ultima settimana del blog, la numero 194:

Un team di ricercatori dell’Università di Singapore ha inventato una batteria di carta, ricaricabile e completamente biodegradabile che potrebbe essere utilizzata per alimentare i dispositivi indossabili del futuro. Ecco l’innovazione!

Ovunque intorno a noi, dall’e-commerce alle auto connesse, ai trasporti, alla medicina intelligente, il mondo si sta plasmando sulle relazioni anziché sui prodotti. Siamo abituati a flussi lineari, “produrre, vendere, guadagnare”, ma non è più così. La proprietà come unica soluzione sta lasciando il passo a nuove tipologie di utilizzo. Il possedere qualcosa non prevale più nelle logiche delle persone. Ciò che sta emergendo è un mondo in cui l’importante è il servizio e la qualità, e soprattutto i nostri dati. Leggete qui.

Manca ormai veramente poco per il lancio dal sito prescelto nella Guiana francese del telescopio spaziale tecnologicamente più avanzato mai realizzato, il James Webb Space Telescope (di seguito per brevità anche JWST), un telescopio per guardare indietro nel tempo. Ecco perchè.

L’economia circolare può generare entro il 2030 un potenziale economico annuo da quasi 100 miliardi di euro per le imprese italiane. A trarre i maggiori vantaggi, quantificati in 37 miliardi, sarebbe il comparto costruzioni seguito dal food & beverage (20,2 miliardi di euro). Terzo posto per l’automotive (18,2 miliardi) che precede l’elettronica di consumo (12,9) e il settore machinery (6,2). Per il comparto mobili e arredamenti il taglio costi potenziale è stimato in 4,5 miliardi. Il risparmio totale si aggira quindi sui 99 miliardi. Ecco lo studio completo.

La generazione dei baby boomer è solita chiedere “cosa fai per vivere?”. E quelli che vengono dopo? Loro tendono a fare una domanda del tutto diversa. Chiedono “Cosa ti piace fare?”. Ecco cosa sta succedendo.

L’Inps ha appena ricevuto un importante riconoscimento da Ircai, il centro per l’Intelligenza Artificiale promosso dall’Unesco, con il progetto relativo alla classificazione e smistamento automatico delle PEC. Ecco l’innovazione.

Ve lo ricordo sempre: continua la raccolta firme per chiedere all’Europa l’introduzione di un Reddito Universale per gli stati membri. Se non lo avete ancora fatto, firmate e condividete! C’è tempo fino al 25 Giugno 2022!

Buona domenica a tutti voi.

B.