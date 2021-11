di Beppe Grillo – Come ogni fine settimana, rivediamo insieme le uscite di questa 191esima settimana del Blog:

Nel 1930 Keynes scriveva che nel 2030 la più grande sfida che avrebbe avuto l’umanità sarebbe stata quella di occupare il proprio tempo libero, lavorando 3 ore al giorno e favorendo così il progresso verso una società migliore e libera dal lavoro. Ecco la mia.

Un recente studio ha rilevato come i bambini siano il nuovo target delle pubblicità sui social. Usando meme divertenti, articoli con storie curiose o contenuti particolari, i pubblicitari nascondono gli annunci di natura commerciale. Ecco quello che sta succedendo.

Riuscire a fare a meno dei carburanti aeronautici a base di cherosene sarà una delle imprese piú difficili da realizzare tra quelle necessarie per avere un mondo a zero emissioni di carbonio. Il trasporto aereo è responsabile soltanto del 2% del volume globale di emissioni e del 12% di quelle generate dal settore dei trasporti, ma il passaggio ai motori elettrici per gli aeroplani è un processo molto piú complicato di quanto lo sia per le macchine e i treni. Ecco perché.

Circa un anno fa abbiamo condiviso sul Blog “Il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili”, una campagna globale di attivisti e accademici per porre fine all’esplorazione e all’espansione di nuovi combustibili fossili.

A distanza di un anno, quante città e governi hanno firmato il trattato?

Ogni anno l’evasione tributaria ed evasione contributiva fa “sparire” almeno 110 miliardi di euro dalle casse dello Stato. Un danno 2.200 volte superiore a quello causato dai “furbetti” del Reddito di Cittadinanza (pari a 50 milioni di euro quest’anno). Eppure sembra che il male del Paese sia proprio il Reddito di Cittadinanza, la misura che per legge prevede il maggior numero di controlli. Leggete e condividete!

E se potessimo mangiare crocchette di pollo senza uccidere un pollo? Grazie all'”agricoltura cellulare” è possibile. Ecco come potremmo cambiare i nostri sistemi alimentari in meglio.

Come sempre vi ricordo di firmare la petizione per chiedere all'Europa l'introduzione di un Reddito di Base Universale per gli stati membri. Leggete, firmate e condividete!

