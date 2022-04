Una scuola dedicata al metaverso, il Metaverse College, vedrà la luce a La Défense a Parigi ad ottobre 2022.

Il Metaverse College sarà un istituto di istruzione superiore dedicato all’apprendimento delle professioni del metaverso, che saranno parte integrante del web di domani.

Sul sito dell’Università, che ha aperto i corsi e che partiranno ad Ottobre, si legge: “Ancora nebuloso per la maggior parte della popolazione, l’arrivo del metaverso è imminente e nulla sembra essere in grado di fermare l’avvento di questa nuova tecnologia in procinto di diventare un nuovo paradigma sociale su scala globale. Le scommesse si stanno accumulando su ciò che questo nuovo attraente spazio digitale potrebbe significare in termini di monetizzazione, motivo per cui abbiamo creato Metaverse College, una scuola che ti consentirà di assumere un ruolo guida formandoti ora nelle promettenti professioni del futuro. dal metaverso”.

Il Metaverse College fa parte del Digital College, una struttura dedicata alle professioni in Internet fondata nel 2014.

La formazione sarà suddivisa in tre corsi: Metaverse marketing; Gestione di criptovalute, NFT e metaheritage e product designer Metaverse. La laurea formerà project manager in intelligenza artificiale. Questi studenti saranno i prossimi addetti al marketing nel metaverso, banchieri o notai del patrimonio nel metaverso, il “metapatrimonio”, o anche designer di abiti in realtà aumentata.

Il costo della formazione ammonta a 6.500 euro e può salire fino a 10.000 euro a seconda del corso scelto.

“I corsi teorici saranno arricchiti durante tutto l’anno con conferenze, visite aziendali, workshop con aziende e altre esperienze professionalizzanti che consentano agli studenti di immergersi completamente nell’universo del Metaverso e nel suo sviluppo esponenziale”, indica Metaverse College, che si rivolge a specialisti formatori come sviluppatori e project manager e mira anche ad attrarre di volta in volta membri del governo.