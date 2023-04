Scoprite quanto il vostro lavoro sia sensibile all’automazione.

WILL ROBOTS TAKE MY JOB è un sito realizzato qualche anno fa da Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne per prevedere il futuro delle nostre occupazioni. Dopo aver pubblicato nel 2013 una relazione intitolata “Il futuro dell’occupazione”, gli autori hanno esaminato quanto i lavori fossero suscettibili all’informatizzazione, implementando una nuova metodologia per stimare la probabilità di informatizzazione per 702 occupazioni dettagliate, utilizzando un classificatore di processo gaussiano.

Nel nostro paese gli ultimi studi ci dicono che 3-7 milioni di persone (pari al 18-33% circa della forza lavoro) potrebbero essere ad alto rischio di sostituzione da parte delle macchine nei prossimi due decenni.

Il sito raccoglie dati del report dei due ricercatori con l’aggiunta di alcune informazioni dell’Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti.

Potete testarlo qui: https://willrobotstakemyjob.com/

Basta inserire il nome della propria occupazione in inglese. La percentuale che uscirà fuori determina quanto che quel lavoro sarà in mano ai computer, ovvero la percentuale di automazione.