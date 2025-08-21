DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

La MSC Ruby è quasi pronta a lasciare Felixstowe. Sette gru a portale telecomandate sono ancora al lavoro, accatastando container nelle baie della nave. Circa 11.000 container transitano da questo porto ogni giorno, rendendolo il principale canale di accesso della Gran Bretagna alle arterie del commercio globale. La prossima tappa della Ruby è Gran Canaria, poi, la lunga rotta lungo la costa africana. Osservando la scena, Adam Gibson, l’unico agente di polizia del porto il cui compito è trovare auto rubate, sembra dispiaciuto: “Non c’è modo al mondo di perquisirne nemmeno una piccola parte. Potremmo essere qui ora e potrebbero esserci tre o quattro container di auto rubate proprio lì, in quelle pile. Potrebbero sembrare innocui come orsacchiotti di peluche”. Senza che molti se ne accorgano, la Gran Bretagna è diventata uno dei principali esportatori di beni rubati. Nell’ultimo decennio il numero di veicoli rubati nel Paese è aumentato del 75%. La maggior parte finisce su navi portacontainer; la destinazione principale è l’Africa occidentale. Più recentemente, Londra è diventata nota come la “capitale europea dei furti di telefoni”. Se le vittime riescono a rintracciare i loro dispositivi, è molto probabile che la merce finisca in Cina. Gli agricoltori britannici sono tormentati da bande di rapinatori. I loro trattori e i loro dispositivi GPS di solito si dirigono verso est, in Russia o nell’Europa orientale. Per secoli, i criminali hanno rubato prodotti di valore e li hanno contrabbandati oltre confine, al di là della legge. La Gran Bretagna di oggi mostra come questo modello si sia evoluto in modi nuovi e allarmanti. Le comunicazioni criptate hanno permesso alle bande criminali di operare e cooperare più liberamente che mai, e di stabilire catene di approvvigionamento globali. Con l’arricchimento dei paesi in Africa e Asia, la domanda di prodotti comuni sulle strade dei paesi ricchi è in crescita. Questa combinazione ha generato una fiorente impresa criminale. Chiamatela Grand Theft Global Inc.

La Gran Bretagna è un “luogo perfetto” per questo business, afferma Elijah Glantz del think tank RUSI , a causa del suo mercato di consumo saturo e dei deboli controlli sulle esportazioni. Ci sono molte auto e telefoni costosi da rubare, ed è facile portarli via. Inoltre, non c’è quasi nessun deterrente: la polizia britannica risolve solo il 5% dei reati (e il 2% dei furti di veicoli). Anche nell’Europa continentale e in America questo tipo di attività criminale è in crescita, sebbene l’America abbia un controllo più severo sulle esportazioni a causa del timore di frodi ed evasione fiscale. Il Canada è stato colpito da un’ondata di sparizioni di veicoli. Ma per ora, la Gran Bretagna detiene il dubbio titolo di leader mondiale. “Il Regno Unito si considera un destinatario della criminalità, non un esportatore”, afferma Glantz.

Le automobili mostrano come il modello si sia evoluto. Come altri paesi ricchi, la Gran Bretagna ha registrato un forte calo della criminalità legata ai veicoli negli anni ’90, grazie agli immobilizzatori e ad altre tecnologie. Nel 2013, secondo RUSI , la Gran Bretagna aveva solo 2,7 furti ogni 1.000 auto private. Ora sono 4,4. I furti sono aumentati da 90.000 nel 2020 a 130.000 lo scorso anno. Ciò ha portato a un aumento reale del 45% del costo dell’assicurazione auto (nell’UE è aumentato solo in linea con l’inflazione). La criminalità legata ai veicoli è “il mio problema numero uno”, afferma Dan Tomlinson, deputato laburista di Chipping Barnet, un verdeggiante sobborgo a nord di Londra.

Il metodo è in genere il seguente. Per eludere i sofisticati sistemi di sicurezza, i ladri utilizzano attrezzature specializzate. Una volta entrati, mascherano l’auto con targhe false e usano jammer per bypassare il tracciamento GPS. Quindi la spostano, di solito oltre i confini della contea (la collaborazione tra le forze di polizia è spesso scarsa), dove verrà venduta a un gruppo che si occupa della logistica. A volte l’auto viene nascosta in una spedizione di altre merci, sotto un documento di trasporto falso. Più spesso, la banda si avvale di una terza persona per dare all’auto una “nuova identità”: non solo documenti, ma anche contrassegni, tra cui il numero di identificazione del veicolo, un codice univoco stampato sul telaio.

L’intero processo, dal furto al container, richiede spesso meno di un giorno. Questo è in parte dovuto al fatto che Grand Theft Global Inc. non è un’azienda unica, ma una sofisticata catena di fornitura. È anche redditizio. Si consideri un Toyota Hilux, che da nuovo costa circa 40.000 sterline (54.000 dollari). Il gruppo che ne ruba uno potrebbe essere pagato 1.500 sterline per una notte di lavoro. Se un altro lo porta nell’Africa occidentale, dove gli Hilux sono molto ricercati, può venderlo a un prezzo superiore a quello in Gran Bretagna. Nella sua grande tenda per le ispezioni a Felixstowe, il signor Gibson offre una visita guidata. Le auto sono tutte SUV fiammanti , anche se la maggior parte è stata ammaccata da cinghie a cricchetto (ai ladri non importa perché si può riparare a basso costo dall’altra parte). Gli scaffali sono pieni di motori, batterie e pezzi di ricambio vari provenienti da auto portate in un “deposito di rottami”, un operatore freelance che le smonta senza fare domande. Alcune vengono letteralmente segate in tre parti. Le bande hanno anche iniziato a prendere di mira le società di autonoleggio usando documenti falsi. Il giorno della visita del vostro corrispondente, il signor Gibson apre un container, in seguito a una soffiata. Dentro c’è una Porsche 911 Carrera S presa a noleggio in Germania due settimane fa: in qualche modo è finita in uno scatolone in Gran Bretagna, diretta in Africa.

Tra il 2021 e il 2024, quasi quattro auto rubate su dieci intercettate nei porti britannici erano dirette nella Repubblica Democratica del Congo, secondo il National Vehicle Crime Intelligence Service ( N a VCIS ). La RDC sembra fungere da punto di accesso a un mercato africano più ampio. Una su cinque era diretta negli Emirati Arabi Uniti. Da lì, le bande raggiungono clienti dall’altra parte del Golfo. La maggior parte dei furti in Canada segue le stesse due rotte. Gli acquirenti desiderano principalmente SUV in grado di affrontare strade dissestate. Tuttavia, sempre più spesso l’élite desidera anche auto sportive, che spesso si distinguono per le strade di Kinshasa (anche se molte sono con guida a destra). A volte, afferma Gibson, i ladri sembrano agire su un “ordine”.

Grand Theft Global Inc. funziona in modo simile per i telefoni. Lo scorso anno a Londra sono stati rubati circa 70.000 telefoni, con un aumento di oltre un terzo rispetto all’anno precedente. La Gran Bretagna rappresenta il 40% dei telefoni rubati in Europa. Come per le auto, i ladri di basso livello li rivendono a un ricettatore (un ladro potrebbe ottenere 100-200 sterline per un telefono sbloccato, o 30-60 sterline per uno non sbloccato). Anche in questo caso, sono spuntati servizi di terze parti, come negozi specializzati nell’aggirare i dispositivi di sicurezza. Grandi lotti di telefoni vengono poi avvolti in carta stagnola per impedirne la tracciabilità ed esportati, spesso tramite navi container.

Sorprendentemente, le indagini hanno scoperto che la maggior parte finisce in un unico posto: il mercato di Huaqiangbei a Shenzhen. In Cina, la domanda di telefoni di seconda mano è enorme; quelli che non possono essere sbloccati vengono smontati e ricostruiti. E non c’è posto migliore per farlo di Huaqiangbei, il più grande mercato di elettronica al mondo. Poiché Shenzhen è il luogo in cui molti di questi telefoni sono stati prodotti, c’è una pronta fornitura di manodopera qualificata. Secondo uno studio di Zituo Wang della University of Southern California, la principale fonte di telefoni rubati identificati in Cina è la Gran Bretagna. Le aziende agricole britanniche, nel frattempo, sono state prese di mira da quando l’invasione russa dell’Ucraina ha portato a sanzioni sul commercio legale. Nel 2023, il valore delle richieste di risarcimento per kit GPS rubati è aumentato del 137%.

Potrebbe essere che Grand Theft Global Inc. prosperi in Gran Bretagna perché il Paese presenta particolari vulnerabilità. O forse i criminali locali sono stati semplicemente più rapidi a scoprirle. Dopotutto, Londra è spesso una città in cui emergono per la prima volta metodi innovativi nella criminalità. Ci sono poche ragioni per pensare che anche questo non verrà esportato.

Per capirne il motivo, consideriamo quattro fattori. Il primo è il modo in cui funziona il trasporto marittimo containerizzato. In tutto il mondo, le agenzie di frontiera si concentrano prevalentemente sulle importazioni, sulla caccia a persone e droga. In molti paesi, le esportazioni non vengono quasi mai controllate. Chiunque può prenotare un container. Il modo in cui le navi vengono riempite – diverse file di “spedizionieri” acquistano lotti di container e li rivendono – rende difficile il controllo. Solo una piccola parte dei container viene aperta, per non parlare dei raggi X ; di solito solo quando le autorità ricevono una soffiata. Per ogni container che il signor Gibson rapina e perquisisce, la polizia deve pagare al porto una tassa di 200 sterline. In secondo luogo, la possibilità di comunicare, vendere beni e trasferire denaro online in segreto ha fatto pendere la bilancia a favore dei gruppi criminali. Fino a poco tempo fa, anche organizzazioni altamente professionali trovavano difficile farlo (i fascicoli abbondano di storie di boss della droga che faticavano a farsi capire tramite ingombranti telefoni satellitari). Ora chi vuole una Porsche a Kinshasa può essere collegato senza problemi, tramite diversi intermediari, a qualcuno pronto a rubarne una nel Kent. “Questi gruppi stanno semplicemente facendo affari in modo molto moderno”, afferma Ruggero Scaturro del think tank Global Initiative against Transnational Organised Crime.

In Gran Bretagna, Grand Theft Global Inc. è considerata un’organizzazione così a basso rischio che molte bande di narcotrafficanti si stanno convertendo ad essa. Ciò si collega al terzo fattore: domanda e offerta. Con l’aumentare della sofisticatezza di automobili e telefoni, il loro prezzo è aumentato in rapporto al reddito. Questo, da solo, ha reso il furto più allettante. Ma ha anche alimentato un particolare tipo di domanda: la maggior parte dei consumatori della classe media in Cina non può permettersi un nuovo iPhone. Molti africani desiderano veicoli migliori, ma il mercato delle auto usate rimane dominante, i concessionari autorizzati scarseggiano e le auto di lusso non hanno ancora raggiunto le economie di scala che riducono i costi. Queste lacune continueranno. Con l’aumento dell’efficienza del mercato dei beni rubati, i prezzi scenderanno. Una volta venduto un particolare modello, ci sarà domanda di ricambi. In quarto luogo, le forze di polizia rimangono in gran parte indietro. Il VCIS ha ottenuto un certo successo, intercettando 550 auto nell’ultimo anno. Ma questa è solo una piccola parte di ciò che passa. Il signor Gibson è uno dei tre agenti di tutta la costa meridionale. La polizia britannica non ha ancora catturato nessun personaggio di spicco nel settore.

Le forze europee non dispongono nemmeno di squadre investigative dedicate. In tutti i paesi ricchi, le risorse della polizia tendono a essere indirizzate verso reati “ad alto rischio”. Per certi versi, il successo di Grand Theft Global Inc. è una storia di globalizzazione. Utilizza l’infrastruttura del commercio globale, progettata per scambi senza attriti. Identificare beni rubati in mezzo a così tanti container è come cercare “aghi in un pagliaio”, afferma Tim Morris dell’Associazione dei porti britannici. La globalizzazione ha creato la catena di approvvigionamento che consente a ogni iPhone, assemblato da quasi 3.000 componenti, di raggiungere le mani di un consumatore. Le stesse forze, invertite, fanno sì che quel telefono venga strappato via, riesportato e nuovamente smontato. Tuttavia, Grand Theft Global Inc. può prosperare anche in un mondo sempre più frammentato. I dazi rendono i beni rubati ancora più competitivi. Le sanzioni, come quelle contro la Russia, aumentano la domanda di attività criminali. Quando i paesi sono meno collaborativi, è più facile spedire merci in luoghi da cui è improbabile che vengano recuperate. In effetti, mentre Grand Theft Global Inc. danneggia i consumatori del mondo ricco, i paesi che beneficiano di questo commercio hanno pochi incentivi a limitarlo. A differenza di quelle europee, le autorità cinesi non ostacolano la vendita di telefoni rubati. Il paese non fa parte del Central Equipment Identity Register, un database globale che le reti utilizzano per bloccare i dispositivi rubati. “Alla Cina questo problema non interessa affatto”, afferma Wang. Anche se i paesi africani volessero reprimere le violazioni, afferma Glantz, farebbero fatica. “La capacità di controllo in Camerun o in Congo è pressoché nulla”. In teoria, spedire merci dall’altra parte del mondo comporta un costo aggiuntivo. Ma, per come funziona il settore delle spedizioni, un container viene pagato solo quando raggiunge la destinazione. Se viene intercettato, il costo è a carico dello spedizioniere. La distanza extra può anche ridurre la disponibilità degli assicuratori a perseguire il recupero. Un agente afferma che la polizia francese gli ha mostrato video di pile di auto rubate in Senegal che non possono essere rimpatriate. Una volta che la MSC Ruby lascia il porto, il suo contenuto è praticamente sparito.