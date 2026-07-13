Nel Regno Unito la crisi climatica potrebbe arrivare in prima serata, davanti a milioni di cittadini, con una conferenza stampa televisiva nazionale sul modello delle comunicazioni pubbliche durante la pandemia.

Secondo quanto racconta il The Guardian, un gruppo trasversale di 91 parlamentari, pari e membri delle assemblee locali britanniche ha chiesto al governo di organizzare una comunicazione ufficiale alla nazione sulla crisi climatica e naturale. L’obiettivo è portare in televisione una spiegazione chiara degli effetti che il cambiamento climatico produce sulla vita quotidiana, dal caldo estremo alla salute pubblica, fino alla sicurezza del cibo e alla tenuta dell’economia. La proposta nasce attorno al People’s Emergency Briefing, un film di 50 minuti condotto dal naturalista e divulgatore Chris Packham, che raccoglie il contributo di esperti e scienziati.

La richiesta arriva mentre il Regno Unito affronta una nuova ondata di caldo, la terza dell’estate. A giugno gran parte dell’Europa ha vissuto una delle ondate di calore più intense mai registrate, con temperature estreme e gravi conseguenze sanitarie. Tra maggio e giugno circa 2.700 persone sarebbero morte prematuramente in Inghilterra e Galles a causa del caldo. Secondo il servizio climatico europeo Copernicus, l’Europa occidentale ha appena registrato il giugno più caldo di sempre, con temperature superiori di 3,06 °C rispetto alla media degli ultimi decenni. A livello globale, giugno 2026 è stato il secondo giugno più caldo mai registrato, mentre gli oceani hanno raggiunto temperature record. In Francia e Spagna gli incendi hanno già bruciato superfici molto superiori alla media stagionale, mentre Barcellona ha toccato i 40,5 °C, nuovo record cittadino. La crisi climatica entra così nella cronaca quotidiana europea, tra caldo estremo, incendi, notti tropicali e pressioni crescenti su persone, ecosistemi e infrastrutture.

Per i promotori dell’iniziativa, il punto centrale è allargare il pubblico della comunicazione climatica. Il tema raggiunge spesso comunità già informate e sensibili. La crisi climatica ha bisogno di una comunicazione pubblica diretta e comprensibile, come avvenne con il Covid, quando i governi apparivano in televisione per aggiornare i cittadini e spiegare i rischi indicando le misure da seguire. Una conferenza stampa nazionale servirebbe a parlare all’intero Paese, trasformando il clima in una questione quotidiana.

Il governo britannico, interpellato dal Guardian, ha ricordato di avere già previsto una dichiarazione annuale sullo stato del clima e della natura; i promotori chiedono però un salto di scala: una comunicazione nazionale, in prima serata, guidata dal governo e affidata a esperti indipendenti.

Il Climate Change Committee, organo consultivo del governo britannico, avverte da anni che il Paese deve rafforzare la propria capacità di adattamento agli eventi estremi. Secondo le stime citate dal Guardian, servirebbero circa 11 miliardi di sterline l’anno in più per preparare il Regno Unito alla nuova realtà climatica. La notizia è interessante perché cambia il modo di raccontare il problema. Il clima esce così dai rapporti tecnici e diventa una comunicazione pubblica, entrando nell’orario di massimo ascolto come tema di sicurezza, salute, lavoro e futuro collettivo. Durante il Covid, la politica parlò ogni giorno ai cittadini di rischi, ospedali e comportamenti collettivi. Ora nel Regno Unito cresce la richiesta di fare lo stesso con il clima: spiegare cosa sta accadendo, quali conseguenze sono già visibili e quali scelte possono proteggere la popolazione.