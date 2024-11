L’economia islandese è cresciuta più di qualsiasi altra nazione europea e i suoi lavoratori hanno segnalato un maggiore benessere, meno stress e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata dopo che il paese ha ridotto la sua settimana lavorativa da 40 a 36 ore. Sono i risultati di uno studio pubblicato venerdì scorso sulla settimana lavorativa di 4 giorni.

Lo studio, condotto da due centri di ricerca, l’Autonomy Institute con sede a Londra e Alda, l’Associazione per la sostenibilità e la democrazia di Reykjavík, fornisce una prospettiva aggiornata sul programma di riduzione dell’orario di lavoro implementato in Islanda. Questo intervento segue il successo di una serie di sperimentazioni nel settore pubblico.

Tra il 2015 e il 2019, il governo islandese e il consiglio comunale di Reykjavík hanno realizzato progetti pilota che hanno evidenziato miglioramenti nel benessere dei dipendenti e nella produttività. A seguito di questi risultati, importanti accordi tra i sindacati islandesi e i datori di lavoro hanno sancito il diritto a una riduzione dell’orario di lavoro per centinaia di migliaia di lavoratori, come spiegano gli autori della ricerca, Guðmundur Haraldsson, Jack Kellam e Rowan Trickett. Il rapporto ha esaminato i dati raccolti dal Social Science Research Institute dell’Università d’Islanda, dal Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro e dall’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro per analizzare le dinamiche lavorative, l’ambiente di lavoro e i motivi per cui alcune persone hanno lasciato il proprio impiego tra il 2021 e il 2022.

Tra le principali scoperte dello studio emergono:

Il 62% di chi lavora con orario ridotto ha dichiarato di essere più soddisfatto delle proprie ore di lavoro.

Il 97% dei lavoratori ritiene che l’orario ridotto abbia migliorato o mantenuto l’equilibrio tra lavoro e vita privata, con il 52% che afferma di aver notato un miglioramento significativo.

Il 42% delle persone che lavorano meno ore ha riferito di avere meno stress nella vita privata, mentre solo il 6% ha percepito un aumento dello stress.

“Questo studio racconta un vero caso di successo: la riduzione dell’orario di lavoro è diventata una pratica comune in Islanda… e l’economia è robusta in molti aspetti”, ha dichiarato Guðmundur Haraldsson. Come riportato dalla CNN venerdì, nel 2023 l’economia islandese è cresciuta del 5%, seconda solo a Malta tra le economie più ricche d’Europa, secondo il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale pubblicato di recente. Questo tasso di crescita è significativamente superiore alla media islandese, che era quasi del 2% nel decennio compreso tra il 2006 e il 2015.

“Nel complesso, l’economia islandese è rimasta solida anche dopo l’introduzione su larga scala della settimana lavorativa ridotta”, ha affermato Will Stronge, direttore della ricerca dell’Autonomy Institute. “Le evidenze raccolte dimostrano che un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, insieme a lavoratori più riposati, apporta benefici anche all’economia. L’esperienza islandese offre una prospettiva alternativa rispetto a molti paesi europei, che faticano con la bassa produttività ma continuano a seguire metodi che non danno risultati”, ha aggiunto Stronge.