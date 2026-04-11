Se volete capire dove sta andando il mondo nei prossimi vent’anni, guardate il Giappone di oggi. Il paese ha una popolazione che si sta contraendo alla velocità di circa 600.000 persone l’anno, un’età media di 49,9 anni ( la più alta tra i grandi paesi del G7) e una crisi della forza lavoro che non ha precedenti nella storia moderna. Ma invece di cedere alla rassegnazione, il Giappone ha scelto di diventare il più grande esperimento vivente di automazione robotica che il mondo abbia mai visto, e l’esperimento lo fa nelle fabbriche reali, nei magazzini, negli ospedali, nelle case di cura.

Per decenni il dibattito sull’intelligenza artificiale ha ruotato attorno a software, algoritmi e chatbot, strumenti che vivono dentro uno schermo. Il Giappone sta cambiando questa prospettiva in modo radicale, portando l’AI fuori dai server e dentro i corpi meccanici che lavorano nelle sue fabbriche, nei suoi magazzini, nelle sue campagne. Quello che gli esperti chiamano physical AI (l’intelligenza artificiale capace di percepire l’ambiente fisico e agire su di esso) è già operativa, e aziende come Fanuc, Kawasaki Robotics e Honda stanno distribuendo nuove generazioni di robot autonomi capaci di apprendere dai dati sensoriali, adattarsi a condizioni mutevoli e lavorare fianco a fianco con gli operai umani senza barriere di sicurezza fisse.

I produttori giapponesi rappresentano già circa il 70% del mercato globale della robotica industriale, e il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha annunciato nel marzo 2026 l’obiettivo di conquistare il 30% del mercato globale dell’AI fisica entro il 2040. Toyota, da parte sua, ha già fatto un passo concreto: a febbraio 2026 ha siglato un accordo commerciale per integrare robot umanoidi nelle proprie linee produttive, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’esperienza dei lavoratori e aumentare l’efficienza operativa.

Il settore più rivelatore è senza dubbio l’assistenza agli anziani. Oggi il Giappone ha oltre 35 milioni di persone sopra i 65 anni, il 29% della popolazione, e si stima che entro il 2040 ogni lavoratore attivo dovrà sostenere economicamente quasi un pensionato. Le case di cura sono in crisi profonda: mancano infermieri, mancano assistenti e mancano le braccia per sollevare, girare e assistere. Robot come ROBEAR, un sistema sviluppato dal RIKEN Institute, sono già attivi in decine di strutture: sollevano i pazienti dal letto, li assistono nella deambulazione, monitorano i parametri vitali, ma il vero salto generazionale sono i nuovi sistemi ibridi che combinano sensori tattili avanzati, riconoscimento emotivo del volto e capacità di risposta contestuale. Yasuko Tagawa, 71 anni, dipendente di un ristorante di Tokyo dove lavora 20 ore a settimana fianco a fianco con i robot di servizio, ha sintetizzato con semplicità questa convivenza: “Il mio lavoro non mi pesa affatto quando lavoro con i robot.”

Amazon Japan e Rakuten hanno investito miliardi nello sviluppo di magazzini completamente automatizzati, con ecosistemi dove robot mobili autonomi navigano ambienti dinamici, riconoscono prodotti irregolari, gestiscono eccezioni in tempo reale. Ancora più sorprendente è la penetrazione nelle campagne. Il Giappone ha meno di 2 milioni di agricoltori attivi, con un’età media superiore ai 67 anni, mentre le generazioni più giovani scelgono sempre più stili di vita urbani, lasciando molte aziende agricole a corto di personale. Engineerine Startup come Inaho hanno sviluppato robot per la raccolta di asparagi e pomodori che operano autonomamente nelle serre, anche di notte, senza supervisione umana. Come ha dichiarato Soya Oyama, direttore operativo di Inaho: “Anche se ci vorrà ancora del tempo prima che i robot possano raccogliere tutti i tipi di colture, quelli attualmente disponibili possono già supportare in modo sufficiente le aziende agricole che soffrono di carenza di manodopera.”

La domanda che si pongono i policy maker di tutto il mondo, dalla Germania alla Corea del Sud, dall’Italia all’Australia, è se il modello giapponese sia replicabile. Ro Gupta, managing director di Woven Capital, individua tre fattori che rendono il Giappone un caso unico: l’accettazione culturale della robotica, le carenze di manodopera generate dalla pressione demografica, e una profonda forza industriale nella meccatronica e nelle catene di fornitura hardware, ma è Sho Yamanaka, principal di Salesforce Ventures, a inquadrare ancora meglio la questione : ” Il Giappone affronta un vincolo fisico dove i servizi essenziali non possono essere sostenuti per mancanza di manodopera. Dato il restringimento della popolazione in età lavorativa, l’AI fisica è ora una priorità nazionale per mantenere gli standard industriali e i servizi sociali.”

Il Giappone, in definitiva, è uno specchio del futuro demografico dell’intero mondo sviluppato, con 20 anni di anticipo.