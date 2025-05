di Beppe Grillo

In 10 secondi sono saltati 75 GW di potenza e la Spagna e il Portogallo sono rimasti senza energia elettrica. In Italia, nel 2003, ciò accadde per la caduta di un albero in Svizzera (nel 2004 intitolai proprio il mio spettacolo Blackout, si apriva su una platea buia dove portavo un candelabro acceso e un abete del Lucomagno).

Occorre una grande riserva di potenza elettrica prontamente attivabile. La tecnologia necessaria l’ha inventata 90 anni fa la Fiat con l’ecologico Totem (Total Energy Module), primo microcogeneratore mondiale. Esso utilizza metano in motori automobilistici con cui si possono realizzare centrali elettriche virtuali di grande potenza, capaci di intervenire molto rapidamente. In questo modo, i motori automobilistici che non saranno più utili per l’auto elettrica diventeranno il focolare delle caldaie per il riscaldamento domestico (le caldaie, anche quelle a condensazione, verranno prossimamente bandite dall’UE). Riscaldare le nostre case oggi in Italia con pompa di calore elettrica emette la stessa quantità di anidride carbonica di un impianto di microcogenerazione a metano.

Ma noi continuiamo a inseguire l’utopia del tutto elettrico, senza rete, senza backup, senza cervello. Se salta la corrente, restiamo al buio, al freddo, e pure contenti perché è “green”. La vera energia pulita è quella che funziona quando serve. Altro che rivoluzione ecologica, qui servirebbe una rivoluzione mentale. E magari anche un Totem in cantina.