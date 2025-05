di Beppe Grillo

1° Maggio, Festa del Lavoro. Quel lavoro che in un anno è stato spazzato via e sostituito da codici, algoritmi, assistenti virtuali.

Nel 2024 ancora ci raccontavamo che “l’IA aiuterà, non sostituirà”. Grandissima bugia. L’IA aiuta sé stessa e sostituisce noi. In silenzio, senza fare rumore, come fa l’umidità nei muri: non te ne accorgi, ma quando vedi la macchia è già troppo tardi. Gli insegnanti sostituiti dalle piattaforme educative; gli avvocati dalle IA giuridiche; i copywriter da ChatGPT; i designer da Midjourney; i traduttori da DeepL; i medici? Anche loro, col “Dottor Bot”. E noi a fare cosa? A cliccare, a correggere, a supervisionare, come badanti di robot. In un anno, non in un secolo. In un anno ci siamo giocati intere categorie professionali. Ed è solo l’inizio. Ci resta la “dignità” di controllare che ChatGPT non faccia errori, di vantarci di aver scelto un prompt azzeccato o di lottare per essere pagati 3 euro lordi per riassumere articoli generati da un software.

300 milioni di posti di lavoro a rischio automazione nel mondo, secondo Goldman Sachs. In Italia, 6 milioni di lavoratori potrebbero essere sostituiti dall’IA entro il 2035, mentre altri 9 milioni dovranno integrarla nelle loro mansioni. Secondo l’ONU invece il 40% delle professioni globali è esposto all’automazione. Cosa c’è quindi da festeggiare oggi? La verità è che serve una nuova idea.

Il lavoro come occupazione è finito. Da quanti anno lo ripeto? Siamo entrati nell’era del lavoro come senso: creare, curare, partecipare, esprimersi come esseri umani e non più come rotelle di un ingranaggio. Meno lavoro significa più tempo libero, un tempo inesplorato, mai vissuto prima. Ma nessuno ci sta preparando a questo cambiamento epocale. Nessuno ci sta insegnando a vivere senza il lavoro come centro della nostra esistenza. Tutto il nostro sistema, le città, le scuole, l’economia, persino i nostri sogni, è stato costruito intorno al lavoro. Se il lavoro sparisce, crolla tutto. Abbiamo un sistema in stallo, da una parte dobbiamo ridurre i consumi per salvare il pianeta, dall’altra dobbiamo aumentarli per far girare l’economia basata sui salari. Una follia.

Dobbiamo immaginare un altro mondo, dove il reddito non sia più legato al lavoro, dove vivere non significhi più solo produrre e consumare e dove lo Stato si prenda la responsabilità di regolamentare, ridistribuire, liberare energie umane.