Prenotare una visita medica, accedere al proprio conto corrente o richiedere un certificato sono operazioni che fino a pochi anni fa richiedevano il contatto con una persona, oggi vengono svolte sempre più attraverso uno schermo digitale. La popolazione invecchia, mentre i servizi pubblici e privati si digitalizzano. Due trasformazioni che procedono contemporaneamente, ma a velocità differenti. Un nuovo rapporto dell’OCSE, pubblicato qualche giorno fa, e intitolato Dare potere agli anziani nell’era digitale, affronta proprio questa contraddizione, ovvero che le competenze digitali stanno diventando una condizione indispensabile per conservare la propria autonomia durante la vecchiaia.

Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi importanti: nei Paesi OCSE, la percentuale di persone tra i 55 e i 74 anni che utilizzano Internet è passata dal 58% del 2015 all’87% del 2025, ma con l’arrivo delle tecnologie più avanzate si sta aprendo un nuovo divario generazionale, soltanto il 14% degli anziani utilizza l’intelligenza artificiale generativa, contro il 68% dei giovani tra i 16 e i 24 anni. Anche nell’accesso ai servizi pubblici online emergono differenze, il 68% degli anziani li utilizza, contro l’81% della popolazione complessiva. Tra le persone anziane, il 43% dichiara di non avvertire la necessità di utilizzare l’intelligenza artificiale, il 12% ritiene di non possedere le competenze necessarie e il 9% non conosce questa tecnologia. Il problema riguarda anche il modo in cui vengono progettati i servizi digitali. Interfacce complesse, password e procedure di autenticazione possono trasformare una semplice operazione amministrativa in un percorso a ostacoli.

L’OCSE individua diverse barriere, la motivazione, le condizioni fisiche e di salute, l’inadeguatezza dei percorsi formativi, l’accessibilità delle tecnologie e la sicurezza informatica. Anche i tradizionali corsi di alfabetizzazione digitale presentano dei limiti. Le competenze acquisite rischiano di perdersi una volta terminato il percorso formativo, soprattutto quando manca la possibilità di esercitarsi e ricevere assistenza nella vita quotidiana. E proprio l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a superare alcune di queste difficoltà. Attraverso il linguaggio naturale, un assistente digitale potrebbe spiegare come compilare un modulo e aiutando l’utente a orientarsi all’interno di un sito istituzionale. Le interfacce vocali potrebbero poi facilitare l’accesso ai servizi per chi ha difficoltà a leggere o a utilizzare una tastiera.

Esiste naturalmente anche il lato opposto; l’intelligenza artificiale rende più sofisticate le truffe informatiche, permette di imitare le voci dei familiari e di produrre comunicazioni fraudolente sempre più credibili, per questo l’OCSE sottolinea l’importanza di affiancare gli strumenti tecnologici all’assistenza umana.

Si potrebbe immaginare una rete di assistenti digitali pubblici, accessibili gratuitamente, capaci di accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei servizi amministrativi, affiancati da punti di assistenza nelle biblioteche, nei comuni e nei centri di quartiere. Un sistema di formazione permanente che permetta di acquisire competenze attraverso le necessità concrete della vita quotidiana.

In una società sempre più longeva, l’accessibilità digitale dovrebbe diventare un requisito fondamentale nella progettazione di ogni servizio pubblico.

La tecnologia ha il potenziale per restituire autonomia a milioni di persone. Rendere questa possibilità accessibile a tutti è una delle grandi sfide sociali dei prossimi anni.

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