Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong ha scoperto che i giochi in realtà virtuale possono ridurre l’isolamento sociale negli anziani e migliorare le loro capacità cognitive. (La realtà virtuale è una tecnologia che consente di immergersi in ambienti digitali tridimensionali attraverso visori elettronici indossabili. )

Grazie al contributo di 18 anziani, i ricercatori hanno creato uno spazio virtuale ispirato a un parco pubblico, dove questi adulti potevano giocare a Xiangqi, o scacchi cinesi, e socializzare in un “corridoio culturale” per chiacchierare dopo la partita.

Nel complesso, gli utenti si sono sentiti più coinvolti dopo aver giocato, e molti hanno notato che la possibilità di scegliere tra giocare e assistere alle partite ha reso l’esperienza più coinvolgente. “In Cina, gli scacchi cinesi sono una forma di intrattenimento sociale molto popolare tra gli anziani, poiché offrono un passatempo familiare e intellettualmente stimolante. Per vincere o giocare bene, i giocatori devono coordinarsi e utilizzare diverse abilità come l’attenzione, la memoria, il pensiero logico e la capacità decisionale”, ha scritto l’autrice principale Qianjie Wei presso l’Università di Rochester. “L’uso ripetuto di queste abilità durante il gioco può contribuire a mantenere e migliorare le funzioni cognitive negli anziani. Inoltre, l’aspetto sociale del gioco è altrettanto significativo: gli scacchi cinesi facilitano l’interazione sociale, offrendo una piattaforma per il supporto emotivo e la creazione di legami comunitari tra gli anziani.”

Per quanto riguarda l’utilizzo a lungo termine, Wei e i suoi colleghi hanno raccomandato ai ricercatori di ampliare ulteriormente la ricerca includendo giochi e hobby di natura sociale. “In futuro, si potrebbe esplorare una più ampia varietà di attività culturali, come la musica, la calligrafia o altri progetti culturali altamente interattivi”, ha affermato Wei, che ha anche studiato come i giochi virtuali di volano possano contribuire a migliorare l’equilibrio negli anziani. “Questo permetterebbe di soddisfare gli interessi degli anziani di diversa estrazione sociale e di offrire un’esperienza sociale più ricca.”

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