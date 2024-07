DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Il paese è abituato a retate antidroga e rapine in banca. Ma gli uomini armati e incappucciati che hanno fatto irruzione di recente in un magazzino a Minga Guazú, nella parte orientale rurale del Paraguay, non erano alla ricerca di cocaina, erba o denaro. Invece, sono scappati con 150 computer sofisticati che erano stati segretamente collegati alla rete. Il custode scosso ha chiamato la polizia. Ma quando è arrivata, si è rifiutato di rivelare chi era il proprietario dell’operazione clandestina di estrazione di bitcoin.

Negli ultimi anni, il Paraguay è diventato la mecca dei minatori di bitcoin. Le cosiddette “fattorie di criptovaluta” stanno spuntando all’interno di fabbriche in disuso, palazzi di torri semi-finiti e container in allevamenti di bestiame. Le tasse del Paraguay sono bassissime, la sua politica è prevedibile e i gadget necessari possono essere importati a basso costo, spiega Fernando Arriola della Paraguayan Fintech Chamber. Inoltre, il sistema legale è esoso e, soprattutto, il paese ha elettricità a basso costo. Sebbene povero, con una popolazione ridotta e una produzione manifatturiera carente, il Paraguay possiede metà della produzione di Itaipú, una colossale diga idroelettrica che condivide con il Brasile. Ai minatori è consentito utilizzare questa energia di riserva per generare asset digitali come bitcoin, a condizione che paghino una tariffa fissa ad Ande , l’azienda energetica statale. Circa 50 aziende lo fanno.

Altri preferiscono di no. Ande afferma che l’energia elettrica per un valore di circa 60 milioni di dollari l’anno, sufficiente per illuminare una città, viene rubata da minatori senza licenza. Ciò infastidisce molti paraguaiani. Le scricchiolanti linee di trasmissione del paese sono sempre più sovraccariche. Asunción, la capitale, soffre di regolari interruzioni di corrente, che causano la putrefazione del cibo e la cottura degli impiegati nel caldo subtropicale.

La rabbia pubblica ha spinto il governo a dichiarare quello che un funzionario definisce un “attacco totale” ai crypto cowboy. Il 10 luglio il Senato ha approvato una legge per condannare i ladri di energia fino a dieci anni di carcere. Dal 2019 Ande ha chiuso 71 fattorie di bitcoin illegali.

Il governo è più amichevole nei confronti dei minatori che rispettano le regole e di altre industrie ad alta intensità energetica. Mentre un quarto dei paraguaiani cucina ancora con la legna da ardere, Santiago Peña, il presidente, parla del suo paese come di un “centro di integrazione digitale” per l’America Latina e il mondo. Vorrebbe che ospitasse i data center che consumano molta energia utilizzati dai software di intelligenza artificiale e un cavo Internet che collega l’Atlantico e il Pacifico. Ci sono anche progetti per impianti che generano idrogeno e ammoniaca tramite elettrolisi e per una fabbrica di pasta di legno dal costo di 3 miliardi di dollari. La lobby fintech sta lavorando con i legislatori del partito del signor Peña, i Colorados, per redigere una proposta di legge per regolamentare l’estrazione di criptovalute, anche se non le renderebbe moneta legale, come in El Salvador.

Questo dovrebbe convincere gli investitori stranieri e le banche diffidenti. “Sarà halal e kosher”, promette il signor Arriola. In base al trattato di Itaipú del 1973, il Paraguay deve vendere la sua elettricità residua al Brasile a basso prezzo. Meglio, sostengono i funzionari, usarla per estrarre criptovalute in patria, generando posti di lavoro e denaro.

Non tutti sono d’accordo. Sotto una precedente amministrazione nel 2021, il ministero dell’industria e degli affari ha riferito che il crypto mining generava pochi benefici. La banca centrale ha avvertito che potrebbe essere utilizzato per riciclare denaro proveniente dalla droga e finanziare il terrorismo. Si ritiene che Hezbollah, un gruppo militante libanese sostenuto dall’Iran, abbia raccolto fondi tra la diaspora libanese a Ciudad del Este, la seconda città del Paraguay.

Il mining di criptovalute “approfondisce il modello estrattivista” dell’economia del Paraguay, da cui solo pochi eletti traggono vantaggio, sostiene Lis García, co-autore di un rapporto di tedic, un think-tank locale. E come le grandi industrie di soia e bestiame del paese, la produzione idroelettrica è vulnerabile al cambiamento climatico. Il paese è stato recentemente colpito da siccità e ondate di calore. Con il peggioramento di queste, Itaipú produrrà meno energia. I sistemi di raffreddamento richiesti dalle cripto-fattorie ne richiederanno di più. Le proiezioni ufficiali suggeriscono che il surplus di elettricità del Paraguay sarà esaurito già nel 2030. “Le prospettive sono allarmanti”, avverte García.

La corruzione dilagante del Paraguay significa che molti baroni delle criptovalute potrebbero sfuggire alla minacciata repressione. Ande ha ammesso di stare indagando sulle accuse secondo cui sette dei suoi ingegneri avrebbero installato illegalmente delle hub per criptovalute, complete di trasformatori di potenza. I senatori vogliono interrogare il presidente di Ande sui furti di elettricità e su un recente aumento delle tariffe per gli utenti legali.

A maggio, la polizia e i procuratori hanno effettuato il più grande furto di bitcoin del paese fino ad oggi, vicino al confine con il Brasile. Hanno trovato più di 2.700 computer sugli scaffali, sparsi per terra o su un camioncino per la fuga. Il complesso criminale di criptovalute era operativo a meno di tre chilometri dalla sottostazione locale di Ande.