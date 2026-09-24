L’EIC Tech Report 2026 raccoglie i segnali tecnologici che potrebbero pesare su industria, sicurezza e vita quotidiana. Il rischio è restare dipendenti da piattaforme e materiali controllati da altri.

Il Consiglio europeo per l’innovazione (EIC) ha pubblicato l’EIC Tech Report 2026. Gli analisti hanno esaminato i progetti e le candidature arrivati all’agenzia tra il secondo trimestre del 2021 e il primo del 2025. Alla valutazione hanno partecipato il Centro comune di ricerca dell’UE, i Programme Manager dell’EIC e alcuni esperti esterni. Ne sono usciti 25 segnali, divisi in tre aree: digitale e spazio, tecnologie pulite, biotecnologie e salute.

Secondo l’EIC, a fare la differenza sono le tecnologie che decidono chi controlla dati, materiali critici, infrastrutture e capacità produttive. Per l’Europa, Italia compresa, il punto è evitare la dipendenza da grandi piattaforme, da materie prime importate e da filiere tecnologiche extraeuropee.

Intelligenza artificiale

Il capitolo più ricco è quello dell’IA, che si muove in tre direzioni. La prima è l’IA distribuita e sicura, chiamata “Zero Trust AI”. Aziende, ospedali e pubbliche amministrazioni potrebbero addestrare e far funzionare i modelli tenendo i dati sensibili nelle proprie sedi, invece di raccoglierli in un unico cloud. La sicurezza sarebbe integrata fin dall’inizio in chip, software e reti, con controlli continui, crittografia in grado di resistere ai futuri computer quantistici e verifica delle identità. L’obiettivo è un’infrastruttura europea per usare l’IA in sanità, industria e servizi pubblici senza cedere dati e modelli a piattaforme di altri continenti.

La seconda riguarda un’IA più efficiente, ispirata alla biologia. I sistemi attuali più potenti consumano molto calcolo, molta energia e molti dati. Le architetture bio-ispirate puntano a modelli che imparano di continuo, si adattano al contesto e richiedono meno risorse, riprendendo dal cervello meccanismi precisi di apprendimento, memoria e adattamento. Un sistema che cambia col tempo va però sorvegliato per tutta la sua vita operativa, non solo quando riceve l’autorizzazione.

La terza è la cosiddetta IA “incarnata”, quella della robotica adattiva. Qui l’intelligenza artificiale diventa un agente che percepisce, ragiona e agisce nel mondo fisico o in gemelli digitali, dai robot industriali alle macchine per la manutenzione, dall’assistenza sanitaria alla logistica e all’agricoltura. Questi agenti imparano in ambienti che cambiano, ricordano ciò che è successo e sanno affrontare gli imprevisti, invece di ripetere compiti già scritti. All’Europa servono ambienti di simulazione, dati e criteri di prova propri, per non dipendere da benchmark e piattaforme proprietarie gestiti altrove.

Quantistica, materiali e spazio

I ripetitori quantistici potrebbero permettere collegamenti sicuri su grandi distanze senza doversi fidare degli apparati intermedi, con applicazioni per istituzioni, finanza, infrastrutture critiche e comunicazioni tra Paesi. La diffusione commerciale è lontana, ma si comincia a passare dalle dimostrazioni di laboratorio a componenti inseribili nelle reti di telecomunicazione: memorie quantistiche migliori, sorgenti di singoli fotoni, fotonica integrata e sistemi di controllo compatibili con le reti attuali.

I materiali bidimensionali, spessi pochi atomi, potrebbero dare memorie più dense e meno energivore, oltre a componenti “neuromorfici” che avvicinano memoria e calcolo. Ne verrebbero meno consumi per elaborare i dati e una filiera europea dei semiconduttori più solida, con sbocchi in auto, automazione industriale, Internet delle cose e dispositivi embedded.

Gli MXene sono una famiglia recente di nanomateriali che offre schermature elettromagnetiche leggere ed efficaci per elettronica, sensori, telecomunicazioni, auto e future reti 5G e 6G. Sono stati dimostrati processi produttivi su scala di chilogrammi, con proprietà più ripetibili e una stabilità salita da pochi giorni a diversi mesi. Usare meno materiali pesanti o legati alle terre rare potrebbe avere un peso industriale e strategico.

Nello spazio il rapporto cita l’elaborazione a bordo dei satelliti, che li rende più autonomi quando la connessione si interrompe, i rivestimenti e i compositi al grafene, e i robot per manutenzione, riparazione e riuso delle strutture in orbita. L’orbita smetterebbe di essere una discarica di satelliti a fine vita e diventerebbe un’infrastruttura da mantenere e aggiornare.

Ambiente

Per le tecnologie pulite la transizione non passa solo dalle rinnovabili, ma anche dal recupero di materie, acqua ed energia che oggi si perdono negli scarti e nei cicli produttivi. Quattro le linee più concrete:

il biomining microbico, che sfrutta microrganismi per estrarre metalli dai rifiuti e bonificare i siti contaminati;

la desalinizzazione e il trattamento delle acque con minori consumi energetici, grazie alla deionizzazione capacitiva;

le tecnologie elettrochimiche per eliminare dalle acque i contaminanti persistenti;

il recupero del calore industriale a bassa e media temperatura con materiali termoelettrici avanzati.

Salute e biotecnologie

Il rapporto segnala la progettazione al computer di proteine ed enzimi, utile per scoprire farmaci e processi industriali più in fretta, e la produzione automatizzata di terapie cellulari CAR. Ci sono poi i microrobot bioibridi, capaci di intervenire a livello di singole cellule, le interfacce cervello-computer non invasive o poco invasive e la risonanza magnetica portatile a bassissimo campo. Quest’ultima potrebbe portare alcune diagnosi vicino ai pazienti e ai territori, senza concentrarle solo nei grandi ospedali.

Le cautele

Il rapporto non garantisce che tutte queste tecnologie avranno successo e non indica come distribuire i finanziamenti. Si tratta di segnali precoci, con un alto rischio tecnico e commerciale. Per questo, sottolinea, l’Europa deve saper sperimentare, finanziare e regolamentare in tempo, prima che standard, proprietà intellettuale e infrastrutture siano già stati fissati da altri.